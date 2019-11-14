2019-11-15T20:45:48+03:00
Экономика

Для рязанских предпринимателей провели мастер-класс «Мой бизнес»

Мероприятие организовал университет «Синергия» совместно с министерством экономического развития РФ
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Среди пришедших были и начинающие предприниматели, и те, кто всерьез обдумывает открыть свое дело.Среди пришедших были и начинающие предприниматели, и те, кто всерьез обдумывает открыть свое дело.Фото: Константин МОГИЛИН
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12 ноября в конференц-зале отеля «Амакс» в рамках федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства» прошел обучающий семинар «Мой бизнес». Бесплатное для участников мероприятие организовал университет «Синергия» совместно с министерством экономического развития РФ.

Три истории – три успеха

Перед слушателями выступили предприниматели, добившиеся немалых успехов в своем деле: это Максим Казанцев - основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica, Алексей Натахин - основатель IT-компании «Мультибит» и Максим Шадрин - генеральный директор компании «Квантрон», предприниматель-инноватор.

Спикеры рассказали истории своих предприятий, о взлетах и падениях, о ключевых решениях, которые постоянно должен принимать любой предприниматель. Так, выступавший первым Алексей Натахин рассказал историю своего успеха, о том, как ему с компаньоном пришла идея заняться батутным бизнесом и почему их идея оказалась крайне востребованной.

- Мы постоянно получаем обратную связь от предпринимателей. И после этого понимаем, какие программы востребованы и в каких областях предпринимателям нужно подкрепить свои знания. Исходя из этого, университет «Синергия» формирует программы образовательных семинаров и мастер-классов, - рассказала директор регионального центра «Мой бизнес» Лариса Сидоренко.

Участники встречи сыграли в интерактивные бизнес-игры и познакомились с коллегами. Фото: Константин МОГИЛИН

Участники встречи сыграли в интерактивные бизнес-игры и познакомились с коллегами.Фото: Константин МОГИЛИН

Новые знакомства и деловые контакты

Участники встречи сыграли в интерактивные бизнес-игры, познакомились с коллегами и завели новые деловые знакомства, которые, безусловно, помогут им начать свое дело.

- Мне очень понравилась эта встреча, на ней было озвучено много полезных и новых идей, как сделать так, чтобы бизнес рос и развивался, - поделилась с нами молодые предпринимательница Татьяна. - Хочется, чтобы подобные мастер-классы проходили как можно чаще.

Выступавший первым Алексей Натахин рассказал историю своего успеха Фото: Константин МОГИЛИН

Выступавший первым Алексей Натахин рассказал историю своего успехаФото: Константин МОГИЛИН

В общей сложности мастер-класс «Мой бизнес» посетили более 70 человек. Среди них были и начинающие предприниматели, и те, кто всерьез обдумывает открыть свое дело. У каждого была возможность задать вопросы спикерам и получить развернутые ответы.

НАША СПРАВКА

В рамках проекта по поддержке малого и среднего бизнеса университет «Синергия» совместно с Минэкономразвития России организует форумы «Мой бизнес» в более чем 25 регионах России, разрабатывает новые образовательные продукты, готовит тренеров и федеральные команды для обучения предпринимательству.

Главные задачи программы - рассказать о мерах государственной поддержки бизнеса, сформировать институт наставничества для обмена опытом с ведущими предпринимателями, а также помочь участникам в открытии и развитии собственного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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