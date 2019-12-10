Рязанец завоевавший золото на мировом первенстве по джиу-джитсу, поделился секретом победы

В то время когда из-за допингового скандала российских спортсменов на четыре года отстранили практически от всех значимых международных соревнований, остаются и те, кем мы можем по-прежнему гордиться. В конце ноября в Абу-Даби на мировом первенстве по джиу-джитсу двое рязанцев - Александр Олейников и Алексей Пяткин - поднялись на пьедестал победителей. И если Александр завоевал серебряную медаль в весе до 94 килограммов в возрастной группе до 21 года, уступив, лишь голландцу Карелу Дингеманссу, то Алексей, в той же возрастной категории, но в весе свыше 94 килограммов, обошел всех соперников и завоевал золото. Рязанский спортсмен обошел в полуфинале бронзового призера из Таиланда, а в финале разгромил серба, которому досталось серебро.

Корреспондент «Комсомолки» встретился с золотым медалистом из Рязани о том, насколько трудно было добиться победы, когда российский спорт сотрясает один скандал за другим.

«ПРОИГРЫВАЛ САМ СЕБЕ»

Алексей Пяткин на пьедестале победителей.

Алексей занимается джиу-джитсу с 2015 года, а до этого был самбистом, придя в борьбу с шестилетнего возраста. Перейти в другой вид борьбы будущий победитель решил после предложения тренеров детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Юрия Терехина и Сергея Мальцева. И, как мы видим по результатам, решение было абсолютно верным.

Рассказывая о переходе из одного вида борьбы в другой, рязанский спортсмен отметил, что между самбо и джиу-джитсу много общего:

- Конечно, в джиу-джитсу есть что-то новое, но в принципе каких-то глобальных различий нет. Добавилась просто ударная техника, но база у них одна. Меня дополнительно потренировали, поставили руки и начали выступать. Самые первые соревнования для меня прошли неудачно, но потом я собрался и в итоге попал на первенство России, где получил бронзу. Потом долгое время я никак не мог подняться на соревнованиях выше третьего места, видимо, все было в моей голове, проигрывал, так сказать, сам себе. Но потом мне удалось собраться, и в этом году я стал вторым. Затем я поехал на первенство Европы в Грецию, где я завоевал свою первую золотую медаль.

«ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ, ЗАЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ»

Российская команда на первенстве в Абу-Даби,

После успешного выступления в Греции Алексей Пяткин отправился на сборы, проходившие в Санкт-Петербурге. А после подготовки спортсмена ждали уже соревнования в Абу-Даби, где он снова стал победителем.

- На этих соревнованиях я очень волновался, но в итоге, справившись с нервами, смог взять себя в руки и победил. Всегда нужно помнить, зачем ты занимаешься спортом и каких целей ты хочешь в нем достичь. Нужно беспрекословно слушать своих тренеров, собраться и просто показать все, что ты умеешь, - поделился секретом успеха Алексей.

На международных соревнованиях нашему спортсмену очень понравилось. Предвзятого отношения к российским борцам он также не почувствовал. Наоборот, его порадовала реакция зрителей и атмосфера, царившая на трибунах. Вернувшись на малую родину победителем, Алексей Пяткин стал местной знаменитостью. Но носа золотой медалист задирать не стал, спортсмен по-прежнему много тренируется, ведь совсем скоро ему исполнится 21 год, а это значит, что теперь придется состязаться с более опытными борцами, победить которых столь молодому парню будет очень сложно. Перед такими именитыми спортсменами главным его преимуществом может стать как раз его молодость и физическая сила. А этого у нашего атлета хоть отбавляй.