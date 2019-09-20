2019-09-20T17:28:10+03:00
Политика

«Единая Россия» добьется закрытия недобросовестных «наливаек» в регионах

Каждый желающий сможет сообщить на партийных сайтах адреса псевдо-кафе и псевдо-баров, круглосуточно торгующих алкоголем
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Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
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«Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и проекта «Трезвая Россия» начали всероссийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях (так называемых «наливаек»). На сайте партии и ее региональных отделений каждый желающий может оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса «наливаек», мешающих жителям. Информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

– Проблема торговли спиртным в жилых домах остро волнует сегодня миллионы людей, особенно горожан. В ходе прошедшей избирательной кампании этот вопрос перед нами ставили постоянно. Жить по соседству с такими торговыми точками, где допоздна разливают алкоголь, просто невозможно: шум, грязь, антисанитария. Опыт регионов показывает: там, где «наливайки» закрывались, снижалось и количество преступлений, и число жалоб со стороны населений, — сказала Ольга Баталина. — Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать, поэтому партия вместе с активистами «Молодой Гвардии» и «Трезвой России» соберет в регионах предложения о доработке законопроекта. Параллельно мы начинаем сбор подписей в его поддержку.

По ее словам, будут приложены максимум усилий, чтобы закон против «наливаек» был принят в кратчайшие сроки.

– Однако нам важно уже сейчас, не дожидаясь его появления, начать формировать черный список заведений-нарушителей в регионах, — добавила она.

В свою очередь глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев напомнил, что законопроекту предшествовал совместный мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, проведенный представителями «Единой России» и проекта «Трезвая Россия». Итогом мониторинга стал доклад о необходимости решения вопроса ограничений круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах.

– Мы видим, что против внесенного законопроекта уже разворачивается негативная кампания. Бенефициары «наливаек», пивные и алкогольные короли будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы. Сбор подписей в поддержку закона станет наглядным подтверждением, насколько он нужен и важен, — отметил Султан Хамзаев.

Председатель Координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов сообщил, что молодогвардейцы запустили по всей России очередную волну рейдов по выявлению факта продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

– Хочу подчеркнуть, что основная наша цель — не запрет продаж, а здоровье подрастающего поколения, — пояснил он.

Активисты партийного проекта «Народной контроль» присоединились к сбору подписей в поддержку партийной инициативы, сообщила координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

– Тема действительно острая. В ходе посещения регионов мы получаем от жителей многочисленные жалобы на то, что в «наливайках» круглосуточно продают алкоголь. Как следствие — увеличивается количество правонарушений и преступлений, а пьяные компании доставляют немало проблем жильцам домов, в которых эти заведения расположены, — подчеркнула парламентарий.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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