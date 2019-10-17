Татьяна Панфилова: Сасово активно благоустраивается

16 октября в Сасове торжественно отметили завершение работ по благоустройству Сквера железнодорожников. В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава администрации города Евгения Рубцова, члены партийной фракции в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова и Сасовской городской Думе Андрей Горун, а также ветеран железнодорожной отрасли, машинист первого класса Василий Калугин.

- Я начинала свою трудовую деятельность педиатром в Сасовском районе и прекрасно помню, каким был город в то время. Очень рада, что сегодня Сасово благоустраивается, на его территории появляются такие прекрасные места, как этот сквер. Уверена, что здесь будет комфортно отдыхать всем жителям, — отметила депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова, поздравляя горожан с открытием сквера.

Евгения Рубцова вручила почетные грамоты и благодарственные письма работникам предприятий железнодорожной сферы за активное участие в благоустройстве сквера.

- В прошлом году благодаря участию в региональной программе поддержки местных инициатив мы реализовали проект по созданию монумента Славы железнодорожникам всех поколений. Он был посвящен 125-летию открытия железнодорожного сообщения «Рязань — Сасово». В 2019 году мы продолжили благоустраивать территорию: рядом с монументом разбили сквер, — пояснила лидер сасовских единороссов.

Здесь были оборудованы места для отдыха и пешеходные дорожки, смотровая площадка «Железнодорожный мост через реку Цна», установлена стилизованная автобусная остановка «На перроне», высажены деревья. Общее финансирование составило 3 млн рублей, из них 2 млн рублей было выделено из областного бюджета в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.

- В Сасове появилось еще одно комфортное, знаменательное место, - подчеркнула Евгения Рубцова.

Завершилось мероприятие высадкой сосновой аллеи и музыкальным подарком от учреждений культуры города.

Фото: ryazan.er.ru

Также Татьяна Панфилова посетила несколько других объектов благоустройства.

- В 2019 году пять местных инициатив получили поддержку в рамках региональной программы. Реализация каждого находится под контролем администрации и местных депутатов, — заверила Евгения Рубцова.

Одним из первых Татьяна Панфилова посетила проблемный объект — Парк пионеров. На благоустройство общественной территории было выделено почти 2 млн рублей.

- Работы уже должны быть завершены, однако подрядчик затянул со сроками. Беру этот вопрос под личный контроль, — сообщила парламентарий.

Кроме того, Татьяна Панфилова осмотрела, как благоустраивают территорию лестничного спуска от Храма Рождества Пресвятой Богородицы к Святому источнику.

- В 2018 году жители выступили с инициативой сделать хороший спуск к источнику. В этом году выполняется второй этап работ, который предполагает благоустройство самой территории источника», — рассказала Евгения Рубцова.

Работы уже подходят к концу, на них выделено чуть более миллиона рублей.

- Площадка выложена брусчаткой, установлены бордюры, отремонтирована кровля над источником, оборудовано освещение, — поделилась впечатлениями после осмотра Татьяна Панфилова.

В соответствии с установленным графиком ведутся работы по благоустройству общественной территории на улице Мишина: обустраиваются пешеходные дорожки и площадки для отдыха, устанавливаются скамейки и урны, ремонтируется мемориальный комплекс. Работы ведутся в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды и проекта «Единой России» «Городская среда». Планируется, что они завершатся к 1 ноября.

- Несмотря на трудности, с которыми сталкивается администрация города, Сасово преображается: строятся новые объекты, реализуются проекты по благоустройству, продолжается строительство дороги, прокладываются тротуары, — подчеркнула в завершение Татьяна Панфилова.

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