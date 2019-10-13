2019-10-14T15:54:51+03:00
Недвижимость

Феномен Рязани: в квартире из водопроводного крана течет горючая жидкость

Наталью Симакову остроумные друзья уже называют «королевой бензоколонки», но женщине, не теряющей присутствия духа, явно не до смеха
Павел АВЕРИН
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Феноменальное явление в рязанской квартире.Феноменальное явление в рязанской квартире.Фото: Павел АВЕРИН
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Сообщение о том, что в одной из квартир дома №39 по улице 10-й Линии, что находится в районе Горрощи, появилось в социальных сетях накануне. Многие отнеслись к этому скептически, считая видео постановочным. Привыкли, что часто люди, распространяющие подобные новости, просто жаждут хайпа.

Тем не менее, мы отправились по указанному адресу: это четырхэтажный дом с двумя подъездами. Побеседовав с жителями первого парадного, мы посчитали, что это фейк. Но нам повезло. В 19-й квартире, расположенной на первом этаже второго подъезда, до которой мы все-таки дозвонились по домофону, ее хозяйка Наталья Симакова продемонстрировала нам по-настоящему феноменальное явление. Она набрала в ложку жидкость из-под крана с холодной водой, поднесла к зажженной газовой конфорке, и содержимое ложки… загорелось синим пламенем.

- Мы почувствовали запах бензина после того, как бригада рабочих заменила нам стояки водопроводных труб, - рассказала Наталья Петровна. – Позавчера запах усилился. Я провела эксперимент – результат вы видели сами.

Вот эта улица, вот этот дом... Фото: Павел АВЕРИН

Вот эта улица, вот этот дом...Фото: Павел АВЕРИН

Примечательно, что когда включаешь горячую воду, то этого явления не наблюдается. По словам Симаковой, остроумные друзья уже называют «королевой бензоколонки», и предлагают это неординарное явление использовать как стартап. Женщина, весьма удивленная столь быстрой реакцией официальных СМИ, сообщила нам также об обыденном явлении – в одной из комнат батарея отопления не функционирует, а на дорогих обоях уже появилась плесень.

Вода горит, а обои плесневеют. Фото: Павел АВЕРИН

Вода горит, а обои плесневеют.Фото: Павел АВЕРИН

По информации, размещенной в интернете, домом управляет «ГУЖК Железнодорожного района города Рязани». 12 октября – выходной день. В диспетчерской службе нам сообщили, что не в курсе происходящего в указанной квартире, и дали рабочий телефон директора Галины Рогачевой. Мы будем следить за развитием событий в «парадоксальной» квартире.

Феноменальное явление в рязанской квартире.Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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