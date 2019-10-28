На турнире «Русской кожи» определились полуфиналисты

Выход в полуфинал означает не только, что до заветного трофея осталось сделать всего два верных шага, но для команд из Бронзового и Серебряного кубков – выход в розыгрыш следующего сезона на более высоком уровне. Поэтому на данном этапе встречи проходят крайне напряженно. Что творилось на полях «Золотых куполов», кто добился поставленной цели, а кто уходит домой до весны – в нашем обзоре.

Золотой кубок

«МФК Альбион» сотворил настоящую сенсацию, на старте плей-офф Золотого кубка минимально одолев «Гардарику». «РНПК» одолел 3:1 "Юнион", дублем отметился Павел Сидоров. «Компания Апельсин» отправила два безответных мяча в ворота «Мэдисона». С аналогичным счетом завершилось противостояние «МФК Азард групп» и «РНПК», дальше идут «нефтезаводцы». «ФК Вятич» добился драматичной победы в противостоянии с «МФК Альбион». Сумев отыграться лишь в концовке основного времени, команда вырвала успех 3:2 в овертайме. Два точных удара Антона Чекмарева принесли «Автоимпорту» победу над «Иномаркой 62» 2:0.

В полуфинале встретятся: «Автоимпорт» с «РНПК» и «Компания Апельсин» с «МФК Вятич»

Серебряный кубок

«Орбита» отпраздновала крупную победу в противостоянии с «ФК РИЗУР 2» 4:0. «Мурмино» переиграло 3:0 «РНПК 2», все три мяча забил Александр Кутловский. «Border» сокрушил 8:0 «Метеор», «покером» отметился Иарзани Сафоян.

«Клуб 900» и «Рязанская ГРЭС» поочередно выходили вперед, однако основное время завершилось боевой ничьей 3:3. В серии пенальти игроки «Клуба 900» обошлись без промахов и прошли дальше. «Орбита» и «Поролон-Профи» завершили основное время вничью, а развязка наступила в дополнительное время: «Орбита» дважды поразила ворота соперника и вырвала победу. «Мурмино» же оказалось сильнее «Южного» 3:0. Футболисты «Border» подтвердили статус фаворитов Серебряного кубка, уверенно одолев «РЖД» 5:1.

В полуфинале встретятся: «Мурмино» с «Клубом 900» и «Border» с «Орбитой».

Бронзовый кубок

«Пятерочка» нанесла «Дельте» разгромное поражение 5:0, а «Сибинтек» вновь выиграл серию пенальти, на этот раз в противостоянии с «РРНУ «Рекламные штучки» и «Юнити» разыграли настоящую драму. «Юнити» дважды вел в счете, в том числе в два мяча, но на последних минутах пропустил с пенальти, а в послематчевой серии точнее оказались игроки «Рекламных штучек». «ФК Заокское» отправило пять безответных мячей в ворота «Гвардии». «Меркурий» и «Ракета» не забили с игры, по пенальти в четвертьфинал прошел «Меркурий».

Иван Филиппов реализовал пенальти в концовке встречи, в итоге «Пятерочка» минимально победила «Мэдисон 2». Дмитрий Аверкин забил единственный мяч в матче, и «Сибинтек» смог переиграть «Академию». «Меркурию» не удалось победить в третьей серии пенальти подряд, и на этот раз в «футбольной лотерее» победа досталась «Урану». Иван Ивахин принес «ФК Заокское» победу 1:0 над "Рекламными штучками".

В полуфинале встретятся: «Сибинтек» с «Пятерочкой» и «Уран» с «ФК Заокское»

Ветеранский кубок

Поскольку в розыгрыше этого кубка принимает участие немного команд, то и начинают розыгрыш плей-офф сразу с полуфинала.

В заключительном матче плей-офф «Иномарка 62» уже в первом тайме добилась преимущества в матче с «Вымпелом», одержав победу 3:1.

Уже в полуфинале после безголевого основного времени «Иномарка 62» и «УМВД» обменялись голами в овертайме, а в послематчевой серии победа досталась «УМВД». Хет-трик Валерия Панова помог «Мэдисону» победить 4:1 «Спецкомплект». «Автоимпорт» убедительно одолел «Old School» 4:0, а Александр Кутловский отметился дублем.

В полуфинале встретятся: «Мэдисон» с «УМВД» и «Автоимпорт» с «Атроном».