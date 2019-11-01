«Здорово, когда удается восстановить чужую семью»: Лучший рязанский участковый рассказал о службе в полиции

Во втором этапе регионального конкурса «Народный участковый – 2019» победу одержал 34-летний участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» Андрей Николаев. В финале майор полиции с серьезным отрывом обошел своих коллег из других отделов МВД региона, и будет представлять Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса МВД России. «Комсомолка» созвонилась с полицейским, чтобы узнать, кто он, наш народный участковый?

КРИМИНАЛ ТОТ ЖЕ, НО ЛЮДИ ГРАМОТНЕЕ

Андрей Николаев попал на службу в органы внутренних дел фактически сразу после школы, поступив в Московский университет МВД РФ имени Владимира Кикотя (рязанский филиал). Получив диплом, несколько лет отработал следователем, а потом перевелся в службу участковых уполномоченных полиции.

— На моем участке более 15 сел и деревень плюс одна улица в городе Михайлов – это примерно 2 тысячи жителей, и это только мой участок. Сейчас мне добавили еще один, у нас такое время от времени случается, в силу разных причин, — говорит майор полиции Андрей Николаев.

По словам участкового, характер преступлений в целом не меняется, как были угрозы убийством 10-15 лет назад, так и продолжаются. Как воровали, хулиганили и дрались, так и продолжают.

— Единственное, люди стали более юридически грамотнее. Даже жулики, — смеется майор. — Телевизор насмотрятся, в интернете, видимо, начитаются. Раньше точно такого не было. Но ничего, со всеми язык можно найти.

За последний год на участке Андрея Николаева произошло сорок преступлений: незаконный оборот наркотиков, кражи, угрозы убийством, побои и другие.

— Недавно из одного села в рязанскую ОКБ доставили мужчину с серьезными телесными повреждениями, врачи тут же сообщили в полицию, — вспоминает участковый. — Выяснилось, что во время пьяной посиделки между приятелями возник конфликт. Один не нашел ничего лучшего, как схватить стул и избить товарища. Позже экспертиза показала, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Из-за злоупотребления спиртным огромное количество преступлений происходит, поэтому профилактическая работа с населением – это одна из основных задач участкового.

УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ ЛЮДЕЙ

— У нас в Ильиче (поселок центрального отделения совхоза имени Ильича – Ред.) живет гражданка, которая вместе со своим ранее судимым мужем ничего не делали, только пили, — приводит пример полицейский, когда постоянные беседы и убеждения дают результат. — Неоднократно их предупреждал: «Не остановитесь – детей отберут». Но им, похоже, было все равно. В итоге, детей органы опеки все-таки забрали на государственное обеспечение.

Но профилактическая работа участкового уполномоченного не остановилась. Николаев все-таки смог убедить родителей взяться за голову, изменить образ жизни.

— Какое-то участие в их судьбе, я, конечно, принимал, — скромничает майор. — Но в первую очередь, они сами взялись за ум. В какой-то момент они вдвоем закодировались, и стали добропорядочными людьми, устроились работать в колхоз. Они исправились до такой степени, что детей им вернули. У них все хорошо сейчас.

А раньше она состояла у нас на учете как семейная скандалистка, постоянно у них конфликты происходили, полицию вызывала. Да и муж, как ранее судимый, тоже у нас на контроле был и остается. Когда бываю в их поселке, обязательно зайду, проверю... Очень радуюсь, что у них все хорошо. Есть и другие подобные примеры. Служба в полиции, в принципе, очень непростая работа, но когда тебе удается восстановить семью, оградить людей от каких-то негативных последствий – это всегда здорово. Ведь неизвестно, куда бы их дальше занесло.

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