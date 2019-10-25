ПГС согласовал кандидатуры 13 глав регионов в качестве исполняющих полномочия секретарей реготделений «Единой России»

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Среди них — 13 высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Так, принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: Мурата Кумпилова — Адыгейского, Радия Хабирова — Башкортостанского, Казбека Кокова — Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева — Якутского, Олега Кожемяко — Приморского, Владимира Владимирова — Ставропольского, Александра Богомаза — Брянского, Игоря Васильева — Кировского, Андрея Чибиса — Мурманского, Глеба Никитина — Нижегородского, Андрея Травникова — Новосибирского, Дмитрия Азарова — Самарского и Михаила Развожаева — Севастопольского.

- Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые не один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться (как Михаилу Развожаеву в 2020 году). Как нам кажется (и председатель партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус — от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов, — заявил Андрей Турчак.

- Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение поддержал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы, — добавил он.

Помимо этого, принято решение назначить исполняющими полномочия секретарей региональных отделений партии: сенатора Татьяну Гигель — Республики Алтай, первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Михаила Илезова — Ингушского, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова — Чеченского, члена палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максима Иванова — Хабаровского, депутата Курской облдумы Валерия Мелихова — Курского, руководителя фракции «Единой России» в Новгородской облдуме Михаила Галахова — Новгородского и депутата Госдумы Александра Козловского — Псковского.

Напомним, ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

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