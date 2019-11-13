Как рязанцам сэкономить на бензине

Любой автомобиль требует немало финансовых вложений: покупка, техобслуживание, смена резины, бензин. Но есть несколько простых способов сократить траты. Рассмотрим, как сэкономить на топливе на примере АЗС «Газпромнефть». Почему именно на этом примере? Ответ прост: в ходе регулярных редакционных экспертиз топливо с этих автозаправочных станций неизменно входило в тройку лидеров – на качестве экономить категорически запрещено.

СПОСОБ 1. ЗАВЕСТИ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

Бывает так, что водители годами пользуются услугами одной и той же заправки, но не оформляют дисконтную карту. И зря, ведь получить выгоду от покупки топлива просто. На АЗС сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути» – одна из самых популярных в стране. На сегодняшний день было выдано уже больше 13 миллионов карт. За каждую покупку на АЗС участники программы получают бонусные баллы, которыми затем можно оплачивать топливо, а также товары в кафе и магазине на станции из расчета 1 бонус = 1 рубль. Таким способом можно получить бензин, не истратив своих кровных рублей.

У программы лояльности три статуса: серебро, золото и платина. Соответственно, чем статус выше, тем выгоднее. Например, при покупке одного литра бензина АИ95 на карту с серебряным статусом возвращается 1 бонус; с золотым – 1,25 бонуса; с платиновым – 1,5 бонуса.

Карту лояльности «Нам по пути» можно оформить за пять минут на любой АЗС сети. Нужно только купить ее за 199 рублей и получить код активации. Стоимость карты окупится в течение месяца, а дальше бонусная программа поможет экономить деньги.

Есть и другой вариант: бесплатно выпустить в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» дебетовую кобрендкарту, которая одновременно служит картой лояльности. За обслуживание виртуальной карты деньги тоже не берут. Пока эта функция есть только на Android, но в скором времени она станет доступна и для владельцев iPhone.

Карта лояльности дает большие преимущества ее хозяину.

СПОСОБ 2. СЛЕДИТЬ ЗА ЦЕНАМИ И УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ

Любая необдуманная покупка влечет за собой дополнительные траты. Как перед походом в магазин, так и перед поездкой на заправку, лучше сначала сравнить цены у разных компаний. Все индивидуальные предложения и персональные скидки сети АЗС «Газпромнефть» собраны на сайте и в мобильном приложении. Там также удобно следить за бонусным балансом и держать руку на пульсе актуальных акций. Например, до конца этого года при заправке от 30 литров автолюбителям дают скидку 50 копеек с каждого залитого литра, если показать на кассе штрихкод из мобильного приложения «Сеть АЗС «Газпромнефть».

СПОСОБ 3. ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ДО ПОЛНОГО БАКА

Это один из главных советов для экономии топлива, ведь так можно сократить расходы на10%. Почему? Расчет прост. Компактный автомобиль в холодное время года в среднем расходует 810 литров на 100 километров. Большинство автовладельцев живет в нескольких километрах от заправки. И если съездить, к примеру, четыре километра в одну сторону и столько же в другую, то десять литров заправлять нецелесообразно. Более того, ездить на резерве вредно. Так появляется риск спалить мотор и «попасть» на дорогостоящий ремонт.

Регулярная заправка до полного открывает дополнительные возможности для участников программы лояльности «Нам по пути». Секрет в том, что для пользователей своего мобильного приложения сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает персональные тарифы с повышенными бонусами за покупки в любимых категориях. Клиентам, которые привыкли заливать до отсечки, предлагается тариф с повышенными бонусами за покупку топлива.

На АЗС «Газпромнефть» вас заправят круглосуточно.

СПОСОБ 4. ВЫБИРАЙТЕ МАРШРУТ С УМОМ

Если вы привыкли специально ездить на АЗС, чтобы заправить машину, то от этой привычки лучше отказаться. С каждым лишним километром бензина в баке становится все меньше, поэтому лучше выстраивать свой маршрут так, чтобы заправка находилась по пути. Отметим, что АЗС «Газпромнефть» расположены на ключевых дорожных артериях Рязани, радиально расходящихся от центра города (см. «Вырежи и сохрани»). В октябре открылась новая автозаправка на 6м километре Солотчинского шоссе, в районе села Шумашь. А в начале ноября – еще одна станция на Восточной Окружной дороге, 4.

Также старайтесь объезжать пробки. В них бензин расходуется как при движении. Порой лучше выехать заранее, чем потом стоять в длинных автомобильных очередях. А если всетаки угораздило оказаться в городе в самый час пик, то воспользуйтесь навигатором и поищите пути объезда. Это может спасти пару часов и литров бензина.

СПОСОБ 5. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМАТИЧЕСКИМИ АЗС

Зздесь нет персонала, а сама станция занимает небольшую площадь. Эти факторы заметно снижают затраты на содержание на автозаправкуавтомат, поэтому компании могут предложить автовладельцам более привлекательные цены. Так, на заправках самообслуживания «Газпромнефть» экономия с литра любого вида топлива составляет 50 копеек. Правда, в Рязани автоматических станций пока нет, но об этом лайфхаке стоит помнить, отправляясь в путешествие по России.

СПОСОБ 6. РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Сейчас, пожалуй, нет ни одного банка, который не возвращает деньги владельцу карты или начисляет бонусы за безналичную оплату. На АЗС сети «Газпромнефть» 10% бонусами получают владельцы дебетовых карт «Автодрайв Платинум» от «Газпромбанка». Кроме того, владельцы карт получают неснижаемый платиновый статус в программе лояльности «Нам по пути», дающий дополнительно до 3 бонусов за литр топлива.

Также до конца года действует специальное предложение для владельцев банковских карт платежной системы «Мир». Используя карту «Мир» при покупке через мобильное приложение АЗС.GO от 1500 рублей, клиенты сети получают не только бонусы программы лояльности, но и 10%ный кэшбек.

Кэшбек, бонусы и акции – отличный способ сэкономить, но есть и другие нюансы, которые помогут извлечь еще больше выгоды. Поддерживайте автомобиль в исправном состоянии: поломки могут привести к перерасходу топлива. Уберите из багажника все лишнее – чем легче автомобиль, тем меньше он потребляет бензина. Кроме того, выбирайте заправки и топливо, которые советует производитель. Помните, что на АЗС «Газпромнефть» продается топливо, произведенное на Московском НПЗ, считающимся одним из лучших – редакционные экспертизы тому подтверждение.

НА ЗАМЕТКУ

Месторасположение АЗС «Газпромнефть» в Рязани и пригородах:

• Касимовское шоссе, 1;

• улица Горького, 1а ;

• улица Черновицкая, 56а;

• улица Промышленная, 5д;

• Солотчинское шоссе,

6 километр (с. Шумашь);

• 175й километр трассы М5 (поворот на Рыбное);

• 212й километр трассы М5 (д. Протасово);

• Восточная Окружная дорога, 4.

СКАЗАНО

Игорь Шлыков, автолюбитель:

– Живем в Дубровичах под Рязанью. В семье у нас две машины, и я, и жена постоянно заправляемся на АЗС «Газпромнефть» в Шумаши. Раньше заливал топливо на заправке с другой стороны трассы, по пути с работы домой. Когда построили эту АЗС, решил попробовать. Сразу почувствовал, что качество бензина хорошее, да и заправка расположена удобно – прямо по дороге в Рязань. Утром едешь на работу, по пути заправился – и время экономишь, и деньги, ведь здесь разные приятные для водителя акции проходят.

На правах рекламы.