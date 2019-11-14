Жители Рязанской области платят за сортировку мусора, которой нет?

В соответствии с Федеральным законодательством на территории Рязанской области с 1 ноября начал работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это организация, которая несет ответственность за весь цикл работы: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение в специально отведенных для этого местах.

Однако с вывозом мусора сразу начались трудности. В соцсетях появились многочисленные сообщения с жалобами на переполненные мусорные контейнеры. А в областном центре они частично и вовсе исчезли. Проблемы с вывозом мусора – самое заметное для рязанцев, но далеко не единственное нарушение, которое получили жители в обмен на увеличенный тариф. В должной мере перестала осуществляться и обработка ТКО – важнейший этап работы с отходами.

ДОГОВОР С НАРУШЕНИЯМИ

Как сообщил руководитель мусоросортировочного предприятия Юрий Булыгин, с 1 ноября на линию перестал поступать мусор от жилых домов. Отходы здесь обрабатывали и выбирали из них фракции, подлежащие вторичной переработке: стекло, пластик, картон и т.п. Примечательно, что подобная обработка до 80 % сокращает объем мусора, подлежащего захоронению. Теперь же большая его часть отвозится на полигон ТБО вместе с отходами, которые не разлагаются.

– Заключить договор с действующим региональным оператором пока не получается, поскольку договор, который предлагает ООО «ЭкоПронск» имеет серьезные юридические нарушения, – заявляет Юрий Булыгин. – Мы уже неоднократно писали письма на имя гендиректора Валерия Матюхина, уведомляли о необходимости выполнить требования Территориальной схемы и заключить договор по обработке ТКО, заложенной в тариф для населения. Однако нарушения договора так и не были устранены. Мы также обращались в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области с просьбой взять под контроль заключение социально значимого договора.

Подчеркнем, что расходы на сортировку в соответствии с требованиями Территориальной схемы, утвержденной РЭК, уже заложены в тариф регоператора. Это значит, что теперь его будут оплачивать рязанцы, которым в ноябре уже пришли первые платежки на оплату услуг по вывозу и обработке мусора. При этом складывается парадоксальная ситуация, когда затраты на обработку «ЭкоПронск» в полной мере не несет.

НАРУШАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РЕФОРМЫ

В регионе всего два предприятия по сортировке мусора. Но их мощностей пока не хватает для обработки всего объема отходов. По данным Территориальной схемы, обрабатывается всего 10 % образующихся в Рязанской области отходов. И на фоне этой нехватки незаключение договора с одним из крупнейших комплексов вызывает, мягко говоря, недоумение.

– Сложившаяся ситуация может привести к признанию взимания тарифа с населения неправомерным, – сетует Юрий Булыгин, – ведь люди начали платить в разы больше, а мусор не вывозится и не обрабатывается в полной мере.

Юрий Андреевич подчеркивает, что таким образом нарушается главный смысл мусорной реформы, который подразумевает уменьшение количества закапываемых в землю отходов, а не просто произвольное увеличение тарифа для населения.

– Мы входим в Территориальную схему обращения с отходами, готовы обрабатывать около 40 тысяч тонн отходов ежегодно, при этом нашей мощности хватит, чтобы увеличить эту цифру вдвое, ведь очевидно, что это необходимо нашему региону уже сейчас. Надеюсь, что нас услышат, мы преодолеем существующие проблемы и возобновим работу в полном объеме, – обратился Булыгин к соответствующим органам. – Мы стремимся к конструктивному диалогу и надеемся на сотрудничество с региональным оператором в русле новой экологической политики.

Подводя черту, заметим, что законодательство, регулирующее деятельность предприятий коммунального комплекса, предусматривает запрет на захоронение несортированных отходов. Это важнейший этап, и пропускать его – прямое нарушение Закона. В соответствии с Правилами обращения с ТКО (Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 – Ред.), нарушение предусмотренных Территориальной схемой потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, может являться основанием лишения юридического лица статуса Регионального оператора.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», в числе основных приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами установлена необходимость их обязательной обработки. Кроме того, Территориальной схемой обращения с отходами (Раздел 8, стр. 241), утвержденной в Рязанской области, определено, что весь объем ТКО, из которого могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должен проходить обработку. По данным Схемы, это 470 тонн отходов в год.

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