Андрей Красов: Реставрация Торговых рядов ведется качественно и эффективно

В Касимове подвели промежуточные итоги реставрации корпуса №1 Торговых рядов. В течение ноября будут завершены все работы, предусмотренные первым контрактом. К 14 ноября крыша будет полностью укрыта железом, закончены все фасадные работы. Об этом заявил представитель подрядной организации ОО «НСТ» Игорь Гарут 31 октября на очередном выездном совещании общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память».

Мероприятие в Касимове провел депутат Госдумы от Рязанской области, первый заместитель председателя комитета по обороне, член общественного совета партийного проекта Андрей Красов. В совещании приняли участие представители общественного совета проекта, министерства культуры России, региональных ведомств в сфере культуры, авторского надзора, администрации Касимова, городской Думы, подрядной организации, руководители ресурсоснабжающих организаций.

Перед заседанием Андрей Красов посетил реставрируемый корпус №1 объекта культурного наследия «Торговые ряды XIX в.» и оценил ход заявленных в рамках контрактов работ.

– На сегодняшний день не выполнена окраска фронтонной части фасада с северной стороны здания. В течение 10 дней мы завершим эти работы, — заверил Игорь Гарут. — Большая часть крыши уже в железе, оставшуюся часть — 25% — мы укроем в ближайшие 2 недели. Естественно, будут закрыты все стыки, выступающие части и вентиляционные шахты.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам подрядчика, в течение ноября будет завершено благоустройство объекта в рамках первого контракта.

Представитель архитектурного надзора подтвердил Андрею Красову реальность заявленных сроков.

– Сказать, отстает подрядная организация от заявленных сроков или нет, мы сможем только 15 ноября, — добавил он.

Вторым по значимости вопросом после завершения кровельных работ является подача отопления в корпус №1. В период низких температур проводить внутренние работы в подвальных помещениях и на первом этаже невозможно.

– Свои обязательства по обеспечению временного теплоснабжения администрация Касимова выполнила в срок, — отметил глава администрации города Игорь Авдеев. — Сейчас прорабатывается вопрос постоянной системы отопления для всех трех корпусов.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Касимова Олег Семенов рассказал, что за всеми этапами работ был организован многоуровневый депутатский и общественный контроль.

– Мы проводили еженедельный мониторинг, — отметил лидер единороссов Касимова. — Знаем обо всех объективных причинах, по которым происходили изменения графика выполнения отдельных видов работ.

Подводя итог совещания, Андрей Красов подчеркнул, что реставрация объекта культурного наследияя ведется качественно и эффективно.

– В том числе благодаря взаимодействию всех заинтересованных лиц, — заключил парламентарий.

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