На кубке «Русской кожи» до завершения группового турнира остался один шаг

Частично розыгрыш путевок в плей-офф мог завершиться и в минувшие выходные, но из-за переноса игр 10-го тура с 6 на 19 октября подведение итогов придется отложить. А у команд появился не только дополнительный день для отдыха, но и шанс лучше настроиться на предстоящие игры. Кому это удалось, а кому нет – в нашем обзоре.

Золотой кубок

«Автоимпорт» пропустил первым, но еще до перерыва сумел переломить ситуацию и в итоге переиграть 2:1 «МФК Азард групп». «Мэдисон» нанес крупное поражение «ЭРЕ» 8:2, а сразу четыре раза отметился Михаил Силкин. Футболисты «Кофейни Капкейк» вели в два мяча вплоть до последних минут встречи, однако в самой концовке «МФК Альбион» выдал ударный отрезок и вырвал в итоге победу 3:2. Этот успех позволил «красно-белым» решить задачу по выходу в плей-офф. «МФК Вятич» и «Гардарика» выдали боевой матч, а победу отпраздновали подопечные Олега Тарасова 3:2.Александр Бастрыкин поразил ворота «ФК РИЗУР» и тем самым принес «Азард групп» минимальную победу. «Иномарка 62» вышла вперед, но «РНПК» быстро ответил - в итоге 1:1.Александр Бастрыкин поразил ворота «ФК РИЗУР» и тем самым принес «Азард групп» минимальную победу. «Иномарка 62» вышла вперед, но «РНПК» быстро ответил - в итоге 1:1.Игорь Юргаев принес «Юниону» минимальную победу над «МФК СЧВ Экология дома». Последние минуты игроки «Экологии дома» провели в активных атаках, но пробить поймавшего кураж Виталия Терехина так и не смогли. Два точных удара Михаила Лушникова помогли «Компании Апельсин» добиться волевой победы над «Korwood 62» 3:1.

«ГРПЗ» в заключительной 10-минутке удалось переломить ход матча и добиться победы 2:1 над «Железным домом» - дважды отличился Артем Шоромов.

Серебряный кубок

Победный мяч эффектным ударом от перекладины забил Владислав Перлов. «ТД Русский хлеб»одержал волевую победу 2:1 над «Глобусом», а «Универсал» отправил три безответных мяча в ворота «Рубина». «ФК РИЗУР 2» выдал ударную завершающую 10-минутку, сразу четыре раза поразив ворота «Династии» - 4:1. «Южный» отправил в ворота «Завода Красное знамя» два безответных мяча, а «РФМУ» удержал победное преимущество над «Мешками» 3:2.

«Мурмино» крупно победило «ОКБ» 7:1, а Александр Кутловский стал автором «покера».Иарзани Сафоян поразил ворота «Рязанской ГРЭС» сразу пять раз, а «Border» оказался сильнее 7:1. «Спецкомплект» и «Novatechnology» в напряженном матче счет так и не открыли.После боевого первого тайма, завершившегося вничью 3:3, «Свои&Наши»во второй 20-минутке вырвали победу над «Инвестом»- 6:4. «Покером» отметился Олег Комаров. «Старожиловский молочный комбинат» оказался сильнее «Стандарта» 5:2, а «РНПК 2» переиграл «Метеор» 5:1, по два раза отличились Алексей Садовский и Сергей Умнов. «РязГМУ» и «ГК Победа» не смогли определить сильнейшего - ничья 1:1.

Бронзовый кубок

Футболисты «Дельты» пропустили первыми, однако на последних секундах Алексей Ефремов принес «черно-белым» победу 2:1 над «Автобусом 62». Дубль Виталия Каца помог «FitElit» после перерыва сломить сопротивление «Ижлеспрома» 3:0. «Рязанский Радиозавод» отпраздновал крупную победу 4:1 над «Юнити», а «Ред Булл» оказался сильнее «ОКБ Спектр» 6:1, по два мяча забили Игорь Холоден и Павел Мартынов. «ЛФК Витязь» и «ФК Пульсар» не определили сильнейшего - 1:1. Дубль Леонида Кима принес «ЛФК Коловрат» победу 2:0 над «ЛФК Олимпик».Никита Юдин принес «Спецкомплекту 2» минимальную победу над «Инжектором» и тем самым добыл команде место в плей-офф. Основной конкурент «Спецкомплекта 2», «Агат-КИП», уступил 2:5 в матче с «Ракетой», «покером» отметился Егор Кабак. «Академия» нанесла сокрушительное поражение «Комете» 8:1.«ФК Заокское» и «Академия тенниса» разошлись миром 0:0, что вряд ли устраивает обе команды.«Дубровичи» смогли одержать победу над «Метеор-Рыбное», финальную точку поставил Сергей Ольчев 4:2. «ФК Рязанские сады» хлопнули напоследок дверью и победили «Спектр» 3:0.

"Рекламные штучки" дважды поразили ворота "Пешехода" и сохранили шанс на выход в плей-офф.

«ГиперГлобус», уступая по ходу встречи, сумел в итоге одолеть 4:2 «РРНУ». Эта победа позволила коллективу преодолеть групповой этап. «Пресс» отправил сразу шесть безответных мячей в ворота «ЛФК Коловрат 2», а «Компания Апельсин 2» уверенно одолела «Манеж 2» 4:1. «Mafia» удержала победное преимущество над «Мэдисоном 2» 2:1, этот успех стал четвертым подряд для команды. Победный дубль на свой счет записал Евгений Негривода. «FitHome» нанес крупное поражение «Пятерочке» 5:2, а «Форс-мажор» переиграл 3:1 «Мегаполис».«Сибинтек» едва не упустил преимущество в три мяча, однако все же сумел переиграть «Плазму», уже в концовке Борис Кочетков установил окончательный счет 4:2. «Уран» лишь во втором тайме нашел подход к воротам «62 Студии» и отправил в ворота соперника три безответных мяча. «Вымпел» дважды выходил вперед, но после перерыва «Рельеф Центр» смог добиться победы, итоговый результат 5:2. «Рекламные штучки» переиграли 2:0 «Пешеход». Футболисты «Освободим» добились двух мячей преимущества, однако во втором тайме «АдмиралЪ» перевернул все с ног на голову, сокрушив соперника 8:3. Сразу четыре мяча забил Вячеслав Хрущев, хет-трик на счету Дмитрия Матренина. «ФК Беркут» и «Дверное решение» сыграли безголевую ничью.

Ветеранский кубок

«ОКБ» уходил на перерыв в ранге лидера, но во втором тайме «Мэдисон» вышел вперед и одержал победу 6:3, «покером» отметился Валерий Панов. «УМВД» крупно переиграл «Витязь 67», итог 5:1.«OLD SCHOOL» и «Вымпел» также не смогли выявить победителя 2:2.