2019-11-05T11:01:14+03:00
Спорт

На кубке «Русской кожи» триумфаторами стали «Атрон», «Сибинтек», «Border» и «Автоимпорт»

Завершился 27-й турнир по мини-футболу среди любительских команд
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Автоимпорт в пятый раз завоевал главный трофей турнира - Золотой кубок.Автоимпорт в пятый раз завоевал главный трофей турнира - Золотой кубок.
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В предпраздничные выходные любителей футбола ждало самое захватывающее действо – финальные игры на кубке «Русской кожи». В субботу прошли полуфиналы, а в воскресенье – финалы и матчи за 3-е место.

Ветеранский кубок

В полуфинале «Мэдисон» добился убедительной победы над «УМВД» 4:2, дважды отличился Валерий Панов. Футболисты «Атрона» добились убедительного преимущества по ходу встречи и в итоге оказались сильнее «Автоимпорта» 3:1. Таким образом, в финале ветеранского кубка вновь сойдутся «Атрона» и «Мэдисона».

В матче за 3-е место «Автоимпорт» оказался сильнее «УМВД» 3:1, завоевав таким образом бронзовые медали среди ветеранов.

Финал ветеранского кубка завершился убедительной победой «Атрона» 6:1, дважды отличился Дмитрий Малахов. Команда второй турнир подряд забрала высшие награды среди ветеранов.

"Атрон" взял ветеранский кубок в третий раз.

"Атрон" взял ветеранский кубок в третий раз.

Бронзовый кубок

В полуфинале футболисты «Сибинтека» уже в дебюте встречи дважды поразили ворота «Пятерочки». Последние минуты получились достаточно нервными, однако «Сибинтеку» удалось удержать победное преимущество 3:2. «Уран» и «ФК Заокское» разыграли единственную серию пенальти за игровой день. Второй раз подряд счастливый билет в «футбольной лотерее» вытащили игроки «Урана».

В матче за 3-е место «ФК Заокское» сумело сравнять счет на последних минутах основного времени, и все же в серии пенальти верх взяли игроки «Пятерочки», не допустившие ни одного промаха.

Судьбу финала бронзового кубка решил автогол, а минимального успеха добился «Сибинтек».

Дорога к победе в бронзовом кубке для "Сибинтека" была очень тяжелой.

Дорога к победе в бронзовом кубке для "Сибинтека" была очень тяжелой.

Серебряный кубок

В полуфинале «Border» отправил три безответных мяча в ворота «Орбиты», став первым финалистом «серебра». «Клуб 900» ушел на перерыв с минимальным преимуществом, а в начале второго тайма игроки «Мурмино» не реализовали пенальти. В итоге «Клуб 900» смог наказать соперника за ошибки и отпраздновал крупную победу 7:1.

В матче за 3-е место Александр Кутловский принес «Мурмино» минимальную победу над «Орбитой2, а вместе с тем и путевку в золотой кубок. Благодаря этому голу Александр стал первым среди участников РКЛФ, кому покорился рубеж в 200 забитых мячей.

В финале Футболисты «Border» и «Клуба 900» обменялись голами уже к середине первого тайма, а на последних секундах «Клуб 900» едва не спас ничью. Но все же победа 2:1 в финале «серебра» досталась команде «Border».

Обладатель Серебряного кубка, команда "Border", в следующем сезоне попробует свои силы в кубке золотом.

Обладатель Серебряного кубка, команда "Border", в следующем сезоне попробует свои силы в кубке золотом.

Золотой кубок

В полуфинале «Компания Апельсин» отправила по мячу в каждом из таймов в ворота «МФК Вятич», шагнув в финальный матч золотого кубка. «Автоимпорт» уже в первом тайме добился преимущества в три мяча, в итоге одолев 3:1 «РНПК».

В матче за 3-е место «МФК Вятич» не смог удержать превосходство в два мяча. «РНПК» отыгрался на последних минутах, в серии пенальти добившись бронзовых наград в сильнейшем эшелоне РКЛФ.

В главном финале 27-го РКЛФ «Компания Апельсин» и «Автоимпорт», несмотря на боевой матч и немалое число моментов, забить с игры так и не смогли. Не выявило сильнейшего и дополнительное время, где состоялось и удаление в составе «оранжевых». В итоге в серии пенальти дело дошло до дополнительных ударов, где верх взял «Автоимпорт», а Олег Кулешов стал настоящим героем серии, отразив сразу три удара.

Следующий розыгрыш Кубка «Русской кожи» стартует в апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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