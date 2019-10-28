2019-10-28T15:52:10+03:00
Политика

Партийцы обсудили федеральный закон о госзакупках

Участники региональной дискуссионной площадки предложили ряд изменений, которые, по их мнению, необходимо внести в законодательство
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Фото: Единая Россия.Фото: Единая Россия.
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25 октября на базе Рязанского института развития образования прошла региональная дискуссионная площадка. Основной темой стала выработка предложений по совершенствованию федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 2013 года. За это время было принято около 60 поправок, дополнительно действуют более 130 подзаконных актов.

- Необходимость обсуждения 44-го федерального закона появилась на основании многочисленных обращений в партийные структуры. Сегодня необходимо принять меры, чтобы закон, регламентирующий закупки для государственных и муниципальных нужд, работал более эффективно, — подчеркнул первый заместитель секретаря рязанского отделения партии «Единая Россия», региональный координатор дискуссионной площадки Сергей Филимонов.

Участники встречи обсудили законодательство в сфере закупок и озвучили свои предложения по совершенствованию законодательства в этой части.

- Предлагаем расширить характеристики каталога товаров и услуг. Кроме этого, законодательно прописать норму, которая позволяет при наличии единственной заявки не продлевать срок подачи заявок, а заключить контракт по котировкам, — подвел итоги работы площадки «Лидерство и развитие» ее соокординатор, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Кашаев.

Сокоординатор дискуссионной площадки «Единство и суверенитет» Александр Селиванов отметил, что сегодня много критики при проведении закупок вызывает критерий цены.

- Сейчас торги выигрывает подрядчик, который предлагает наименьшую цену. С одной стороны, при этом качество товара или услуги может страдать. С другой — низкая цена позволяет экономить бюджетные средства. Надо понимать, что этот критерий в ближайшее время продолжит работать, — пояснил Александр Селиванов.

По его словам, оставляет желать лучшего качество экспертизы проектов и достоверности проектно-сметной документации.

- Необходимо также упростить процедуру внесения в реестр недобросовестных подрядчиков, законодательно предусмотреть работу региональных площадок для работы по прямым договорам, — продолжил Александр Селиванов.

Сокоординатор дискуссионной площадки «Благополучие человека», член президиума регионального политсовета Инна Калашникова отметила, что необходимо прописать основные моменты в законе, а остальное вывести в сферу подзаконных актов.

- Считаем необходимым усилить требования к поставщикам питания в учреждения социальной сферы и предусмотреть дополнительные механизмы контроля, а также создать реестр добросовестных поставщиков продуктов питания и их производителей, — обратила внимание Инна Калашникова.

Среди предложений прозвучала идея сократить сроки закупок для лекарственных препаратов.

- Все предложения, которые прозвучали в ходе дискуссионной площадки, будут обобщены и направлены в региональный политсовет партии, во фракцию «Единой России» в Рязанской областной Думе, а также в Государственную Думу, — подчеркнул Сергей Филимонов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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