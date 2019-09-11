2019-09-11T16:00:01+03:00
Общество

Горожане и сельчане вместе отпраздновали «Спожинки»

Аграрный фестиваль, ставший настоящим народным праздником, проводился уже в пятый раз
Алексей ТРОФИМОВ
Поделиться:
Свои караваи и пироги представили 23 хлебозавода областиСвои караваи и пироги представили 23 хлебозавода области
Изменить размер текста:

Название «Спожинки», выбранное в Рязанской области для осеннего праздника урожая, уходит истоками в глубь веков: в нем сочетаются корни слов, связанные с жатвой, сбором плодов, также с традиционным русским названием осеннего праздника в честь Богородицы – «Госпожина дня».

В 2019 году сельскохозяйственный фестиваль, за последние 5 лет ставший для рязанцев привычным, опять прошел на стадионе агротехнологического университета. Труженики села выставили на этом большом пространстве самые яркие примеры своих достижений, а тысячи горожан поспешили туда, где продовольствие качественнее и дешевле, чем в магазинах.

– Фестиваль демонстрирует достоинства аграрного комплекса нашего региона, – отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, приехавший на праздник. – Здесь и техника, и животноводство, и научный потенциал, и история, и традиции.

Вместе с Дмитрием Филипповым фестиваль открыли министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и ректор агротехнологического университета Николай Бышов.

12 ЛИЦ СОВРЕМЕННОГО РЯЗАНСКОГО СЕЛА

Вдоль стадиона РГАТУ развернулись 12 площадок, у каждой из которых были собственные уникальные отличия. Например, на «Уездной ярмарке» можно было полюбоваться не только широким выбором продуктов питания, но и выставкой изделий традиционных ремесел. Павильоны отдельных районов области – Рыбновского, Старожиловского, Шацкого, Шиловского и всех прочих – стояли бок о бок, а между ними двигались сотни рязанцев, пришедших сделать покупки или просто познакомиться с сельскохозяйственными новинками. Для таких любознательных везде проводились дегустации. У разных прилавков можно было по достоинству оценить молочные и мясные продукты, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты…

Дети могли посидеть за рулем современной техники

Дети могли посидеть за рулем современной техники

Для посетителей фестиваля работали выставка сельскохозяйственной техники, где и взрослые, и дети могли посидеть за рулем современных тракторов, а также выставка животных, птиц и рыб, которых выращивают в хозяйствах Рязанской области. Молодые ученые из нашего и соседних регионов представили различные инновационные разработки для сельского хозяйства – в том числе в области молочно-товарного производства и пчеловодства.

Поскольку продовольствие – это не только продукты, но и секреты кулинарии. На нынешних «Спожинках» проводились многочисленные мастер-классы по использованию той или иной еды на кухне.

ХЛЕБ, О КОТОРОМ ГОВОРИЛ ВЕСЬ ФЕСТИВАЛЬ

На площадке «Рязанский каравай – 2019» главный символ праздника, испеченный из зерна нового урожая, представили 23 хлебозавода почти из всех районов области. А состязательная часть прошла в номинации «Пироги от души».

По итогам народного голосования, которое проходило у отдельной стойки с двумя прозрачными ящиками для приема голосов, в номинации «Пироги от души» победили:

МП «Хлебозавод №3 города Рязани» и ИП Исмаилов из Скопинского района, поделившие первое место;

ООО «Хлеб» Старожиловского райпо и ООО «ЖИТО-хлеб» из Рязани, поделившие второе место;

• ООО «Касимовхлеб» и ООО «Лесок» (Рязанский район), поделившие третье место.

Приза зрительских симпатий были удостоены пироги хлебозаводов Сараевского и Ухоловского районных потребительских обществ, а также ООО «Казачий хлеб» Шацкого района.

НАГРАДЫ ТЕМ, БЛАГОДАРЯ КОМУ РЯЗАНЦЫ СЫТЫ

Подведение итогов сельскохозяйственного года невозможно представить себе без определения и награждения самых лучших. Труженики, чьи усилия были самыми ценными, удостоились вручения знака губернатора «За усердие». Среди них – директор рыбхоза «Пара» Денис Богданов, главный зоотехникселекционер ООО «Авангард» Надежда Богданова, главный ветеринарный врач ООО «Пламя» Андрей Воронцов, оператор по уходу за животными Рязанского свинокомплекса Татьяна Иванова, индивидуальный предприниматель Виталий Климкин, глава фермерского хозяйства «Нашъ Даръ» Алексей Малахов, главный агроном АО «Им. генерала Скобелева» Евгений Морозов, исполнительный директор ООО «Старожиловоагроснаб» Алексей Перешивко, инженер ООО «Можары» Владимир Рябинин.

Лучшим животным на выставке была признана корова симментальской породы

Лучшим животным на выставке была признана корова симментальской породы

Отдельно наградили и хозяйства, которые представили на выставку «Спожинок» лучших сельскохозяйственных животных. Победителей определяли голосованием всех желающих посетителей.

1-е место и кубок «Лучшее животное» завоевало ООО «Пламя» Кораблинского района, которое привезло в Рязань корову и телку симментальской породы.

2-е место заняло ООО «Авангард» Рязанского района – владельцы коровы чернопестрой породы.

3-е место было присвоено АО «Рязанский свинокомплекс» за выставленных молодых свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок.

Народные коллективы выступали не только на сцене

Народные коллективы выступали не только на сцене

ЧЕМУ СЕЛЬЧАНЕ МОГЛИ НАУЧИТЬ ГОРОЖАН

У фестиваля «Спожинки» была и культурная составляющая. Больше десятка творческих коллективов из разных районов Рязанской области выступили не только на главной сцене фестиваля, но и просто в выставочных рядах. При входе на праздник со стороны улицы Крупской работала фотовыставка, творческие композиции из плодов урожая демонстрировали садоводы. Для детей посетителей проводились различные народные конкурсы и игры. Городских школьников пробовали научить доить корову или молотить цепом зерно, предлагали прокатиться на лошади.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за ДТП с внедорожником на Северной окружной образовалась огромная пробка
Момент ДТП с перевернувшимся в Канищеве внедорожником попал на видео
В Рыбновском районе зафиксировано горение торфяников
КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»
Исчез 37-летний рязанец – вестей о нем нет две недели
В Рязани организовали флешмоб с требованием наказать хозяина Мухтара
Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»
«Мармакс» рассказал о преимуществах паркового квартала «Голландия»
За ТЦ «Барс Премиум» на две недели закроют движение транспорта
Уволен директор рязанского филиала МГИК, не поддержавший ликвидацию вуза
На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов
Историческому центру Рязани могут придать особый статус
Лезем в шкаф: осень придет в Рязанскую область уже в субботу
Рязанцу вынесли приговор за убийство подруги монтировкой
На сельской рязанской дороге не разминулись две легковушки
Суд встал на сторону инвалида-колясочника в споре против застройщика
«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети
Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию
Новичок ВХЛ из Узбекистана «отгрузил» ХК «Рязань» пять безответных шайб
Горящий в Рязани склад с пестицидами показали изнутри
«Рязань-ВДВ» потерпела самое крупное в своей истории поражение
В центре Рязани перекроют движение ради «Кросса наций»
В СК России проанализированы случаи безвестного исчезновения детей
В Рязани торжественно открыли технопарк «Точка кипения»
Рязанцев ездящих по трассе М5 простят помочь в поиске пропавшей пенсионерки
В четверг в пяти районах Рязанской области отключат электричество
В Михайлове на пожаре погиб мужчина
Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса