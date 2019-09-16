Символом «Новогодней столицы России-2020» в Рязани выбрали калинник

Рязань, ставшая «Новогодней столицей России-2020», готовится к грандиозным празднествам. Пока власти приводят в порядок город, облагораживая его самые интересные места, кулинары готовят свои сюрпризы для гостей облцентра.

В помощь им пришло региональное минкультуры, еще прошлой зимой организовавшее для рестораторов Рязани турне по селам и деревням области: местные мастерицы показывали гостям свои блюда, а профессионалы их пробовали и вызнавали рецепты. В одной из множества таких деревень они и увидели настоящий калинник – с ним гостей познакомили в Сасовском районе.

Это пирог, тесто для которого замешивают из пшеничной, ржаной и черемуховой муки, начинкой же служит калиновый джем. Сверху уже испеченный калинник покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.

Вот так калинник выглядит после томления в русской печи – там его держат укутанным в капустный лист, который заменял фольгу задолго до ее появления.

Но это сейчас описать основу рецепта так просто. На практике же с его воплощением возникли серьезные трудности: нужно было совместить старинные способы приготовления и современные условия. В первую очередь – подобрать достойную замену русской печи, в которой калинник томили аж 12 часов.

За адаптацию взялись в кафе «Графин». Сотрудники быстро поняли, что именно этот пирог может стать не просто изюминкой рязанского края к «Новогодней столице», а настоящим символом региона, в идеале встав в один ряд с тульским пряником.

На то, чтобы найти оптимальный вариант, у кондитеров ушло целых полгода, но время это они явно потратили не зря. После того как пирог представили на фестивале «Кухня Рязанского Края», прошедшем в мае, калинник стал набирать все большую популярность. В итоге сейчас его регулярно заказывают не только любители сладкого, но и те, кто хочет удивить друзей и коллег из других регионов, преподнеся его именно в качестве исконно рязанского пирога.

Благо, хранится он за счет своего состава целый месяц – за это время лишь немного черствея, как и тульский пряник. Кстати, равно как его соседа, рязанский пирог делают небольшим – весом в 30 или 120 граммов.

Вкус у него немного терпок – в основе как-никак ржаная и черемуховая мука да калина, потому сам пирог не слишком сладкий. Восполняет же эту нехватку сладкого та самая глазурь, что лежит поверх калинника.

Но без пробы его все равно не оценить, так что стоит познакомиться с этим вкусом лично. А поскольку калинник выбрали символом «Новогодней столицы России-2020», сделать это и гостям области, и самим рязанцам будет гораздо проще.