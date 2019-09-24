В Рязанской школе прошел урок безопасности «SKODA КРОХА»

16 сентября в средней школе №16 города Рязани прошли уроки безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль. Первоклашек, которых в новом учебном году набралось четыре класса, собрали в актовом зале, чтобы в доступной, увлекательно-игровой форме познакомить с правилами дорожного движения.

По сценарию спектакля на Землю прилетели инопланетяне, которые не понимают, как правильно вести себя на дорогах нашей зеленой планеты. Земляне вместе с детьми знакомят гостей из космоса с основами безопасности на улицах оживленных городов.

Официальный дилер марки ŠKODA – автосалон «Чехия Авто» – уже более пяти лет организует подобные спектакли в городских школах. И каждый раз они проходят буквально на «Ура!».

Урок безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль

Вот и на этот раз ребята с интересом слушали аниматоров, отвечали на вопросы, собирали пазлы в виде дорожных знаков. Все вместе они вспоминали, какой номер необходимо набирать на телефоне в случае чрезвычайных происшествий (112 – Ред.), а также размышляли, нужно ли пристегиваться в автомобиле, а в автобусе - держаться за поручень. Особый восторг у ребят вызвало появление на сцене зебры Мартина, с которым они переходили импровизированный пешеходный переход – «зебру», начерченную на полу актового зала.

Урок безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль

Урок безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль

В конце спектакля каждый ребенок получил в подарок значок со светоотражающими элементами, воздушные шарики и флажки.

- Skoda является семейным брендом, - рассказывает маркетолог автосалона «Чехия Авто» Екатерина Горина. – Мы заботимся о каждом члене семьи, но, конечно, уделяем особое внимание именно здоровью и безопасности детей.

Урок безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль

После спектакля 1 «А» класс вместе с инспектором по пропаганде ГИБДД УМВД России по Рязанской области Еленой Пафнучевой отправился на улицу, чтобы закрепить полученные знания на практике. Первоклашки вместе с зеброй Мартином и сотрудницей дорожной полиции переходили по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Дзержинского.

Урок безопасности «ŠKODA КРОХА» - Спектакль

- Очень важно проводить подобные уроки, - отметила Елена Пафнучева. – Тема актуальна и не вызывает сомнения, потому что количество транспортных средств на улицах нашего города с каждым годом только увеличивается. Говорить о правилах дорожного движения необходимо с детьми с самого маленького возраста. Сегодня у нас было такое необычное мероприятие, которое в игровой форме поможет детям запомнить, как нужно правильно вести себя на дороге. Кроме того, после спектакля мы выводим детей к проезжей части и уже на практике показываем, как нужно правильно себя вести на дороге, переходить проезжую часть. Такие занятия дети запоминают лучше, потому что это не только практично, но и интересно.