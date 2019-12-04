Голосование определило, кто из рязанцев получит запас топлива от АЗС «Импульс»

27 ноября на АЗС «Импульс» по адресу Московское шоссе, 33, прошла акция «Заправить свой автомобиль со скидкой!». В течение нескольких часов любой желающий, приехавший на заправку, мог не только заправить свое средство передвижения, но подкрепиться самому.

Для этого нужно было подойти к припаркованному тут же к фудтраку от ресторана «Сова», сделать заказ и получить скидку 2 рубля с литра при заправке. Автолюбители высоко оценили все плюсы этого предложения, ведь в меню кухни на колесах: прекрасный кофе, вкусные и сочные бургеры, а также множество других блюд от ресторана «Сова».

- Это очень здорово, когда можно так вкусно перекусить, да еще и получить скидку на бензин, - поделилась автоледи Ольга.

Кроме этого, любой желающий мог здесь же принять участие в конкурсе. Ответив на шуточные вопросы от шоумена Дмитрия Гавердовского, получить шанс на выигрыш 50, 70 и 100 литров топлива.

Рязанские водители с удовольствием отвечали на искрометные вопросы известного шоумена - каждый мог проявить себя с неожиданной стороны, показать свое остроумие и знания в области «бензиноведения». Ответить надо было всего лишь на несколько шуточных вопросов: кто привез на российскую землю бензин, чем отличаются различные марки бензина, какое топливо добавляли хозяйки при заготовке солений и бензин какой марки больше всего помещается в канистру.

Не все автомобилисты понимали шуточный характер вопросов, поэтому некоторые растерялись, не сумев выбрать правильный ответ. Другие же наоборот, уловили шутку сразу, поэтому и отвечали максимально весело и остроумно.

Всего в конкурсе приняло участие несколько десятков автовладельцев, самые удачные и оригинальные ответы смонтировали в видеоролик. Победителя выбирали путем голосования «ВКонтакте», которое проходило на протяжении всех выходных.

По результатам отданных голосов были выбраны три финалиста: девушка в «космическом» синем шарфе (42,68%), мужчина в красном клетчатом пальто (26,83%) и обстоятельная автоледи в сером (с розовым шарфиком) (9,76%). Поздравляем победителей!

Для того чтобы узнать, каким образом победители смогут забрать приз, необходимо связаться с организаторами акции по телефону: 8 (800) 550-15-51.

Девушка в «космическом» синем шарфе.

Мужчина в красном клетчатом пальто.

Обстоятельная автоледи в сером.

На правах рекламы.