На кубке «Русской кожи» команды подошли к середине группового этапа

После шести туров, в общем-то, картина становится более ясной – кто претендует на выход в плей-офф или в более престижный кубок, а кто опускается на дно таблицы. Однако случаются и «чудеса», когда записной аутсайдер бьется насмерть с явным фаворитом. Что творилось на полях «Золотых куполов» в минувшие выходные – в нашем обзоре.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«Азард групп» и «Иномарка 62» устроили настоящие качели. Подопечные Олега Тарасова пропустили первыми, но смогли добиться преимущества в два мяча. В концовке «Иномарке 62» удалось отыграться, но почти тут же Андрей Басагин принес «Азард групп» победу 4:3. «Гардарика» пропустила первой, но благодаря дублю Александра Власова смогла выйти вперед и в итоге отпраздновать победу 4:1. «МФК СЧВ Экология дома» отпраздновал крупную победу над «Korwood 62» 6:2, по два мяча забили Андрей Макарочкин и Дмитрий Комаров. Этот успех стал первым для команды в текущем розыгрыше. Также первой победы добился действующий чемпион «Юнион», сломивший сопротивление «Железного дома» 2:1. На перерыв «ГРПЗ» и «Компания Апельсин» ушли при равенстве в счете, однако во втором тайме «оранжевые» разгромили соперника 8:1, хет-триком отметился Михаил Лушников. Алексей Кинякин принес «Автоимпорту» минимальную победу в противостоянии с «МФК Альбион». После безголевого первого тайма во втором «МФК Азард групп» довел дело до разгрома в матче с «Мэдисоном» 6:0. По два мяча забили Василий Швеченков и Олег Петрунин. «Кофейня Капкейк» и «ЭРА» выдали невероятно зрелищный и полный событий матч. Дело закончилось голом голкипера Александра Голосова, который на последних секундах спас для «ЭРЫ» ничью 4:4

"Апельсин-2" и "РРНУ" бились до последнего, но победителя так и не выявили.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Вадим Чижов вновь выступил творцом успеха «РЖД»: его гол на последних минутах принес железнодорожникам непростую победу 2:1 над «ТД Русский хлеб». «Поролон-Профи» уверенно переиграл «Универсал» 5:1, хет-триком отметился Борис Яковлев. Футболисты «Border» пропустили первыми, но усилиями Руслана Сафояна смогли выйти вперед, и в итоге победить 3:1 в матче с «Nova Technology». Руслан Усманов отличился дважды, а «Глобус» отпраздновал волевую победу 3:1 над «Рубином». «Спецкомплект» уверенно победил 4:1 «ОКБ», а «Мурмино» крупно переиграло «Рязанскую ГРЭС» 7:3. Константин Кибальник поразил ворота «РязГМУ» на последних минутах и тем самым принес «Орбите» минимальную победу. Дубль Александра Захарова помог «Метеору» переиграть 2:1 «Мешки». «ФК РИЗУР 2» и «Завод Красное знамя» поочередно выходили вперед, но итогом встречи стала боевая ничья 2:2. «Южный» и «Стандарт» в очном противостоянии счет так и не открыли. Футболисты «Желдора» добились преимущества в два мяча уже на первых минутах, однако «Клуб 900» не только отыгрался, но и вышел вперед, в итоге отпраздновав победу 5:3. «ГК Победа» уверенно одолела «Манеж» 4:1.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

Футболисты «ГрандХит» крупно переиграли «Рекламные штучки», в каждом из таймов отправив по три безответных мяча в ворота соперника. Хет-трик Алексея Филатова помог «Плазме» победить в матче с «Интернационалом» 4:0. «Сибинтек» взял верх в матче с «Пешеходом» 3:0, а «Дельта» во втором тайме добилась волевой победы над «ФК Пульсар» 2:1. «ЛФК Витязь» совершил камбек с 0:2 и переиграл 4:2 «ЛФК Коловрат2, а «Автобус 62» на последних секундах ушел от поражения в матче с «ЛФК Олимпик» 1:1. «62 Студия» три раза выходила вперед по ходу встречи, в итоге одержав первую победу 5:3. Владислав Хромов принес «Бервелу» минимальную победу над «Континентом». «Fit Elit2 во втором тайме смог переломить ход встречи и переиграть 5:3 «Юнити», трижды отличился Виталий Кац. «Рязанский Радиозавод» уступал в два мяча по ходу встречи, но смог не только отыграться, но и в итоге вырвать победу над «Ред Буллом» 4:2. Дубль Дмитрия Ларина помог «Витязю 67» переиграть 3:2 «Гвардию», а Кирилл Фролов принес «Ижлеспрому» минимальную победу над «ОКБ Спектр». Футболисты «РРНУ» пропустили первыми, но в самой концовке встречи благодаря точному удару Артема Сойникова смогли переиграть 2:1 «Манеж 2».

Последние игры 6-го тура проходили при обсыпном граде. У природы же нет плохой погоды...

По ходу второго тайма «ГиперГлобусу» удалось отыграть три мяча отставания, однако за секунды до финального свистка Дмитрий Вельдин принес победу «Прессу» 4:3. Владимир Костин и Сергей Курицын обменялись хет-триками, а «РРНУ» и «Компания Апельсин 2» завершили матч боевой ничьей 3:3. «Манеж 2» добился уверенной победы над «ЛФК Коловрат 2» 5:2, а «Гвардия» взяла верх в противостоянии со «Спектром» 5:2. Дубль Евгения Шувалова помог «ФК Рязанские сады» переиграть 3:1 «Метеор-Рыбное», а «Дубровичи» и «Витязь 672 счет не открыли. Иван Ивахин принес «ФК Заокское» минимальную победу над «Сибинтеком 2», а Роман Выставкин двумя результативными ударами помог «Меркурию» переиграть 2:1 «Рельеф Центр». Дмитрий Венедиктов дважды поразил ворота «ФК Драйв», в итоге «Освободим» одержал победу 2:1. «Академия тенниса» взяла верх 3:1 в противостоянии с «Вымпелом», а «Поляны» с тем же счетом победили «ФК Беркут». Дмитрий Матренин дважды выводил вперед «ФК АдмиралЪ», но дважды «Дверное решение» отвечало - в итоге 2:2.

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК

«Автоимпорт» одержал разгромную победу над «УМВД» 14:2, сразу семь раз отличился Александр Кутловский. «Мэдисон» уверенно одолел 8:1 «Витязь 67», а «Атрон» отправил четыре безответных мяча в ворота «Спецкомплекта».

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