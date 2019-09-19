2019-09-19T16:09:42+03:00
Звезды

На финише «Рязанских смотрин» зрителей ждал капустник, а участников необычные подарки

Пятидневный фестиваль завершился красочным представлением в стиле ретро
Галина ЗИМИНА
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Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский уточняет, как использовать пригласительные арбузы от Оренбургского театра кукол «Пьеро».Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский уточняет, как использовать пригласительные арбузы от Оренбургского театра кукол «Пьеро».
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18 сентября в облцентре торжественно закрыли XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который на этот раз собрал артистов пяти континентов, представивших 20 спектаклей.

Когда открылся занавес, зрители вновь оказались на вечеринке в стиле 20-х годов, с которой фестиваль и стартовал четырьмя днями ранее.

Гостей приветствовали директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский. Передали зрителям и приветственное слово губернатора Николая Любимова.

Отдельное поздравление от Прио-Внешторгбанка – генерального партнера фестиваля и большого друга Рязанского театра кукол. Кстати, и банк, и «Рязанские смотрины» в этом году отмечают одну и ту же круглую дату, и с самого первого дня они вместе.

– Для нас все эти годы было очень важно и приятно находиться рядом с таким замечательным фестивалем, собравшим таланты со всего мира, – сказал первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев. – Спасибо за эти великолепные 30 лет! Я думаю, впереди у нас большое будущее!

Первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев рассказал о 30-летней дружбе и партнерстве с фестивалем.

Первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев рассказал о 30-летней дружбе и партнерстве с фестивалем.

Авторские гравюры и куклы

После короткой официальной части началось настоящее веселье – театральный капустник с взаимными словами благодарности и памятными подарками.

Кукольникам из Хорватии, Махачкалы, Иванова, Иркутска, Оренбурга, Перми, Санкт-Петербурга и международного молодежного проекта UNIMA вручили необычные дипломы – индивидуальные ручные гравюры заслуженного художника России Михаила Шелковенко.

Все участники получили призы фестиваля – авторские куклы «Петрушка», созданные талантливыми художниками-кукольниками Еленой Бабкиной и Любовью Рогозиной.

Участники «Рязанских смотрин» с призами – авторскими гравюрами и символом фестиваля Петрушкой.

Участники «Рязанских смотрин» с призами – авторскими гравюрами и символом фестиваля Петрушкой.

Театр из Гродно в свою очередь подарил организаторам своих кукол – Петрушку и Ангела, пожелав «Рязанским смотринам» жить 100 лет.

Арбузный мед и песни про любовь

Иркутский театр кукол Аистенок в качестве творческого подарка представил новый мега-ансамбль «Друзья Андрея Есенина» с участниками: Даной Ахматовой, Наташей Цветаевой, Настей Гиппиус, Женькой Маяковским и Ромычем Мандельштамом – под руководством «Влада Сташевского». Они заявили, что встреча с фестивалем как долгожданное свидание, потому посвятили ему песню «Про любовь» в утрированно попсовом стиле. Организаторам же в подарок достался керамический звуковой шаман.

Ансамбль «Друзья Андрея Есенина» Иркутского театра кукол готовится исполнить песню о любви к фестивалю.

Ансамбль «Друзья Андрея Есенина» Иркутского театра кукол готовится исполнить песню о любви к фестивалю.

Ивановский театр сделал номер в традициях русской народной сказки и, будто плохо подготовившись, с важными недвижимыми лицами, не раскрывая ртов, артисты «спели» под фонограмму.

Актеры Белорусского театра кукол рассказали, что участвовали в десяти из 17 проведенных «Рязанских смотринах», и пригласили коллег на свой международный фестиваль, который пройдет в Минске в мае. Один из артистов а капелла исполнил песню «Улюбилася во военнаго, но не знала, что дома жона», с рыданиями покинутой девоньки.

В дни фестиваля хорватский «Задар» полюбился зрителям спектаклем «Каштанка». Так что когда представители театра припозднились на награждение, все решили, что они отсутствуют по важной причине – выгуливают Каштанку. Подошедшие гости частично подтвердили эту версию.

Награждение вернувшихся после выгула «Каштанки» кукольников театра из Хорватии.

Награждение вернувшихся после выгула «Каштанки» кукольников театра из Хорватии.

Оренбургский театр «Пьеро» подарил 10 «пригласительных» оренбургских арбузов – для участия в конкурсе в их городе в следующем году. А еще баночки с арбузным медом и винно-водочный презент, разумеется, под названием «Оренбургский пуховый платок».

Пермский театр кукол «Карабаска» оказался тоже юбиляром – ему исполняется 15 лет. Артисты торжественно наградили организаторов «Карабаскиными орденами» – значками ручной работы и комнатным цветком для ухода и проявления любви.

Рязанские же актеры заявили, что из-за занятости не успели подготовиться и предоставили слово начальнику монтировочного цеха Николаю Тальшеву. Он вручил «золотую» каску Иркутскому театру кукол со словами: «Желаю декорации делать покрепче, но каска головы всегда сбережет».

Санкт-Петербургский театр сказки представил яркую и артистичную пантомиму, сахалинцы – самостоятельно смонтированное видео «Острова чудес», а участники международного центра «UNIMA» спели выученную на русском языке песню «Земля в иллюминаторе».

А после общей финальной песни участники запустили в зал конфетти. Долетело аж до третьего ряда, значит – точно вернутся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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