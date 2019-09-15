«Рязанские смотрины» стартовали зажигательной «вечеринкой» и необычным прочтением «Книги джунглей»

В Рязани с 14 по 18 сентября гостят и радуют своим искусством ведущие труппы театров кукол из 15 стран мира. Артисты 5 континентов покажут рязанцам и гостям города 20 спектаклей.

На фестиваль «Рязанские смотрины» приехали творческие коллективы из Барселоны, Санкт-Петербурга, Минска, Махачкалы, Вологды, Оренбурга, Пловдива, Любляны и других городов. В постановках будут участвовать не только традиционные куклы - зрителей ждут театр теней, пластический театр, спецэффекты и новейшие технологии, воплощенные на сцене.

Братина с шампанским и бутафорский торт

Зрители сейчас избалованы, но современные кукольники тоже не стоят на месте и придумывают нечто удивительное, авторское, необычное. Живая атмосфера, энергетика актеров дадут мощный заряд эмоций. Ведь кукольный театр – это не только сказки для детей.

Международный фестиваль, проходящий раз в два года, в 2019-м отмечает юбилей - ему исполняется 30 лет. За это время его полюбили и артисты, и любители искусства из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Открытие «Рязанских смотрин» состоялось в субботу, 14 сентября. Оно было торжественным, душевным и творческим. Гостей приветствовали директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский. Областное правительство представлял министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Участников фестиваля потчевали из чаши-братины. Фото: vk.com/rzn_puppet

Также сказали нужные и теплые слова представители коллективов-участников. В качестве приветствия Валерий Шадский в славянских традициях потчевал их из чаши-братины, только не квасом или медовухой, а шампанским.

На артистах театра были костюмы в стиле 20-х годов прошлого века. Во время «вечеринки» (хотя было еще утро) под зажигательную музыку и танцы выкатили огромный бутафорский торт, из которого появился флаг фестиваля. Так гостям подарили приятное ощущение праздника и предвкушения чего-то большего.

Актеры Рязанского театра кукол устроили мини-представление в стиле 20-х годов прошлого века.

Гипноз Каа и танцы с бубнами

Затем всех пригласили на первый спектакль – «Маугли. Книга джунглей» в постановке Вологодского театра кукол «Теремок». Это необычная интерпретация книги Редьярда Киплинга. Кукол, по сути, было только две, но очень масштабные, ростовые - слона Хатхи и питона Каа. Остальные герои показаны тенями на подсвечивающихся больших бубнах в руках актеров и экранах разных форматов. Очень пластичные, завораживающие танцы и авторская музыка – все это погружало в загадочный сказочный мир. Было несколько зрелищных и, возможно, даже пугающих (для маленьких зрителей) моментов, таких как гипноз Каа и огненные пляски героев с бубнами. Публика наградила артистов аплодисментами и возгласами «Браво».

Нарядная первоклассница Алена, выйдя из зала, сказала: «Не страшно, но немного непонятно», а ее мама, наоборот, очень воодушевилась и заявила, что хотелось бы попасть и на другие спектакли тоже.

В наше время искусство чаще всего транслируется в цифровом формате. Фестиваль же позволяет почувствовать живую творческую энергию, прикоснуться к иному видению классических сюжетов. Под другим «соусом», с другим менталитетом. А еще это возможность распахнуть глаза детям, привить им вкус к настоящему общению с искусством. Именно поэтому «Рязанские смотрины» - важная часть не только местной, но международной культурной жизни.

ПОДРОБНОСТИ

Афиша фестиваля «Рязанские смотрины» опубликована на официальном сайте Рязанского театра кукол. Следить за новостями фестиваля можно в соцсетях - в сообществах театра (ссылки на них тоже можно найти на сайте).