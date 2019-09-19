Татьяну Панфилову попросили помочь сохранить сельский Дом культуры

18 сентября руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан в Спасском районе.

Жительница поселка Спиртзаводской рассказала, что ей предложили жилье, которое не соответствует никаким нормам.

- В 2016 году у меня сгорел дом. Согласно решению совета депутатов Зареченского сельского поселения, мне предоставили другое жилье, но там нет окон, воды, газа, канализации. Я инвалид 2 группы, живу на пенсию, купить жилье сама не могу, - пояснила заявительница.

- Я напишу ходатайство с просьбой пересмотреть решение Совета депутатов и выделить вам другое жилье, которое соответствует всем нормам, - заверила Татьяна Панфилова.

За помощью к депутату обратился глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов. Он рассказал, что муниципальное образование может остаться без сельского ДК.

- Дом культуры в селе Троица закрыли еще в 1990 году из-за того, что здание находилось в аварийном состоянии. В 2018 году администрация поселения взяла в аренду помещение, в котором открылось учреждение культуры, — пояснил он. — Теперь же владелец здания выставил его на продажу, у муниципалитета средств на покупку здания нет. Как только найдется покупатель, село вновь останется без Дома культуры.

Татьяна Панфилова посоветовала главе поселения принять участие в региональной программе поддержки местных инициатив.

- При условии софинансирования со стороны граждан вы сможете собрать необходимую сумму для выкупа здания, используя несколько источников финансирования, - пояснила Татьяна Панфилова.

Она также добавила, что напишет письмо главе Спасского района с просьбой рассмотреть возможность участия проекта в программе поддержки местных инициатив.

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