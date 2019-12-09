2019-12-09T18:42:18+03:00
Звезды

На свой юбилей Прио-Внешторгбанк подарил клиентам и партнёрам спектакль «Дядя Ваня» столичного театра им. Вахтангова.

Это были первые гастроли вахтанговцев в наш город, но тем сильнее их ждали и ярче оказались зрительские впечатления
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Фото: Прио-Внешторгбанк.Фото: Прио-Внешторгбанк.
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7 декабря зал Рязанского театра драмы заполнили друзья Прио-Внешторгбанка – его партнеры и клиенты. Они пришли поздравить руководство финансово-кредитного учреждения и его сотрудников с 30-летием банка. Хозяева вечера в свою очередь устроили гостям теплый приём в почти домашней атмосфере. Кульминацией праздника стал, конечно же, спектакль «Дядя Ваня» и великолепная игра вахтанговцев — Сергея Маковецкого, Владимира Вдовиченкова, Людмилы Максаковой, Владимира Симонова, впервые приехавших с гастролями в Рязань.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Почти все разговоры в кулуарах перед началом спектакля были посвящены 30-летней истории юбиляра. Предприниматели припоминали, как с помощью банка развивались в годы процветания и спасали бизнес в годы кризисов. Просили вспомнить, как всё начиналось, и руководство банка.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Празднование юбилея в дружеском кругу клиентов и партнёров лишь подтверждает эти слова. В течение своей тридцатилетней истории Прио-Внешторгбанк поддерживал и продолжает это делать многие культурные проекты, среди которых есть и два знаковых для рязанцев театральных — Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» и премия «Зеркало сцены», так что выбор, как провести праздничный вечер, в кругу близких людей вполне объясним. Оставалось определиться со спектаклем, и с ним тоже угадали. Словно специально для тех, кто привык быть хозяином своего слова и дела, со сцены звучали слова: «Надо, господа, дело делать!». В отношении самого профессора Серебрякова она звучит уничижительно, но эта пьеса не была бы так современна и до боли щемяща, если бы в ней был только один этот подтекст... Иначе не шли бы на него с таким интересом ни в Москве, где билеты на «Дядю Ваню» в постановке Римаса Туминаса раскупаются за два месяца вперёд, ни за границей — там спектакль тоже идёт с неизменными аншлагами.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

На правах рекламы. Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России №212.

ИСТОЧНИК KP.RU

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