Горожане и сельчане вместе отпраздновали «Спожинки»

Название «Спожинки», выбранное в Рязанской области для осеннего праздника урожая, уходит истоками в глубь веков: в нем сочетаются корни слов, связанные с жатвой, сбором плодов, также с традиционным русским названием осеннего праздника в честь Богородицы – «Госпожина дня».

В 2019 году сельскохозяйственный фестиваль, за последние 5 лет ставший для рязанцев привычным, опять прошел на стадионе агротехнологического университета. Труженики села выставили на этом большом пространстве самые яркие примеры своих достижений, а тысячи горожан поспешили туда, где продовольствие качественнее и дешевле, чем в магазинах.

– Фестиваль демонстрирует достоинства аграрного комплекса нашего региона, – отметил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, приехавший на праздник. – Здесь и техника, и животноводство, и научный потенциал, и история, и традиции.

Вместе с Дмитрием Филипповым фестиваль открыли министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и ректор агротехнологического университета Николай Бышов.

12 ЛИЦ СОВРЕМЕННОГО РЯЗАНСКОГО СЕЛА

Вдоль стадиона РГАТУ развернулись 12 площадок, у каждой из которых были собственные уникальные отличия. Например, на «Уездной ярмарке» можно было полюбоваться не только широким выбором продуктов питания, но и выставкой изделий традиционных ремесел. Павильоны отдельных районов области – Рыбновского, Старожиловского, Шацкого, Шиловского и всех прочих – стояли бок о бок, а между ними двигались сотни рязанцев, пришедших сделать покупки или просто познакомиться с сельскохозяйственными новинками. Для таких любознательных везде проводились дегустации. У разных прилавков можно было по достоинству оценить молочные и мясные продукты, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты…

Дети могли посидеть за рулем современной техники

Для посетителей фестиваля работали выставка сельскохозяйственной техники, где и взрослые, и дети могли посидеть за рулем современных тракторов, а также выставка животных, птиц и рыб, которых выращивают в хозяйствах Рязанской области. Молодые ученые из нашего и соседних регионов представили различные инновационные разработки для сельского хозяйства – в том числе в области молочно-товарного производства и пчеловодства.

Поскольку продовольствие – это не только продукты, но и секреты кулинарии. На нынешних «Спожинках» проводились многочисленные мастер-классы по использованию той или иной еды на кухне.

ХЛЕБ, О КОТОРОМ ГОВОРИЛ ВЕСЬ ФЕСТИВАЛЬ

На площадке «Рязанский каравай – 2019» главный символ праздника, испеченный из зерна нового урожая, представили 23 хлебозавода почти из всех районов области. А состязательная часть прошла в номинации «Пироги от души».

По итогам народного голосования, которое проходило у отдельной стойки с двумя прозрачными ящиками для приема голосов, в номинации «Пироги от души» победили:

• МП «Хлебозавод №3 города Рязани» и ИП Исмаилов из Скопинского района, поделившие первое место;

• ООО «Хлеб» Старожиловского райпо и ООО «ЖИТО-хлеб» из Рязани, поделившие второе место;

• ООО «Касимовхлеб» и ООО «Лесок» (Рязанский район), поделившие третье место.

Приза зрительских симпатий были удостоены пироги хлебозаводов Сараевского и Ухоловского районных потребительских обществ, а также ООО «Казачий хлеб» Шацкого района.

НАГРАДЫ ТЕМ, БЛАГОДАРЯ КОМУ РЯЗАНЦЫ СЫТЫ

Подведение итогов сельскохозяйственного года невозможно представить себе без определения и награждения самых лучших. Труженики, чьи усилия были самыми ценными, удостоились вручения знака губернатора «За усердие». Среди них – директор рыбхоза «Пара» Денис Богданов, главный зоотехникселекционер ООО «Авангард» Надежда Богданова, главный ветеринарный врач ООО «Пламя» Андрей Воронцов, оператор по уходу за животными Рязанского свинокомплекса Татьяна Иванова, индивидуальный предприниматель Виталий Климкин, глава фермерского хозяйства «Нашъ Даръ» Алексей Малахов, главный агроном АО «Им. генерала Скобелева» Евгений Морозов, исполнительный директор ООО «Старожиловоагроснаб» Алексей Перешивко, инженер ООО «Можары» Владимир Рябинин.

Лучшим животным на выставке была признана корова симментальской породы

Отдельно наградили и хозяйства, которые представили на выставку «Спожинок» лучших сельскохозяйственных животных. Победителей определяли голосованием всех желающих посетителей.

1-е место и кубок «Лучшее животное» завоевало ООО «Пламя» Кораблинского района, которое привезло в Рязань корову и телку симментальской породы.

2-е место заняло ООО «Авангард» Рязанского района – владельцы коровы чернопестрой породы.

3-е место было присвоено АО «Рязанский свинокомплекс» за выставленных молодых свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок.

Народные коллективы выступали не только на сцене

ЧЕМУ СЕЛЬЧАНЕ МОГЛИ НАУЧИТЬ ГОРОЖАН

У фестиваля «Спожинки» была и культурная составляющая. Больше десятка творческих коллективов из разных районов Рязанской области выступили не только на главной сцене фестиваля, но и просто в выставочных рядах. При входе на праздник со стороны улицы Крупской работала фотовыставка, творческие композиции из плодов урожая демонстрировали садоводы. Для детей посетителей проводились различные народные конкурсы и игры. Городских школьников пробовали научить доить корову или молотить цепом зерно, предлагали прокатиться на лошади.