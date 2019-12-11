Профком РКБ «Глобус»: «Наши сотрудники умеют не только хорошо работать, но и отдыхать!»

Рязанское конструкторское бюро «Глобус» славится не только трудовыми успехами, но и своим «золотым» кадровым составом. В чем секрет дружного коллектива «Глобуса» и, как следствие, – высокой работоспособности, поведали в его профсоюзной организации.

«МЫ - ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

Сложно найти в Рязани другое предприятие, где найдется столько же специалистов с трудовым стажем в единственном месте работы. Здесь трудятся целые династии, семьи, близкие друзья. В конструкторском бюро ценят преемственность поколений и самоотдачу с первых дней трудового пути. За 64 года существования «Глобуса» коллектив превратился в одну большую семью, где всегда рады молодому поколению и чтут опыт старших. Сотрудники не скрывают:

- Мы - одна большая дружная семья, делим радости и трудности и всегда готовы прийти на помощь.

Дружелюбие и отзывчивость в коллективе поражают. Во многом в этом заслуга насыщенной внерабочей жизни сотрудников. Организацией разнообразных поездок, культурных и спортивных массовых мероприятий на «Глобусе» занимается профсоюзная организация. Профком - ровесник «Глобуса», в последние годы его возглавляет Алексей Иванович Смирнов с полувековым стажем работы в бюро.

- Я 52 года работаю на «Глобусе», знаю здесь каждого. Мы в профкоме помогаем создать благоприятный микроклимат на предприятии. Без умения взаимодействовать друг с другом, хорошо работать и отдыхать, не будет результатов труда, - считает Алексей Иванович.

Места в поездке распределяют в порядке очередности, чтобы каждый сотрудник смог со временем осуществить желание.

ОТ ТРЕТЬЯКОВКИ ДО «ЗАРЯДЬЯ»

Культмассовой работой занимается Ольга Андреевна Ларина. Благодаря ее инициативности работники «Глобуса» посетили немало старинных российских городов, театров и выставок. Ольга Андреевна пришла работать в РКБ почти 40 лет назад, сразу после института, и за это время сроднилась с коллективом.

- Знаю большинство сотрудников, которые работают на «Глобусе», соприкасалась со всеми по разным вопросам, мне известны интересы каждого. Поэтому мне и предложили заняться культмассовой работой. Я попробовала, и у меня получилось организовывать поездки так, что всем понравилось, и попросили продолжать, - рассказала она.

В рабочее время Ольга Ларина – ведущий инженер комплексного тематического отдела. А после работы изучает российскую историю, следит за новинками культурной жизни, чтобы предложить коллегам очередной интересный и познавательный маршрут.

Ежемесячно автобус с работниками «Глобуса» устремляется из Рязани в культурное путешествие. За последнее время экскурсантам особенно запомнились поездки в московский Театр оперетты, Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Малый театр, Театр сатиры, столичный парк «Зарядье», ВДНХ… Самые свежие восторженные впечатления оставила недавняя поездка на ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В ближайших планах - посещение в новогодние каникулы мюзикла на льду «Спящая красавица».

Особым успехом у работников «Глобуса» пользуется Большой театр.

- Столько желающих каждый раз поехать в Москву в Большой театр! Но автобус не резиновый – всего 47 мест, и далеко не все они могут попасть. Поэтому мы тщательно выбираем, стараемся распределять места по-честному, в порядке очередности, чтобы каждый сотрудник смог со временем осуществить свою мечту, - поделилась Ольга Андреевна.

Ольга Ларина знает интересы большинства сотрудников «Глобуса».

НА ВЫХОДНЫЕ – В ТУР С КОЛЛЕКТИВОМ!

Практикуются в «Глобусе» двухдневные поездки в выходные для сотрудников с семьями, обзорные экскурсии в близлежащие города. Особенно запомнилась коллективу поездка в купеческую подмосковную Коломну.

- Гид провел для нас интереснейшую обзорную экскурсию по историческому центру городу. Нам показали костюмированное шоу, стрельбу из арбалета, провели дегустацию сбитня и медовухи, ну и конечно мы посетили знаменитый коломенский музей пастилы. Впечатлений – море! - рассказала одна из участниц поездки.

В сопровождении экскурсоводов сотрудники «Глобуса» посмотрели достопримечательности Костромы, Ростова Великого, Углича, Тулы... Конечно, посетили и удивительные места Рязанщины – набережную в Касимове, музей деревянного зодчества в деревне Лункино Клепиковского района, музеи Есенина в Спас-Клепиках и Константинове.

- У нас всегда очень много желающих отправиться в экскурсионные туры в другие города. Мы предоставляем первостепенное право нашим ветеранам, которые своим многолетним трудом заслужили право хорошо отдыхать! – призналась Ольга Андреевна.

Помимо светских мероприятий профком организует поездки по святым местам, например, в Троице-Сергиеву Лавру, Оптину Пустынь, в Покровский монастырь к мощам святой Матроны Московской.

Во время экскурсионных поездок коллектив посещает не только театры и музеи, но и наслаждается природными красотами родного края и соседних областей.

ЛЫЖНЫЕ УИКЕНДЫ

На протяжении всего года в «Глобусе» проходят разнообразные спортивные мероприятия, и задействован в них весь коллектив - одни участвуют, другие болеют. Футбольные, баскетбольные и волейбольные матчи, спортивное ориентирование, плавание, стрельба и шахматы наполняют спортивную жизнь «Глобуса». Чтобы завоевывать медали в спартакиадах, нужна подготовка, поэтому профсоюз поощряет походы сотрудников в бассейны и фитнесс-залы, компенсируя 25-30% затрат. Для спортсменов приобретают форму, арендуют залы для проведения соревнований.

Лучший отдых, как известно, - на свежем воздухе. Летом организуются поездки за грибами, зимой – на зимнюю рыбалку и на лыжные прогулки в Ласково. Каждый выходной собирается полный автобус лыжников, некоторые берут детей, внуков.

- Наш сотрудник 80-летний Игорь Викторович Чулков еще не пропустил ни одной поездки на лыжах в Ласково. Еще одни старожил «Глобуса» - Израиль Соломонович Гусинский, ему тоже около 80 лет, с женой, детьми и внуками тоже ездит в лес. Прогулки на лыжах объединяют людей. В благоустроенном корпусе базы отдыха «Комета» в Ласково лыжники переодеваются после лесной пробежки, собираются за одним столом, пьют чай, отдыхают после лесной прогулки, иногда заодно отмечают праздники, например, дни рождения коллег, - рассказала Ольга Андреевна.

Уже скоро на базе отдыха «Комета» профком подготовит сотрудникам традиционный подарок - масштабный новогодний корпоратив с Дедом Морозом, конкурсами, и танцами. Некоторые работники берут путевки в «Комету» на новогодние каникулы, чтобы после Новогодней ночи подарить себе еще несколько дней отдыха. Еще одна добрая традиция профкома – праздновать 8 марта в Театре драмы.

Профком также занимается распределением путевок в детские оздоровительные лагеря. Так, в прошлом году, более 100 детей сотрудников «Глобуса» посетили загородные лагеря. Кроме того, каждый сезон детей сотрудников приглашают на бесплатные выезды с экскурсиями в другие города.

- Мы собираем заявки у сотрудников, куда хотят поехать их дети, и учитываем их пожелания. Путевки в детские лагеря распределяет профком, а оплачивает предприятие. Самые популярные у наших детей лагеря - «Звездный», «Солнечный», «Лучезарный». Отдыхают они и в зимние, и в летние смены, - поясняют в профкоме.

По словам представителей профкома, на предприятии всегда очень много желающих отправиться в экскурсионные туры в другие города.

«У НАС ТАНДЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФКОМА»

Дальние поездки, посещение театров, экскурсии – все это стоит немалых денег, но для членов профсоюза «Глобуса» обходится символической суммой. Основную финансовую нагрузку при организации культурно-массовых мероприятий берет на себя предприятие. Работникам остается лишь немного доплатить. К слову, на выполнение социальных обязательств организация ежегодно выделяет порядка 30 миллионов рублей.

- В основном все поездки очень дешево стоят для сотрудников - 500-600 рублей с человека. Это доступно каждому, главное – желание поехать. Люди не хотят сидеть дома у телевизора, а желают приобщаться к прекрасному, используют для этого любые возможности, - считает Ольга Ларина.

Актив профкома «Глобуса» насчитывает порядка 40 человек (это члены профкома и профорги), а всего в профсоюзную организацию входит около 800 сотрудников бюро. Еще при устройстве на работу каждому предлагают вступить в профсоюз. В каждом отделе есть свой профорг, который и представляет мнение коллег на общем собрании.

- Профорги выносят список будущих поездок на повестку дня в своих подразделениях, сотрудники голосуют. В конце года мы собираем совещание и вместе намечаем мероприятия, формируем бюджет. Затем подсчитываем средства, которые выделяет предприятие, и понимаем, какие поездки совершим, - поясняет профорг отдела Ольга Андреевна.

Когда график утвержден, на портале профсоюзного комитета в локальной сети размещается информация о каждой поездке.

Помимо организации культурной жизни, профсоюз контролирует выполнение предприятием социальных обязательств.

- Ни один локальный акт на предприятии без нас не принимается, это требование коллективного договора. Наш коллективный договор – один из лучших в отрасли. В нем прописано время труда и отдыха, охрана труда, отношения профкома и администрации. Есть и положение об оплате труда, - рассказал Алексей Иванович. - У нас тандем предприятия и профкома!

Сотрудники «Глобуса» - очень ответственные и серьезные в работе - на отдыхе любят подурачиться и с удовольствием участвуют в капустниках и театральных постановках.

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