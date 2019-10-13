Трогательная история о том, как японский журавль пример рязанским отцам подавал

Эта история звучит унисоном к такому известному в народе понятию как «лебединая верность». Немногие знают, что журавли – очень заботливые родители. Но однажды отец-журавль преподнес урок людям, проявляя трепетные отцовские качества. Так начинается трогательная история, рассказанная сотрудницей Окского биосферного заповедника Татьяной Постельных.

ПАПА-МАМА

За сорок лет работы питомника был один журавль, которого можно без преувеличения назвать самым лучшим журавлиным папой. «Японец» Урин был привезен в пятимесячном возрасте из Хинганского заповедника (Амурская область - Ред.) в октябре 1990-го. Через четыре года он создал пару с журавлихой Томь, и птицы вскоре стали успешно размножаться.

При этом Урин предпочитал лично контролировать процесс инкубации, а для этого проводил на гнезде большую часть времени. Он отлучался перекусить или по иной важной нужде. Но, как только Урин возвращался к гнезду, тут же «ворчал», всем своим видом показывая, что ему надо уступить место. И, если Томь изредка игнорировала просьбы супруга, то он деликатно вытеснял ее из гнезда. А как часто будущие отцы заботятся о своих беременных женах?

ТРАВМА - НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ЗАБОТЫ

В 2000 году Урин защищал свою территорию, но попал клювом в заградительную сетку. Часть надклювья обломилась, а перелом сросся неправильно. Тем не менее, изуродованный отец Урин заботился о потомстве с еще большим усердием.

Японские журавли в природе, в отличие от стерхов, могут вырастить двух птенцов из одной кладки. Но в питомнике Окского биосферного заповедника – ограниченное пространство, это не приволье натуральной природы. Поэтому «японцам», как правило, допускали выращивать единственного птенца. Но, наблюдая за парой журавлей, особенно – за усердным папой Урином, сотрудники все же рискнули оставить паре обоих малышей. И родители отплатили людям сполна. Но надо отдать должное, что люди снабжали семью двойной порцией кормов: рыбой, зерном, яйцами, творогом и даже ягодами, которых вдоволь на заливных лугах.

ПОКОРИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЕЦ

Окончательно заботливый папа-журавль покорил человеческие сердца после истории с подросшими птенцами, живущими по соседству. Дело в том, что каждую осень молодых журавлей отделяют от родителей, по аналогии с природными условиями. Ведь в натуральной природе после перелета на зимовку молодые журавли отделяются от взрослых, учась при этом самостоятельности. Поэтому, когда Урин и Томь вырастили двух замечательных птенцов, журавлят отсадили в соседнюю вольеру. И надо же такому случиться, что в это же время ветеринары-хирурги прооперировали Урина, дабы все же выправить изуродованный клюв. Журавлю было трудно самому брать корм с земли или из кормушки, поэтому сотрудники заповедника кормили взрослую птицу из рук.

Как же люди удивились, когда уже через несколько дней после операции журавль хватал лакомые кусочки и первым делом бежал кормить своих птенцов. Сотрудники заповедника наблюдали картину удивительной заботливости. Урин, нежно курлыкая, деликатесы просовывал птенцам еще не зажившим клювом сквозь разделяющую их сетку. Еще один пример для новоиспеченных отцов: насколько заботливо они относятся к новорожденным детям?

Урин - самый заботливый журавлиный отец. Фото: архив Окского биосферного заповедника.

Это не сказка – счастливого конца, к сожалению, не будет. Пять лет назад Урин погиб. Он защищал свое потомство от соплеменника-агрессора. Но поучительная история о птице, являющейся примером для людей, осталась в записях журнала наблюдений и в памяти сотрудников Окского биосферного заповедника.

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