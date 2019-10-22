Выгодный шопинг в США: выбрал в интернете – быстро доставили

ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК. ЭТО ПРАВДА

А между прочим, в Рязани все меньше пользуются восточноазиатскими интернет-магазинами.

Ведь почему наши земляки много лет приобретали продукцию китайской легкой и электронной промышленности? Не только из-за дешевизны. Еще из-за того, что дельцы из-за пустыни Гоби и реки Амур первыми наладили каналы поставок.

– Если появляются лучшие варианты, зачем продолжать не уважать себя? – рассуждает сотрудница микрофинансовой организации Татьяна. – Согласитесь, трудно разобраться в таком описании товаров: «Космический рюкзак с окошком для домашних животных дышать», «Ручной коренастый вязаный мериносовой шерсти домашний декор».

– И не хочется с тревогой открывать упаковку, – добавляет системный администратор Владимир, – внутренне готовясь вместо заказанного смартфона увидеть детский планшет. Думаю, фото компьютерного «жесткого диска», внутри которого пряталась большая флэшка, многие видели. Хватит, решил я. И вот уже мне везут товары не с востока, а с запада.

В общем, восточная Азия сдает позиции, а названия, которые мы ежедневно видим в интернете – «Amazon», «E-bay», «Macy's», «Jomashop», «Levi’s», «News balance», «Walmart» – стали доступными. Нужно только наладить пересылку из США.

И вот ее наладила компания СДЭК!

ПРИВЕЗЛИ ДВА ЭКЗЕМПЛЯРА, ЧТОБЫ ЗАКАЗЧИК ВЫБРАЛ

Как это делается?

Вы входите на сайт pokupkiusa.cdek.ru/ и регистрируетесь. Затем выбираете любой магазин из предложенного списка. И все – дальше можно бродить по категориям, читать описания товаров, разглядывать фото и видео. Все, что вы закажете, для вас выкупят и привезут в Россию. Кто не знает английский – «Гугл транслейт» в помощь. В любом случае он переведет лучше и точнее, чем азиаты.

Заказ на сайте СДЭК: простейший интерфейс

– Скоро зима, а на «e-bay», представляете, цена пуховиков начинается от 24 долларов»! – делится впечатлениями студент Игорь, подрабатывающий аниматором. – Заказал. СДЭК предупредил, что товар будет у меня через 7-14 дней. И что вы думаете? Через 11 дней действительно прибыл.

– Мало того, что товар привезли хорошего качества и в срок, – рассказывает Николай, директор ООО. – Я заказывал спортивные ботинки для гор. Правда, это было не из Америки, но сервис тот же. И мне СДЭК привез даже не одну, а две пары, чтобы я мог из них выбрать. Внимание к покупателю для Рязани, мягко говоря, неожиданное. Практически двадцать первый век пришел к нам в гости.

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ – НАДО ЗНАТЬ, КОГДА

«Многие американские магазины не отправляли заказы в Россию. Мы создали сервис, который исправил эту ситуацию», – отчитывается генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт.

Посылки с товарами из США отправляются в Россию

Из-за того, что товары приобретаются за океаном, появляется еще один секрет, позволяющий экономить: это знаменитые американские скидки на товары в определенные дни года. Календарь там богатый: Рождество, Валентинов день, День президентов, День матери, День отца, Четвертое июля, День Колумба, Хэллоуин, День благодарения… А еще есть Черная пятница и Зеленый понедельник… В отдельные из этих дней скидки на часть товаров достигают 85%. И тогда все достается просто даром. Вот, например, хорошо знакомые модным и спортивным рязанским девушкам «баскетбольные» кроссовки. Хоть на Московском, хоть на Солотчинском шоссе они стоят на полке магазина рядом с ценником «9190 руб.». А в американском интернет-магазине на «Черную пятницу» в точности такие же продаются за $46, то есть примерно за 2450 рублей. Чувствуете разницу? При такой не жалко потратиться и на доставку.

ГДЕ В РЯЗАНИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ?

Рекомендуем вам два пункта выдачи СДЭК:

– ул. Дзержинского, 64/1

– ул. Крупской, 25

Время работы – с 10:00 до 20:00.

Звоните по тел. 52-02-02 или 52-22-88

Если вам нужно, коробку с товаром прямо на дом привезет курьер.

Дорого ли это? Все, кто раньше пользовался услугами интернет-магазинов, приятно удивятся тарифам. И многие наверняка «подсядут» на новый сервис.