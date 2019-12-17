Такой бюджет нам не нужен

Депутаты-коммунисты не поддержали проект бюджета Рязани на 2020 году. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

— Если посмотреть на те проблемы, которые испытывает город, то становится ясно, что тех денег, которые есть в бюджете, попросту не хватает. Причем доходная часть бюджета на 2020 год на 18% меньше доходной части бюджета этого года, также в нем заложено снижение показателей и по расходным статьям, — говорит депутат. — Нам говорят, что проект городского бюджета традиционно сохранит социальную направленность, а доля отраслей социальной сферы составит в 2020 году 77% в общем объеме расходов бюджета, и, фактически, ни на что, кроме как на выполнение необходимых социальных обязательств, просто не хватает денег, так как на все остальное в бюджете предусмотрено менее 23%.

По словам Дениса Сидорова, из 15 муниципальных программ в 14 наблюдается снижение расходов бюджета.

— Не просто сложной, а критической выглядит ситуация по таким из них, как «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» (13,2% от уровня нынешнего года), «Жилище» (19,1%), «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» (29,1%), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 15,5%, а «Формирование современной городской среды города Рязани» вообще 2,3% от уровня нынешнего года.

Расходы бюджета в 2020 году на реализацию программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» снижаются на 18%, а в этой программе не предусмотрены средства из областного бюджета. А экологическая ситуация в нашем городе крайне тяжелая, — продолжает лидер фракции КПРФ. — Также снижены расходы бюджета по таким программам, как «Культура города Рязани», «Стимулирование развития экономики в городе Рязани», «Благоустройство города Рязани», «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» и «Профилактика правонарушений в городе Рязани».

Напомним, что в перечисленные программы входит финансирование таких мероприятий как развитие систем коммунальной инфраструктуры, проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани, благоустройство дворовых и общественных территорий города.

Одну из ключевых программ «Развитие образования в городе Рязани» также ждет сокращение финансирования в будущем году. А если рассматривать эти цифры через динамику роста цен, станет очевидно, что сокращение еще более внушительное, к тому же, планируется увеличение тарифа на газоснабжение на 3%, отопление – на 3,6%, на холодное водоснабжение – на 4%, на электроэнергию в Рязани на 5%, а стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется поднять на 7,2%.

— Зато планируется увеличение расходов бюджета в 2020 году на реализацию обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани в 1,7 раза по отношению к этому году и теперь составит 407 млн рублей, — говорит Сидоров. — И даже с учетом возможных субсидий из областного бюджета, которые не известно в каком объеме будут, – нет никаких гарантий, что показатели финансирования многих жизненно важных программ на будущий год не будут уступать году нынешнему.

Безусловно, рассматриваемый нами городской бюджет является частью бюджетной политики по стране в целом. И отрицательные тенденции обусловлены тупиковой внутренней политикой, проводимой нынешней властью.

К сожалению, уже который год подряд предложенный проект бюджета города имеет серьезную зависимость от бюджетов федерального и областного, а собственные доходы составляют лишь около 50% в общем объеме доходов. Упор делается вовсе не на развитие реального сектора экономики, а на увеличение налогового и ценового гнета. И это совершенно не способствует нормальному развитию города.

Поэтому мы, как и наши коллеги в Государственной и областной Думе, не поддержали данный бюджет, потому что не согласны с социально-политической и с финансовой стратегией сегодняшней власти, но большинством голосов депутатского корпуса «Единой России» в Рязанской городской Думе он был принят.

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