Для тех, кто хочет жить в «Счастье»

Помните фразу из одного замечательного советского фильма: «Счастье – это когда тебя понимают»? В жизни нам очень часто не хватает такого понимания. Причем на разных уровнях и в разных сферах. Мечтаешь ты, к примеру, об уютном жилье для своей семьи, приходишь к застройщику, а он пытается продать тебе квартиру размером с коридор в доме, у которого нет ни детской площадки, ни мест для парковки, не говоря уже о необходимых социальных учреждениях. А цена при этом заявляется как на высоколиквидную жилплощадь в полноценном жилом комплексе.

А ведь квартира – это центр притяжения семьи, и чем больший комфорт предложит девелопер своим потенциальным клиентам, тем больший отклик получит. И, наоборот, застройщик, не слышащий покупателя, проиграет в конкурентной борьбе. Стабильное качество и безопасность с учетом интересов людей может гарантировать крупная и хорошо зарекомендовавшая себя на рынке компания, с именем и большим количеством построенных и заселенных объектов – «Зеленый сад».

Загородный пленэр в пределах Рязани

Нашим читателям повезло – они одними из первых узнают об уникальном жилом комплексе «Счастье», который строится в непосредственной близости от природного парка «Павловская пойма». Расположенный в пределах города, новый ЖК спроектирован и размещен таким образом, чтобы жители, имея все преференции горожан, могли наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами. Пешие прогулки в зеленой зоне, возможность позагорать на пляже, приглашать друзей на шашлыки – все эти прекрасные бонусы только для тех «счастливчиков», кто выберет себе в качестве нового места жительства новый дом на Михайловском шоссе.

Рядом со строящимся объектом уже открыт и работает выездной офис продаж – для того, чтобы жители района, которые хотят улучшить качество жизни, могли зайти и познакомиться с предложениями по квартирам, планировкам и вариантам приобретения жилья. Несмотря на то, что объект пока находится в стадии строительства, компетентные менеджеры продаж Группы компаний «Зеленый сад» могут провести для клиентов экскурсию, а также рассказать о том, каким станет ЖК «Счастье».

Новый дом «Счастье» на Михайловском шоссе – это современное строение в 20 этажей (верхний этаж – технический). Просторный холл, декоративная плитка на полу в подъездах, помещения для хранения колясок, оригинальные планировки на любой вкус, безопасные, бесшумные и энергосберегающие лифты – все это 20-этажный красавец-дом на 189 квартир. Он сдается в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года.

Расположенный в пределах города, новый ЖК спроектирован и размещен таким образом, чтобы жители, имея все преференции горожан, могли наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами.

В доме тепло и на душе светло

При проектировании ЖК «Счастье» предусмотрено достижение высокой энергоэффективности дома за счет применения современных материалов и технологий строительства. Монолитный принцип возведения здания, с одной стороны, гарантирует высокую скорость работ, а с другой – комфорт проживания будущих жильцов, в том числе оптимальный температурный режим в помещении.

Внешние стены дома выполнены из газосиликатных блоков, а система утепления фасада дома состоит из негорючих материалов, которые хорошо сохраняют тепло и долговечны в эксплуатации. Позаботились строители и о комфорте в каждой квартире. Обеспечивается он за счет установки экономного индивидуального отопления и горячего водоснабжения, а также панельных радиаторов с возможностью терморегуляции.

Все мы хотим, чтобы в наших домах было не только тепло, но и светло. Солнечный свет – источник витамина D, он повышает настроение, снижает утомляемость и даже, по словам ученых, восполняет гормон радости. При недостатке естественного освещения нарушается обмен веществ, падает острота зрения, замедляется рост детей. В квартирах ЖК «Счастье» будут установлены двойные стеклопакеты, идеально подходящие для российского климата. Такой подход к оборудованию квартир позволяет жильцам значительно экономить на оплате коммунальных услуг, в частности за отопление и газ.

В квартирах ЖК «Счастье» предусмотрено витражное остекление. С 1-го по 8-й этажи установлены двойные окна, которые хозяйкам будет удобно и легко мыть, с 9-го по 13-й этаж – двойные и трехсекционные, а начиная с 14-го этажа можно выбрать квартиры с большими окнами и панорамным остеклением лоджий от потолка до пола.

Меньше углов, больше конструктивных решений

Кроме необычного расположения жилой комплекс интересен еще и разнообразными планировочными решениями. На выбор покупателей одно-, двух– и трехкомнатные квартиры площадью от 37 до 90 кв. м – классические и со смарт-планировками. Эффективное использование площади – залог того, что можно подобрать квартиру, отвечающую потребностям конкретного покупателя, которые необходимы.

Параметры жилья отвечают требованиям комфорт-класса: высота потолков – 2,65 метра, ширина ванной комнаты – не менее 1,8 метра, ширина лоджии – не менее 1,3 метра. Квартиры в «Счастье» спроектированы таким образом, чтобы у каждого домочадца было свое пространство. Здесь нет узких коридоров и бесполезных углов, а на вместительной кухне можно проводить семейные ужины и собирать друзей.

