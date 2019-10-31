2019-10-31T17:37:40+03:00
Экономика

Руководство банков тратит на свое содержание меньше, чем чиновничий аппарат?

Начальство любого предприятия или органа власти стремится жить лучше: до какого уровня это не мешает развитию?
Валерий КОТОВ.
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..Фото: Валентин ДРУЖИНИН
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Лебедь, рак и щука из басни Крылова не смогли справиться со своей задачей из-за отсутствия координации. Если бы у них был руководитель, который командовал бы и направлял усилия, «поклажа бы для них казалась и легка».

Конечно, без командиров нельзя, но и когда командиров слишком много, система тоже становится неэффективной. В интернете уже много лет смеются над фотографиями вроде той, где землекоп с лопатой стоит в траншее, сверху отдают ему указания директор, главный инженер, менеджер проекта, технолог земляных работ и методист, а позади высчитывает эффективность его работы главный экономист и начисляет ему зарплату за выкопанные погонные метры главный бухгалтер.

Так сколько же лучше всего иметь управленцев? Сколько от общего бюджета оптимально тратить на их содержание? Вопрос снова заинтересовал общественность, когда в Рязани 23 октября приняли изменения в структуру городской администрации, говорили о должности первого заместителя сити-менеджера и о выведении префектур в отдельное казенное учреждение.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ МЫ ИЗБИРАЕМ

В учебнике «Государственное и муниципальное управление», по которому постигают будущую специальность студенты нескольких рязанских вузов, приводятся мнения ведущих ученых, что обычно на содержание органов управления тратится несколько менее 10% общих расходов, причем во время ускоренного развития административные затраты оправданно могут увеличиваться до 12%, а во время рецессии или стагнации – уменьшаться до 3-6%.

Смотрим на российское государство. Какие расходы заложены в бюджеты на содержание административного аппарата – зарплаты чиновников и депутатов, их обслуживание на рабочих местах, оплата служебного транспорта, командировок, расходных материалов?

Федеральный бюджет в 2018 году потратил на все эти нужды 1 триллион 254 миллиарда рублей (8,2% от суммы бюджетных доходов за тот же год). По другой методике подсчета, за тот же период затрачено на чиновников было 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

В бюджетах разных субъектов федерации эти цифры различные, и год за годом они также меняются, но существуют рекомендации министерства финансов РФ, где изложены «спускаемые сверху» нормативы. Из них следует, что в Рязанской области, к примеру, содержание аппарата управления обходится примерно в 3,5%. Это больше, чем у Ямало-Ненецкого округа или Тюменской области, которые могут справиться со своими задачами и при расходовании менее 2 процентов. Но это не так много, как в Тыве (18,6%) или Ингушетии (27,8%).

Периодически первым лицам Рязанской области приходится устраивать принудительные сокращения если не численности управленцев, то хотя бы их обеспечения. Интернет пестрит такими сообщениями: «3 марта 2015 года – в соответствии с поручением губернатора Рязанской области должны быть сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления…», «1 ноября 2017 года – губернатор Рязанской области дал поручение снизить расходы на содержание органов власти...»

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЕ ШАЦКОЕ СЕЛО И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Недалекий 2017 год. Агишевское сельское поселение Шацкого района отчитывается о расходах на своих управленцев. При численности населения 787 человек (по данным Росстата) в полутора десятках сел и деревень, малюсенький муниципалитет имеет 8 работников. Их зарплата составила почти 399 тысяч рублей только за первый квартал года. Из них глава поселения, чей офис расположен в селе Большое Агишево (на дороге между Шацком и Сасовым), получил более 107 тысяч рублей.

Летом 2019 года Большому Агишеву исполнилось 400 лет. Жители села собрались тогда на праздник в местном доме культуры.

– В наших краях кто на государство да на власть работает, у того стабильный кусок хлеба, – рассказывают старожилы. – Вон, рядом с селом есть Шацкий свинокомплекс. Предприятие вроде большое, 30 с лишним свинарников стоит. А все-таки бывали и задержки зарплаты, и разбирательство насчет банкротства. А уж у сельской администрации банкротства точно не будет.

Таким образом, работа на муниципалитет в далеких селах – дело важное с социальной точки зрения.

ЧАСТНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ: БОЛЬШОЙ РАЗБРОС

Ну, а как ведет себя относительно управленческих расходов частный бизнес – то, что двигает сегодня Россию вперед?

Самые «прозрачные» частные учреждения современной России – коммерческие банки. О доходах банкиров в народе ходят различные слухи, но все их можно легко проверить, так как любой банк на своем интернет-сайте обязан регулярно публиковать отчеты и раскрывать информацию о доходах и расходах. Для граждан, которые попробуют это сделать, станет откровением, что в банках на территории Рязанской области выплаты управленцам поглощают не более 2,6% общих расходов, а вместе с охраной, рекламой и обслуживанием – всего лишь до 6%. Понятно: людей в банках все больше подменяют банкоматы, терминалы экспресс-обслуживания, онлайн-сервисы, мобильные приложения. А они ни зарплат, ни социальных пакетов не просят.

Большой разброс долей на содержание управленцев наблюдается на промышленных и коммунальных предприятиях, по которым имеется открытая отчетность. Например, МУП «Водоканал г. Рязани» в 2018 году потратил на административно-управленческий аппарат около 70,7 млн руб. (54,7 млн руб. на зарплату и почти 16 млн руб. на их социальные нужды) – приблизительно 7,6% всех расходов. А одно из негосударственных предприятий по производству изделий из железобетона – 6,1%.

Традиционно меньше всего тратит на административные расходы малый бизнес. Масса мелких предпринимателей сами исполняют обязанности собственных директоров и ничего не платят себе за это – чтобы не делать лишних налоговых отчислений. Но иногда попадаются автономные некоммерческие организации (АНО) и товарищества собственников жилья (ТСЖ), не ограничивающие своих председателей ни в чем. Например, в одной из многоэтажек по улице Весенней из годового бюджета ТСЖ в 4 миллиона 245 тысяч рублей управленческие расходы составили почти 1 миллион 476 тысяч рублей – 34,8%. Если бы такой же норматив затрат на чиновников был принят в Рязани, то скорее всего, вскоре в городе нечем было бы платить зарплату учителям и остановились бы троллейбусы.

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МНЕНИЯ

Роман Клейнотов, преподаватель государственного и муниципального управления:

– Управленческие расходы на производстве обычно не масштабируемы, то есть напрямую не зависят от расширения производства. Один сотрудник отдела кадров может заниматься личными делами и 30, и 60 работников. И если цехов на заводе было 4, а становится 8, не надо ради этого строить второе здание заводоуправления. В государственном управлении сложнее – чиновники работают по зонам ответственности. Но и здесь, если ВВП вырастет на 20%, управленцев может остаться прежнее число.

Елена Сорокина, глава администрации Рязани:

– Расходы на управленцев должны быть разумными – то есть только самыми необходимыми. Сегодня мы придерживаемся принципа: все изменения в структуре управления городом не должны увеличивать расходов на эту структуру. В следующем, 2020 году мы надеемся – за счет того, что около 140 работников потеряют статус муниципальных служащих – на отпусках и надбавках сэкономить около 4 миллионов бюджетных рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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