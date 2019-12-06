Андрей Макаров провел в Рязани личный прием граждан

К члену фракции «Единая Россия» в Госдуме жители обратились по вопросам строительства социальных объектов, благоустройства общественной территории, реконструкции обелиска, капитального ремонта автомобильного моста

Член фракции «Единая Россия», председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров 6 декабря провел в Рязани личный прием граждан. Также во встрече с жителями приняли участие члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, представители министерств и органов местного самоуправления.

К парламентарию обратилась жительницы Старожилова Светлана Кирдяпина и Мария Коряева. Женщины пожаловались, что в районе нет физкультурно-спортивного комплекса. Андрей Макаров ответил, что в федеральном бюджете выделено дополнительно 2миллиарда рублей на строительство ФОКов по всей стране.

- До 20 декабря будет понимание о распределении денег по регионам, — объяснил депутат Госдумы.

Присутствовавший на приеме министр строительного комплекса Рязанской области Владимир Меньшов уточнил, что на возведение объекта требуется порядка 142 млн рублей. Из них 15%, по его словам, должно быть субсидировано из регионального бюджета. На вопрос Андрея Макарова о сроках ввода ФОКа в эксплуатацию министр назвал дату 5 декабря 2020 года.

- Приглашайте в гости на открытие, — обратился парламентарий к заявительницам.

"До 20 декабря будет понимание о распределении денег по регионам", — объяснил депутат Госдумы.

Жительницы села Кутуково Спасского района Наталья Воробьева и Наталья Дианова рассказали о своей проблеме.

- В нашем селе с 2006 года нет пожарного депо. В конце 2018 года была разработана проектно-сметная документация на его строительство. Цена вопроса — почти 26 миллионов рублей. Депо будет обслуживать Кутуково, Исады и 12 населенных пунктов с общим числом жителей более 4 тысяч человек, — уточнили женщины. — Сейчас спецтехника приезжает в эти села по понтонной переправе через Оку, которая в период весеннего половодья не работает.

Андрей Макаров отметил, что будет разговаривать с членом Высшего совета, губернатором Николаем Любимовым, чтобы необходимые средства были запланированы в региональный бюджет 2020 года.

- К 1 сентября депо должно быть построено, — обозначил парламентарий сроки начальнику УМЧС по Рязанской области Сергею Филиппову и поручил члену фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Станиславу Подолю организовать депутатский контроль за ходом и качеством строительства пожарного депо в селе Кутуково.

Жители Спасска хотят благоустроить площадь Ленина, создать на ее территории Семейный сквер. Она показали Андрею Макарову дизайн-проект будущего общественного пространства с фонтаном и тематическими площадками. Ориентировочная стоимость, по оценкам местных активистов, составляет 14 миллионов рублей.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Устинова, у проекта есть шансы воплотиться в жизнь при условии проработки проектно-сметной документации и ее экспертизы.

- Будете принимать областной бюджет, озвучьте этот вопрос, — обратился Андрей Макаров к Станиславу Подолю. — Нужно посмотреть по исполнению за 1 квартал и найти возможность реализовать инициативу жителей Спасска в следующем году.

По поводу оказания содействия в капитальной реконструкции обелиска в селе Аристово Старожиловского района на прием к Андрею Макарову пришли глава поселения Татьяна Фомичева и староста Светлана Капитанчук:

- Памятнику уже 45 лет. И хотя мы ежегодно его ремонтируем, он находится в неудовлетворительном состоянии. Хотим, чтобы к 75-летию Победы у сельчан был новый обелиск. Мы планируем принять участие в отборе проектов в программу поддержки местных инициатив. При этом жители села готовы участвовать в софинансировании работ. Но у нас недостаточно для этого средств.

По словам заявительниц, сметная стоимость составляет около 2 миллионов рублей. Андрей Макаров обратился к и.о. министра по делам территорий Ивану Ушакову, чтобы нашли возможности реализовать проект в следующем году.

- Памятник — это святое. Нужно помочь жителям найти источник финансирования, — добавил парламентарий.

Вопрос о создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школ в сельской местности интересовал Юлию Логинову из Рыбновского района. На него ответила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

- Рязанская область по итогам участия в конкурсном отборе получит в 2020-2021 годах на создание Центров «Точка роста» более 90 миллионов рублей. Уже подготовлен перечень 95 учебных заведений, на базе которых они будут организованы. Баграмовская основная школа Рыбновского района входит в этот список. К началу следующего учебного года во всех образовательных учреждениях, в которых будут располагаться Центры, будет проведен ремонт учебных классов и закуплено оборудование, — разъяснила министр.

Все вопросы парламентарий взял на личный депутатский контроль.

Жители Сасова Андрей Горбунов и Евгений Кузин рассказали депутату Госдумы о необходимости ремонта аварийного моста:

- Он соединяет старый город и новый микрорайон. В прошлом году его признали аварийным.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Решетника, в настоящее время сделали дорогу-дублер, разработана проектная документация, проводится ее государственная экспертиза. Ориентировочная стоимость работ составляет порядка 44 миллионов рублей, запланированы они на 2021 год.

- Аварийный мост — это очень опасно, и его необходимо отремонтировать его уже в ближайшее время, — подчеркнул Андрей Макаров, и попросил министра транспорта вместе с присутствующими на приеме депутатами регионального парламента изыскать возможность решить вопрос в 2020 году.

Отметим, что все вопросы, озвученные на личном приеме, парламентарий от Рязанской область взял на личный депутатский контроль.

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