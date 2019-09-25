2019-09-25T20:11:26+03:00
Дом. Семья

Школьникам из-под Рязани показали детеныша зубров и птенца журавлей

Экскурсию в Окский заповедник детям подарила Рязанская нефтеперерабатывающая компания
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Огромные зубры с удовольствием жевали яблоки, которыми их угостили школьникиОгромные зубры с удовольствием жевали яблоки, которыми их угостили школьникиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанские школьники из деревни Турлатово Рязанского района в очередной раз побывали на экскурсии в Окском биосферном заповеднике – самой большой территории нетронутой природы в нашем регионе. Поездку организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), тесно сотрудничающая и со школой, и с заповедником – объекты, которые постоянно присутствуют в благотворительных программах предприятия.

Дорога заняла два часа. В комфортабельном салоне автобуса за это время оказалось возможным провести две викторины, где юные экскурсанты отвечали на вопросы про растения, птиц и зверей, получив за правильные ответы призы от РНПК.

Комфортабельный автобус позволил даже в дороге проводить веселые викторины Фото: Владимир ФРОЛОВ

Комфортабельный автобус позволил даже в дороге проводить веселые викториныФото: Владимир ФРОЛОВ

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЗАПОВЕДНИК

Сразу после прибытия в заповедник всех пригласили на чаепитие с пирожками и бутербродами в Музее природы, а затем в конференц-зал. Про то, как работает заповедник, юным гостям рассказала заместитель директора по экологическому просвещению научного учреждения Марина Дидорчук.

В зале юные гости посмотрели видеофильм о заповеднике и поговорили с заместителем директора Фото: Владимир ФРОЛОВ

В зале юные гости посмотрели видеофильм о заповеднике и поговорили с заместителем директораФото: Владимир ФРОЛОВ

Несколько раз повторив, что главное – сохранить населенный флорой и фауной уголок природы, она добилась того, что школьники на вопрос, чем занимается Окский заповедник, отвечали уже не «Разводит животных и птиц», а «Охраняет природу, где живут животные». Кроме этого, гости усвоили, что на охраняемой территории нельзя без разрешения ловить рыбу или собирать грибы с ягодами.

ЗНАКОМСТВО С ЗУБРАМИ И СТЕРХАМИ

Рязанские школьники оказали посильную помощь заповеднику, убрав мусор вдоль всей главной улицы села Брыкин Бор.

Школьники поучаствовали в экологической акции – сборе мусора Фото: Владимир ФРОЛОВ

Школьники поучаствовали в экологической акции – сборе мусораФото: Владимир ФРОЛОВ

Затем они побывали на экскурсии в зубровом и журавлином питомниках. Ребятам удалось увидеть редкую картину – семью зубров с двухмесячным детенышем. Мама-зубриха, родившая его, прибыла в Окский заповедник из Швеции, с биологами которой рязанские коллеги поддерживают отношения. Огромные рогатые животные оказались довольно добродушными и с благодарностью приняли от приехавших детей угощение в виде яблок. А у вольеров с журавлями и стерхами гостям удалось послушать, как птицы «разговаривают» – предупреждают людей, чтобы они не подходили к их птенцу.

Знакомство с обитателями журавлиного питомника прошло успешно Фото: Владимир ФРОЛОВ

Знакомство с обитателями журавлиного питомника прошло успешноФото: Владимир ФРОЛОВ

В конце экскурсии все сфотографировались вместе на память на берегу реки Пра – и отправились в обратный путь.

На память учащиеся сфотографировались на берегу Пры Фото: Владимир ФРОЛОВ

На память учащиеся сфотографировались на берегу ПрыФото: Владимир ФРОЛОВ

Подобные поездки в гости к природе АО «РНПК» устраивает школьникам регулярно – и в следующий раз туда, возможно, отправятся уже ученики из других классов.

На мещерские просторы ребятам хочется вернуться снова Фото: Владимир ФРОЛОВ

На мещерские просторы ребятам хочется вернуться сноваФото: Владимир ФРОЛОВ

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