На финише «Рязанских смотрин» зрителей ждал капустник, а участников необычные подарки

18 сентября в облцентре торжественно закрыли XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который на этот раз собрал артистов пяти континентов, представивших 20 спектаклей.

Когда открылся занавес, зрители вновь оказались на вечеринке в стиле 20-х годов, с которой фестиваль и стартовал четырьмя днями ранее.

Гостей приветствовали директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский. Передали зрителям и приветственное слово губернатора Николая Любимова.

Отдельное поздравление от Прио-Внешторгбанка – генерального партнера фестиваля и большого друга Рязанского театра кукол. Кстати, и банк, и «Рязанские смотрины» в этом году отмечают одну и ту же круглую дату, и с самого первого дня они вместе.

– Для нас все эти годы было очень важно и приятно находиться рядом с таким замечательным фестивалем, собравшим таланты со всего мира, – сказал первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев. – Спасибо за эти великолепные 30 лет! Я думаю, впереди у нас большое будущее!

Первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев рассказал о 30-летней дружбе и партнерстве с фестивалем.

Авторские гравюры и куклы

После короткой официальной части началось настоящее веселье – театральный капустник с взаимными словами благодарности и памятными подарками.

Кукольникам из Хорватии, Махачкалы, Иванова, Иркутска, Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга и международного молодежного проекта UNIMA вручили необычные дипломы – индивидуальные ручные гравюры заслуженного художника России Михаила Шелковенко.

Все участники получили призы фестиваля – авторские куклы «Петрушка», созданные талантливыми художниками-кукольниками Еленой Бабкиной и Любовью Рогозиной.

Участники «Рязанских смотрин» с призами – авторскими гравюрами и символом фестиваля Петрушкой.

Театр из Гродно в свою очередь подарил организаторам своих кукол – Петрушку и Ангела, пожелав «Рязанским смотринам» жить 100 лет.

Арбузный мед и песни про любовь

Иркутский театр кукол Аистенок в качестве творческого подарка представил новый мега-ансамбль «Друзья Андрея Есенина» с участниками: Даной Ахматовой, Наташей Цветаевой, Настей Гиппиус, Женькой Маяковским и Ромычем Мандельштамом – под руководством «Влада Сташевского». Они заявили, что встреча с фестивалем как долгожданное свидание, потому посвятили ему песню «Про любовь» в утрированно попсовом стиле. Организаторам же в подарок достался керамический звуковой шаман.

Ансамбль «Друзья Андрея Есенина» Иркутского театра кукол готовится исполнить песню о любви к фестивалю.

Ивановский театр сделал номер в традициях русской народной сказки и, будто плохо подготовившись, с важными недвижимыми лицами, не раскрывая ртов, артисты «спели» под фонограмму.

Актеры Белорусского театра кукол рассказали, что участвовали в десяти из 17 проведенных «Рязанских смотринах», и пригласили коллег на свой международный фестиваль, который пройдет в Минске в мае. Один из артистов а капелла исполнил песню «Улюбилася во военнаго, но не знала, что дома жона», с рыданиями покинутой девоньки.

В дни фестиваля хорватский «Задар» полюбился зрителям спектаклем «Каштанка». Так что когда представители театра припозднились на награждение, все решили, что они отсутствуют по важной причине – выгуливают Каштанку. Подошедшие гости частично подтвердили эту версию.

Награждение вернувшихся после выгула «Каштанки» кукольников театра из Хорватии.

Оренбургский театр «Пьеро» подарил 10 «пригласительных» оренбургских арбузов – для участия в конкурсе в их городе в следующем году. А еще баночки с арбузным медом и винно-водочный презент, разумеется, под названием «Оренбургский пуховый платок».

Пермский театр кукол «Карабаска» оказался тоже юбиляром – ему исполняется 15 лет. Артисты торжественно наградили организаторов «Карабаскиными орденами» – значками ручной работы и комнатным цветком для ухода и проявления любви.

Рязанские же актеры заявили, что из-за занятости не успели подготовиться и предоставили слово начальнику монтировочного цеха Николаю Тальшеву. Он вручил «золотую» каску Иркутскому театру кукол со словами: «Желаю декорации делать покрепче, но каска головы всегда сбережет».

Санкт-Петербургский театр сказки представил яркую и артистичную пантомиму, сахалинцы – самостоятельно смонтированное видео «Острова чудес», а участники международного центра «UNIMA» спели выученную на русском языке песню «Земля в иллюминаторе».

А после общей финальной песни участники запустили в зал конфетти. Долетело аж до третьего ряда, значит – точно вернутся!