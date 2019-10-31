Николай Любимов: Сделаем все, чтобы аграриям было комфортнее жить и работать на своей земле

31 октября в областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Вечер начался с видеопоздравления Президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства отметил, что отечественный аграрный сектор активно развивается и наращивает свое присутствие на внешних рынках.

- Сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает свое влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности, о том, что наша российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в стране, так и за рубежом, - сказал глава государства.

Успехи налицо

Как отметил рязанский губернатор Николай Любимов, рязанские аграрии в 2019 году сумели вырастить хороший урожай.

В этом году зерна в регионе собрали более 2 млн тонн, получены высокие урожаи масличных, овощных культур. Наращиваются темпы производства животноводческой продукции.

– Ваша отрасль – самая эффективная и самая быстрорастущая в регионе, – сказал Николай Любимов. – Дальнейшее ее развитие – стратегическая задача. Большие возможности для этого заложены в национальных проектах.

Говоря о перспективах развития, Губернатор отметил необходимость дальнейшего укрепления материально-технической базы, повышения производительности труда, внедрения инноваций. В числе приоритетов остается и улучшение качества жизни на селе. С этой целью сегодня предусмотрена значительная господдержка.

С праздником аграриев поздравили также первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин. Лучшим труженикам были вручены награды.

Результаты работы позволяют надеяться на лучшее

На торжественном мероприятии рассказали, каких результатов добиваются сейчас рязанские аграрии.

В Рыбновском районе реализуется крупный инвестиционный проект в овощеводстве – строительство современного тепличного комплекса «Рязанские овощи» общей площадью теплиц 46 гектар. Завершено строительство первого этапа тепличного комплекса. Первый урожай томатов планирует собрать в ноябре.

Заканчивается строительство молочно-товарной фермы на 200 коров в селе Подвязье Рязанского района. Начато строительство животноводческого комплекса молочного направления на 3 600 голов дойного стада в Спасском районе.

В планах реализовать ещё ряд крупных инвестиционных проектов в молочном животноводстве проектной мощностью более 100 тысяч тонн.

На сельхозпредприятиях в 2019-ом произведено 52,7 тысячи тонн мяса всех видов скота и птицы. Наиболее интенсивно наращивают производство свиноводческие предприятия. Производство свинины в сравнении с прошлым годом выросло на 21%.

За 9 месяцев 2019 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых продуктов на сумму 36,3 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составил 103,3%.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий увеличилось на 10%, макаронных изделий - на 7,1%, творога - на 6,4%, кисломолочных продуктов - на 17,2%.

Сегодня наши мука, замороженные полуфабрикаты, глазури и шоколадные массы, картофельные хлопья, яблочное пюре и десерты, воды, рыбные консервы, плавленые сыры, чай, а также зерновые и семена горчицы, как отметил Николай Любимов, продаются в 30 странах мира.

- Мы активно работаем над расширением ассортимента и объема отраслевых товаров, которые поставляются за рубеж, - сказал Николай Любимов.

Большое внимание уделяется улучшению качества жизни на селе. В регионе активно реализуется подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса».

- Мы обязательно сделаем все, чтобы аграриям было комфортнее жить и работать именно на своей земле, – подчеркнул Николай Любимов.

Он поблагодарил всех за самоотверженный, героический труд и вручил работникам отрасли региональные награды.