Горадминистрация: жилье сироте и инвалиду Новикову дадут незамедлительно

В субботу, 14 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала у Александра Новикова и Галины Веселовой – пожилой женщины, которая борется за права молодого человека.

Александр инвалид детства, в 2008 году потерявший родителей. Когда их не стало, квартиру у мальчика обманом забрал его опекун. Уголовное дело в полиции возбудили, но позже прекратили. С тех пор о молодом человеке заботится только Галина Веселова.

А в пятницу, 13 сентября, на Первом канале рассказали о судьбе Александра, указав, что юноша стоял на очереди на получение муниципального жилья несколько лет – как малоимущий. Однако позже горадминистрация его с очереди сняла.

Дальше скорость развития этой печальной истории вмиг выросла до космической: после эфира СК РФ опубликовал информацию о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил рязанским следователям взять расследование мошенничества с квартирой на себя. А заодно – проверить законность снятия молодого человека с очереди на жилье.

Уже на следующий день глава администрации, кстати, только вступившая в эту должность, побывала у Александра. Елена Сорокина заверила, что квартиру он получит в самое ближайшее время.

В пресс-службе же администрации также 14 сентября привели хронологию этой эпопеи.

До 2017 года парень стоял в обычной очереди нуждающихся в жилье как малоимущий. А два года назад по его же заявлению его перевели в отдельный список – внеочередников – какстрадающего тяжелой формой хронического заболевания. Такую возможность давало Постановление Правительства РФ «О праве на жилищные льготы».

С 1 января 2018 года это Постановление утратило силу. Свое же право на внеочередное получение квартиры в соответствии уже с региональным законодательством инвалид не подтвердил: документы для этого по версии городских властей он должен был подать сам.

В итоге Новикова из числа внеочередников исключили, оставив в обычной очереди – как малоимущего. А эта очередь в длину примерно… В общем, до луны ближе.

По информации горадминистрации, озвученной 14 сентября, в список внеочередников Новикова вернули 12 августа этого года: «Решение было принято на основании судебной практики Верховного Суда РФ». Видимо, в каком-то регионе кому-то за подобное исключение уже влетело, и наши решили не рисковать.

12 же августа Новиков подал заявление о повторном признании его малоимущим.

– В настоящее время подготовлен проект постановления о повторном признании Новикова малоимущим, документ проходит процедуру согласования, – говорится в сообщении городских властей. – После издания постановления Александру Новикову незамедлительно, во внеочередном порядке, будет предложено отремонтированное жилое общей площадью 31,5 кв.м в доме на улице Циолковского.

Сейчас молодой человек живет в общежитии для временного проживания.

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