Прио-Внешторгбанк - лидер по кредитованию малого и среднего предпринимательства под 8,5 % в регионе.

Как в области реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проверили депутаты Госдумы, побывавшие в Рязани 15 ноября. Встреча рязанского бизнес-сообщества с представителями мониторинговой группы состоялась в центральном офисе Прио-Внешторгбанка.

Всего для участия в программе льготного кредитования МСП под 8,5 % министерство экономического развития РФ изначально утвердило 70 банков. Одним из главных критериев стало наличие серьёзного опыта в области кредитования. Прио-Внешторгбанк в начале года прошёл отбор и стал первым рязанским региональным банком, уполномоченным выдавать кредиты на льготных условиях.

По мнению зампреда правительства Рязанской области Светланы Горячкиной, включение в программу региональных банков было правильным, потому что они гораздо более активно кредитуют малый и средний бизнес, так как хорошо знают ситуацию на местах и зачастую гораздо быстрее принимают решение.

Прио-Внешторгбанк выдал более 500 миллионов по программе 8,5%

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин сообщил, что по состоянию на 11 ноября в рамках программы льготного кредитования под 8,5% банк заключил 32 кредитных договора на сумму 590 миллионов рублей. Фактически было выдано более 500

- Эти цифры позволяют говорить о том, что Прио-Внешторгбанк занимает лидирующие позиции среди банков региона, уполномоченных кредитовать субъекты малого и среднего бизнеса. Среди получателей предприятия практически всех отраслей из тех, с которыми региональный банк имеет право работать по закону, — производство, сельское хозяйство, строительство, транспортные и бытовые услуги, предприятия, работающие в области культуры, спорта и здравоохранения. 70 % от общего объёма кредитов получили предприниматели Рязанской области, 30% - Воронежской, в которой Прио-Внешторгбанк также работает, - уточнил Роман Ганишин.

Банк заключил 32 льготных кредитных договора на сумму 590 миллионов рублей.Фото: Константин МОГИЛИН

На возможность получения кредита не влияют объемы деятельности субъекта МСП. Займы, полученные по программе 8,5% в Прио-Внешторгбанке, варьируются от 1 до 50 млн рублей.

Прозвучали на встрече и наиболее острые вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели, когда решают воспользоваться льготным кредитованием. Многие отметили, что федеральные банки, уполномоченные работать по этой программе, неохотно её предлагают. К тому же бизнес-сообщество ждёт, что расширится перечень тех, кто может рассчитывать на льготное кредитование, а процентная ставка снизится вслед за ключевой ставкой ЦБ. В свою очередь председатель Правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин обратил внимание на несовершенный механизм утверждения лимитов и размеров субсидий на следующие годы, хотя программа носит долгосрочный характер.

О пользе программы, говорит ее востребованность

- Востребованность этой программы среди клиентов говорит о том, что она полезна. Нам удаётся эффективно размещать средства по ней, поэтому в наших планах наращивать сотрудничество с заёмщиками, которые могут рассчитывать на льготное кредитование, - подытожил Роман Ганишин.

По словам первого вице-президента Всероссийской общественной организации «Опора России» Марины Блудян, в Рязанской области предпринимательская активность выше чем в среднем по стране. Пообещала довести до федерального уровня власти предложения, которые могли бы повысить эффективность работы бюджетных средств и помочь развитию МСП в регионах.

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