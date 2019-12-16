Дуальное обучение в «Глобусе» - уникальная возможность для рязанских студентов

Студенты производственных колледжей теперь имеют возможность получать знания на практике. Дуальное обучение, которое внедряет «Глобус», подразумевает обучение юношей и девушек, состоящее из двух параллельных направлений: изучение теории в стенах учебного заведения и реальная работа на собственных производствах гипермаркетов.

При этом молодым людям не нужно ждать окончания колледжа, чтобы начать зарабатывать. Им выплачивают производственную стипендию, которая куда ближе к зарплате специалиста.

В ежедневной работе студенты постоянно подкрепляют полученные теоретические знания. Опыт показывает: реальная практика дает в разы больше пользы.

Здесь каждый студент имеет опытного наставника, который в условиях рабочей обстановки покажет, какие знания и навыки нужны в профессии, на что стоит обращать внимание. А главное: студенты получают обратную связь от реальных покупателей, то есть учатся ценить свою работу.

Спрос на собственноручно приготовленные блюда студент видит здесь же, в ресторане.

Чтобы попасть в программу дуального обучения, молодые люди проходят отбор. Специализация, прежде всего, должна соответствовать существующим в «Глобусе» профессиям. Необходимо желание учиться и практиковаться на высоком уровне.

Так, студент «Рязанского многопрофильного колледжа» Александр Юрьев, попав в небольшую группу тех, кого взял на дуальное обучение «Глобус», изучает профессию на кухне ресторана.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – ТОЧНОСТЬ

– Мозоли от ножа поначалу были, это правда, – вздыхая, вспоминает Саша.

Александр – студент удивительный во всех отношениях, поваром хотел стать буквально со школы, потому что действительно любит готовить! После 7-часового учебного/рабочего дня он делает ужин для близких – на всю семью.

– Нарезать нужно не только очень быстро, но и абсолютно одинаковыми кусочками. Этому я учился несколько месяцев. А еще в «Глобусе» очень строго соблюдаются санитарные нормы – о многих из них я даже не знал, – говорит Александр.

Что касается сложных рецептов, то они молодого специалиста не пугают – чем блюдо сложнее, тем ему интереснее.

Помимо скорости нарезки, очень сложно научиться накладывать точное количество продукта или готового блюда. Со временем такой навык у поваров отлаживается до автоматизма.

Днем, особенно в обед, найти свободное место в ресторане «Глобуса» крайне сложно.

УСПЕЕМ? КОНЕЧНО!

Помимо школ, студенты «Рязанского многопрофильного колледжа» проходят практику на кухнях детсадов, вузов, предприятий города. Полноценное погружение в работу началось лишь в «Глобусе».

– Это не сравнить со школьной столовой, там каши да компот, одно и то же, – рассказал Саша. – Здесь же большое разнообразие: в меню различные салаты, десерты, горячее. Любой повар может что-то разработать и предложить свой рецепт. Если его одобрят, готовят технологическую карту, по которой потом будут действовать все сотрудники. И вот блюдо уже «в работе».

Срок годности блюд строго отслеживается. Но до снятия с реализации они, как правило, не «доживают» – посетители разбирают.

– Руководство гипермаркета само обратилось с предложением об организации дуального обучения, для нас это эксперимент, – пояснила заведующая технологическим отделением колледжа Оксана Гладкова. – Александр и несколько его одногруппников работают в «Глобусе» уже год. График такой: три недели на производстве, три в колледже. Это отличная возможность для студентов: максимальное погружение в и реальная ответственность перед коллегами и потребителем.

Саша впервые попал на по-настоящему огромную кухню, где работают люди разных возрастов и, соответственно, опыта. В этом коллективе он и останется. По результатам внутреннего экзамена, на котором блюда студентов оценивали повара ресторана и педагоги колледжа, Александр стал одним из лучших – это дает ему такую возможность.

НАША СПРАВКА

Сеть гипермаркетов «Глобус» родом из Германии. Первый магазин, тогда с другим названием, появился в городе Санкт-Вендель почти 200 (!) лет назад. Потомки его основателя Франца Бруха активно развивали дело и сейчас сеть состоит почти из 80 гипермаркетов: большая их часть в Германии,15 открыты в Чехии и 16 – в России.

В Рязани «Глобус» появился в 2008 году.

На витрине ресторана всегда поддерживается необходимое количество порций.

На правах рекламы.