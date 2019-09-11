Купить в Рязани квартиру на 330 тысяч рублей дешевле – это реально

Летом 2019 года российское правительство определило «последней чертой», за которой уже нельзя будет достраивать жилые дома по старым правилам, 1 октября. До этого срока осталось меньше трех недель. Что должно произойти потом? Далее схемы оплаты квартир должны измениться под вводящееся законом 214ФЗ проектное финансирование (с банковскими кредитами для строителей и эскроусчетами для покупателей). А это серьезное подорожание квадратных метров. Полгода назад СМИ осторожно писали: «Большинство экспертов предрекает взлет цен на недвижимость». Теперь в некоторых регионах уже началось строительство по новым правилам, и «Вести.ру» сообщают: квартиры в таких домах стоят в среднем на 15 % дороже.

В СЕНТЯБРЕ – КВАРТИРА И АВТО, В ОКТЯБРЕ – ТОЛЬКО КВАРТИРА

В двери офиса продаж «Шереметьевского квартала», где все время двигаются стрелы башенных кранов и кипит работа на двух стройках, входят и выходят люди. У большинства сходные вопросы:

– У вас еще не подорожало? Нам вотвот должны в банке ипотеку одобрить. Мы успеем?

– Успеете, если мы подпишем договор до 30 сентября, – отвечают им.

И разъясняют: как только старая схема оплаты перестанет действовать, строительным компаниям придется вместо нынешних денег дольщиков пользоваться банковскими кредитами, и проценты по ним неизбежно повлияют на цены.

«Шереметьевский квартал»: дома достраиваются, впереди – отделка и оборудование

Рязанцы понимающе качают головами и подсчитывают дни, оставшиеся до 1 октября. Другие сетуют, что обратились в банк, который требует слишком много документов и слишком долго их проверяет. Они достают калькуляторы и производят несложные подсчеты.

– Мы с женой собираемся покупать квартиру размером 55,6 квадратных метра, – показывает результаты один из покупателей. – Сейчас она стоит 2 миллиона 196 тысяч 200 рублей. Я прибавил 15 процентов. Получается 2 миллиона 525 тысяч 630 рублей. Разница примерно в 329 с половиной тысяч. Выходит, с такой суммой в сентябре можно купить квартиру и автомобиль с пробегом, а в октябре автомобиля уже не будет.

Цены на жилье, построенное компанией «СТРОЙПРОМСЕРВИС», и так невысоки. Причем экономия достигается при заботе о качестве жилья – за счет применения современных технологий строительства и хорошей организации всех работ, без простоев и авралов.

НОВОЕ СЛОВО В РЯЗАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Жилой комплекс «Шереметьевский квартал» – это современные новостройки в ДашковоПесочне, за гипермаркетом «Глобус», который возводит «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Горожан, решивших купить там жилье, привлекают не только низкие цены. Это самый настоящий прорыв в новую эпоху в сфере инженерной инфраструктуры – например, в построенных домах, трубы для подачи теплоэнергии входят отдельно в каждую квартиру. На каждую трубу застройщик за свой счет ставит счетчик тепла – и клиенты, знают, сколько энергии они потребили, не платят ни за один лишний килоджоуль. В строящихся домах предусмотрено индивидуальное отопление.

Кроме того, «Шереметьевский квартал» обладает современной коммерческой и социальной инфраструктурой. Там есть все необходимое для комфортной жизни: близость природы, прямо в домах открыты универсальный магазин, медицинский центр, аптека. Вокруг много торговых и сервисных точек, до 2020 года в жилом комплексе будут построены школа на 500 мест и детский сад на 180 мест. Возле каждого дома – своя детская площадка, благоустроенные рекреационные зоны.

Таким спланирован двор в жилом комплексе «Шереметьевский квартал»

Другой жилой комплекс компании «СТРОЙПРОМСЕРВИС», в котором до 1 октября также можно выгодно приобрести квадратные метры – «Окские просторы». Это 67этажные загородные дома в 4 километрах от Рязани, возле Грачей. Здесь открываются все преимущества сочетания жизни на природе и всех удобств современной цивилизации – и продается жилье по откровенно невысоким ценам. На самом деле, оттуда до города всего 5 минут езды на автомобиле или автобусе. На территории жилого комплекса спроектированы детский сад, школа, магазины, спортплощадки.

РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ВАШЕЙ ВЫГОДЫ

Расчет стоимости квартир в 9м доме ЖК «Шереметьевский квартал» сегодня и с 15%ной надбавкой после введения схемы проектного финансирования.

Работы в «Шереметьевском квартале» идут максимально быстро

• Квартира размером 35,1 кв.м – сентябрь 1 351 350 руб. / октябрь 1 554 404 руб.

Ваша выгода – 203 054 руб.

• Квартира размером 36,8 кв. м – сентябрь 1 435 200 руб. / октябрь 1 650 490 руб.

Ваша выгода – 215 290 руб.

• Квартира размером 39,9 кв.м – сентябрь 1 536 150 руб. / октябрь 1 766 572 руб.

Ваша выгода – 230 422 руб.

• Квартира размером 43,9 кв. м – сентябрь 1 712 100 руб. / октябрь 1 968 915 руб.

Ваша выгода – 256 815 руб.

• Квартира размером 52,7 кв. м – сентябрь 2 081 650 руб. / октябрь 2 393 897 руб.

Ваша выгода – 312 247 руб.

• Квартира размером 55,6 кв. м – сентябрь 2 196 200 руб. / октябрь 2 525 630 руб.

Ваша выгода – 329 430 руб.

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