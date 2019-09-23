2019-09-23T13:56:32+03:00
Политика

«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов

В партии выработали меры, которые защитят людей от организаций, нарушающих права граждан при взыскании долгов
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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».
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В «Единой России» выработали меры, которые защитят людей от недобросовестных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В их числе создание совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единого публичного реестра жалоб на организации.

Также предлагается открыто публиковать в СМИ названия компаний, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов. Предложения направлены в соответствующие ведомства. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

– В ходе реализации партпроекта «Народный контроль» мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие, — рассказала Анна Кувычко. — Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в вышеперечисленные ведомства.

Помимо этого, в рамках партпроекта «Народный контроль» в октябре пройдут общественные обсуждения с привлечением экспертов для выработки концепции такого реестра и механизмов защиты добросовестных участников рынка от таких действий.

– Эти предложения будут переданы в профильные органы. Помимо этого, в октябре «Народный контроль» запустит «горячие линии» в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области, — отметила координатор партпроекта.

Депутат Госдумы добавила, что в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов

– Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений, — считает Анна Кувычко.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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