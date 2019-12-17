2019-12-17T17:21:09+03:00
Политика

Такой бюджет нам не нужен

Фракция КПРФ в Рязанской городской Думе не поддержала проект бюджета города Рязани
Поделиться:
Фото: РОО КПРФ.Фото: РОО КПРФ.
Изменить размер текста:

Депутаты-коммунисты не поддержали проект бюджета Рязани на 2020 году. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

— Если посмотреть на те проблемы, которые испытывает город, то становится ясно, что тех денег, которые есть в бюджете, попросту не хватает. Причем доходная часть бюджета на 2020 год на 18% меньше доходной части бюджета этого года, также в нем заложено снижение показателей и по расходным статьям, — говорит депутат. — Нам говорят, что проект городского бюджета традиционно сохранит социальную направленность, а доля отраслей социальной сферы составит в 2020 году 77% в общем объеме расходов бюджета, и, фактически, ни на что, кроме как на выполнение необходимых социальных обязательств, просто не хватает денег, так как на все остальное в бюджете предусмотрено менее 23%.

По словам Дениса Сидорова, из 15 муниципальных программ в 14 наблюдается снижение расходов бюджета.

— Не просто сложной, а критической выглядит ситуация по таким из них, как «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (13,2% от уровня нынешнего года), «Жилище» (19,1%), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» (29,1%), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15,5%, а «Формирование современной городской среды города Рязани» вообще 2,3% от уровня нынешнего года.

Расходы бюджета в 2020 году на реализацию программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» снижаются на 18%, а в этой программе не предусмотрены средства из областного бюджета. А экологическая ситуация в нашем городе крайне тяжелая, — продолжает лидер фракции КПРФ. — Также снижены расходы бюджета по таким программам, как «Культура города Рязани», «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», «Благоустройство города Рязани», «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» и «Профилактика правонарушений в городе Рязани».

Напомним, что в перечисленные программы входит финансирование таких мероприятий как развитие систем коммунальной инфраструктуры, проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани, благоустройство дворовых и общественных территорий города.

Одну из ключевых программ «Развитие образования в городе Рязани» также ждет сокращение финансирования в будущем году. А если рассматривать эти цифры через динамику роста цен, станет очевидно, что сокращение еще более внушительное, к тому же, планируется увеличение тарифа на газоснабжение на 3%, отопление – на 3,6%, на холодное водоснабжение – на 4%, на электроэнергию в Рязани на 5%, а стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется поднять на 7,2%.

— Зато планируется увеличение расходов бюджета в 2020 году на реализацию обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани в 1,7 раза по отношению к этому году и теперь составит 407 млн рублей, — говорит Сидоров. — И даже с учетом возможных субсидий из областного бюджета, которые не известно в каком объеме будут, – нет никаких гарантий, что показатели финансирования многих жизненно важных программ на будущий год не будут уступать году нынешнему.

Безусловно, рассматриваемый нами городской бюджет является частью бюджетной политики по стране в целом. И отрицательные тенденции обусловлены тупиковой внутренней политикой, проводимой нынешней властью.

К сожалению, уже который год подряд предложенный проект бюджета города имеет серьезную зависимость от бюджетов федерального и областного, а собственные доходы составляют лишь около 50% в общем объеме доходов. Упор делается вовсе не на развитие реального сектора экономики, а на увеличение налогового и ценового гнета. И это совершенно не способствует нормальному развитию города.

Поэтому мы, как и наши коллеги в Государственной и областной Думе, не поддержали данный бюджет, потому что не согласны с социально-политической и с финансовой стратегией сегодняшней власти, но большинством голосов депутатского корпуса «Единой России» в Рязанской городской Думе он был принят.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Записки русского американца: В США уже жалеют, что Россия не распалась вслед за СССР
Отставной советник Госдепа разоткровенничался о том, что Вашингтон совершил ошибку, дав рухнуть только Советскому Союзу. Откуда в США такие настроения и что за ними может последовать?
Новости 24
Боксер из Касимова победила на Кубке мира нефтяных стран
Диагноз «коклюш» подтвердился в школе Рязани
Для рязанских сластен пройдет фестиваль «ПирожОК»
Прямо перед Новым годом в Рязани закрыли еще одно кафе
Глава администрации поторопилась назвать арт-объект «Рязань 2020» подарком
На Горбатом мосту в Рязани спасли женщину от суицида
Рязанская НПК посвятила в нефтяники 23 молодых специалиста
В Рязани будут судить мать, голодом заморившую младенца до смерти
Эпидемия гриппа подошла к Рязани вплотную
Несогласованную рязанскую елку из противогазов отправили на Лыбедский бульвар
Экс-чиновнику из Рязанской области за взятку присудили огромный штраф
Запустив квадрокоптер в центре города, рязанец попал на крупный штраф
Следователи внесли представление главе администрации Рязани
В ДТП в Рязанском районе пострадали семь человек
«Ростелеком» назван лучшим в Рязани предприятием в сфере телекоммуникаций
Рязанские чиновники просят сообщать об охотниках-браконьерах
Житель Касимовского района отсудил у коммунальщиков ущерб от ДТП
На рязанской дороге в одном ДТП столкнулись четыре автомобиля
В воздухе Рязани зафиксировали превышение уровня диоксида азота
Ушел из жизни известный рязанский бизнесмен
Россельхознадзор повторно проверил сасовский молокозавод
После новогодних праздников в центре Рязани запретят парковку
Рязанцам рассказали, как выбрать безопасные и вкусные мандарины
Рождаемость упала — пособия выросли. Рязанским мамам стали на 7% платить больше
Росгвардейцы спасли рязанца, повисшего на пятом этаже
За счет пристроек к детсадам Рязани в них появится еще 1,5 тысячи мест
Врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний