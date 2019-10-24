2019-10-25T00:45:56+03:00
Общество

Эдуард Лимонов в Рязани: Сейчас у руля ДНР и ЛНР находятся ожиревшие люди

В «Книжном «Барсе» прошла встреча с известным русским писателем, который поделился своим мнением о современной России, мире и философии прошлого
Александр КАРАВАЕВ
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Писатель обращался к поклонником не только со словами, но и с жестамиПисатель обращался к поклонником не только со словами, но и с жестамиФото: Константин МОГИЛИН
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Эдуард Лимонов пришел на встречу с рязанцами вечером 24 октября в «Книжный «Барс». Он известен публике как литератор-диссидент, в советское время уехавший во Францию, и вернувшийся на Родину на исходе перестройки. Как полагается диссиденту, он всегда относился критично к действиям власти, что не помешало ему выступить в поддержку присоединения Крыма. Многих гостей книжного магазина интересовало политическое кредо писателя.

О ДНР И ЛНР В ДОНБАССЕ

- Я был в этих республиках. Наши соратники отдали жизни и здоровье за то, чтобы эти квазигосударства не прекратили свое существование. За это мы получили от них закрытие отделений нашей партии. Такая вот неблагодарность. Сейчас у руля ДНР и ЛНР находятся ожиревшие люди, совершенно забывшие, благодаря кому они там оказались. Ведь там была революция, именно русская революция!

О РОССИИ

- Мы топчемся на месте. И не делаем ничего, чтобы двинуться вперед. Президент не хочет ничего на себя брать, а его рупором, «говорящей головой», выступает Песков, и я не удивлюсь, если его назначат преемником. Так быть не должно.

Вектор развития России необходимо менять, она должна сойти с либерального пути, по которому сейчас ее ведут правители (ухмылки в зале - Авт.).

На встречу с Эдуардом Лимоновым собралось немало читателей Фото: Константин МОГИЛИН

На встречу с Эдуардом Лимоновым собралось немало читателейФото: Константин МОГИЛИН

О МИРЕ

- То, что Россия повернулась лицом к Востоку, это хорошо, об этом мы говорили еще 20 лет назад. Но ввязывание в ближневосточный конфликт ни к чему хорошему не приведет. А уж тем более заигрывание с турками – эти друзья при случае кинут так, что мало не покажется.

НА ВОПРОС ОБ ОТНОШЕНИИ К МАРКСУ

- У нас хоть и была партия, именуемая большевистской, но по моему мнению, учение Маркса, написанное в XIX веке, устарело. Нового ничего нет.

Гость Рязани читал стихи и раздавал автографы Фото: Константин МОГИЛИН

Гость Рязани читал стихи и раздавал автографыФото: Константин МОГИЛИН

После ответа на вопросы из зала Лимонов почитал несколько своих стихов и приступил к автограф-сессии, расписываясь на своих изданиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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