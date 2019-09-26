В Рязанской нефтеперерабатывающей компании испытывают технику новой эры

СТЕНКИ ИЗМЕРЯЮТСЯ ДО 1/100 МИЛЛИМЕТРА

Время от времени рязанцы читают в новостях о прорывах разного рода трубопроводов – ликвидация таких ситуаций всегда требует больших затрат. Каждый раз при этом вспоминают о мерах профилактики и своевременной замене труб. Но реально ли заранее знать, когда оборудование пора менять? Можно ли заглянуть внутрь и оценить состояние стенок?

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», сейчас реализует пилотный проект по отслеживанию коррозии оборудования методом ультразвукового измерения. Датчики, установленные на оборудование, с высокой точностью в режиме реального времени определяют, какова толщина стенок трубы, сосуда или аппарата, какова степень износа деталей, не разрушаются ли они. Встроенный датчик температуры компенсирует изменение скорости звука в металле.

Система способна обнаруживать изменения толщины металлических стенок на 10 микрон, то есть на 1/100 миллиметра. Это позволяет не просто определять: «Вот этот участок или прибор пора срочно менять!» – а прогнозировать сроки их безопасной службы и точно планировать время их замены за недели и месяцы.

7 ЛЕТ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ОНЛАЙН

Оценивать состояние внутренних стенок оборудования можно было даже 100 лет назад, но для этого требовалось остановить прокачку, развинтить систему, а затем заглянуть внутрь, подсвечивая себе фонариком. Сегодня рассказ об этом может вызвать, пожалуй, только улыбку.

Датчики коррозии нового поколения относятся к приборам неразрушающего контроля и проводят замеры без повреждения материала. Что представляет собой измеряющее устройство?

– Это миниатюрный блок с автономным источником питания, рассчитанным на 7 лет службы, – рассказывает начальник управления технического надзора АО «РНПК» Андрей Ушаков. – Прибор посылает ультразвуковую волну в стенки объекта контроля (трубы, насоса, сосуда), а затем по времени отражения волны с высокой точностью вычисляет толщину. Данные передаются по цифровому каналу связи каждые 12 часов в автоматическом режиме.

А затем уникальная информационная платформа «Системы контроля технических устройств» (СКТУ), уже работающая на нефтезаводе, собирает, обрабатывает и хранит информацию о фактическом состоянии технологического оборудования. Анализируя изменения, система отмечает: «Вот здесь все хорошо, а вот здесь развивается коррозионный процесс» – и определяет, через какое время изменения начнут угрожать нормальной работе, а следовательно, в какие сроки надо проводить ремонт.

ОТ ЗАВОДА – К ЦЕЛОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Внедрение описанных новинок – продолжение поэтапного формирования информационной системы «Цифровой завод». Рязанская нефтеперерабатывающая компания ежегодно перерабатывает более 17 млн тонн нефти. Только представьте себе этот объем. Завод это более 3,5 тысячи сосудов, работающих под давлением, более 1350 км трубопроводов, более 2,5 тысячи насосов, – говорит главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев. – Все это большое хозяйство требует к себе самого серьезного внимания. Внедрение данного проекта – это очередной этап формирования информационной системы «цифровой завод» в рамках Стратегии «Роснефть-2022», важным элементом которой является цифровизация и ускоренное технологическое развитие».

Фото пресс-службы РНПК: на предприятии тысячи километров трубопроводов

Техническое перевооружение и совершенствование технологических процессов в АО «РНПК» происходит поэтапно. В этом году заменили реакторы на блоках риформинга и гидроочистки на установке каталитического риформинга, что позволило вырабатывать компонент автобензина с октановым числом до 97 пунктов. Кроме того, РНПК стало выпускать высокооктановый бензин «Евро 6». Завод модернизировал автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) установки гидроочистки дизельного топлива, что стало очередным шагом в реализации программы «цифровой завод». Также предприятие построило и ввело в эксплуатацию новые резервуары с системой дистанционного управления процессом налива и отгрузки, а также сохранения качественных характеристик нефтепродуктов.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» – крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности предприятия включают 28 технологических установок и тысячи километров трубопроводов.

РНПК производит широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, топливо для реактивных двигателей, битумы, сжиженные углеводородные газы и др.