Одно из главных преимуществ смарт-планировок в том, что в квартирах нет нефункциональных зон – оптимально используется все пространство. Например, в смарт-квартирах большая кухня площадью от 16 до 21 кв. м. В «однушках» предусмотрены гардеробные, где можно разместить шкаф-купе или поставить компьютерный стол. «Двушки» в доме представлены в четырех вариантах, а в «трешках» 2 раздельных санузла и окна комнат выходят на три стороны света. Кстати, для Рязани это уникальное явление.

Независимо от цены, все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности и в обязательном порядке оснащаются всем необходимым оборудованием. Системы вентиляции Air-Box, пожарной сигнализации и дымоудаления круглосуточно защищают вас от различных ЧП.

20-этажный дом на 189 квартир планируется сдать в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года.

Когда комфортно всем

Благоустроенная территория жилого комплекса становится одним из важнейших факторов, которые люди оценивают при выборе новостройки. Детские площадки, спортивные зоны, зеленый двор, наличие парковок, безопасность территории – все это уже не приятное дополнение, а обязательные атрибуты. Покупатели все чаще задумываются о том, где они смогут отдыхать вне дома, но все же рядом с ним. Поэтому в новом жилом комплексе большое внимание уделяется дворовой территории дома, где можно интересно провести время, спокойно отдохнуть с детьми или заняться спортом.

Современная детская площадка – это не песочница с одинокими качелями, а целый парк развлечений. Важно, чтобы ребенок узнавал окружающий мир свободно, легко и безопасно, развиваясь при этом. Умные детские площадки оснащенные и безопасные не только с точки зрения экологии, они травмобезопасны благодаря специальному смягчающему покрытию. Именно с большой заботой о самых маленьких жителях на территории ЖК «Счастье» спроектировано функциональное и современное пространство для отдыха и развития детей всех возрастов.

Позаботились строители и об автомобилистах – рядом с домом будет оборудована большая наземная парковка, где смогут оставлять свои автомобили не только жители, но и их гости.

Согласно действующим требованиям, во дворах и подъездах должны быть обеспечены все условия для удобства родителей с колясками и инвалидов. В ЖК «Счастье» создана доступная безбарьерная среда – будет установлен специальный подъемник, пандус, лестничные пролеты и коридоры достаточно широкие, чтобы в них можно было развернуться.

Кроме придомовой территории для современного покупателя не менее важным стала развитая инфраструктура. И в этом отношении будущим жильцам ЖК «Счастья» очень повезло. Дом расположен буквально в 5 минутах езды от площади Победы, а близость Московского шоссе и Окружной дороги позволяет без пробок попасть в центр или выехать за город. Всего десять минут прогулочным шагом – и в распоряжении жителей детский сад

№ 34, две школы – № 22 и 54, магазины, аптеки, отделения банков и, конечно, остановки общественного транспорта.

Рассчитывайся как хочешь и не переплачивай

Сделать выбор в пользу «Счастья» более легким поможет разработанная Группой компаний «Зеленый сад» для своих клиентов система оплаты. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность – покупка за наличные. Ипотека – подходящий вариант, если клиент имеет стабильный доход, но полной суммы наличными у него на руках нет. А рассрочка – вариант для тех, кто в момент заключения сделки не обладает всей необходимой суммой денежных средств, но рассчитывает вскоре ее получить. В этом случае необходимо внести первоначальный взнос и выплачивать остаток согласно заранее составленному графику.

В настоящее время на старте продаж квартиры в ЖК «Счастье» предлагаются по минимальным ценам. Также «Зеленый сад» предлагает несколько вариантов обмена по программе trade-in: быстрый обмен старой квартиры на новую и обмен с правом проживания в старой квартире до переезда в новую. Это возможность улучшить жилищные условия и купить понравившуюся квартиру без наличия накоплений. При этом вам не придется самим тратиться на рекламу, чтобы найти покупателя на свою квартиру, и заниматься поисками экспертов-оценщиков и покупателей на свое жилье. Кроме того, компания возьмет на себя все заботы, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади, не требуя каких-либо дополнительных платежей.

КСТАТИ

Обслуживать жилой комплекс «Счастье» после сдачи в эксплуатацию будет УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Ее эффективная работа довольно часто становится главным аргументом при выборе рязанцами будущего места жительства. Для них это гарантия получения качественных услуг по ценам ниже общегородских, ответственного подхода сотрудников к выполнению своих обязательств и безопасности на территории жилого комплекса.

Один из основных принципов, которому все эти годы следует УЖК, стремление делать для своих жильцов больше, чем это предусмотрено Жилищным кодексом и договором управления. Компания старается работать так, чтобы людям не приходилось беспокоиться по поводу состояния своего дома или двора и не нужно было подстраиваться под управляющую компанию.

Наоборот, управляющая компания подстраивается под жителей. Например, ведет постоянный мониторинг предложений по совершенствованию сервиса. В каждом подъезде висит специальный ящик, куда каждый житель может опустить свой отзыв или предложение. А директор управляющей компании регулярно знакомится с этой корреспонденцией. Вот такая прямая и эффективная обратная связь.

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