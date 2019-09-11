2019-09-12T13:31:06+03:00
Общество

В Рязани пройдет первый пивной фестиваль «Гуляка»

Погулять можно будет в ближайшие выходные в центре города
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В субботу, 14 сентября, в Рязани пройдет первый пивной фестиваль «Гуляка» – гостей с 14.00 до 2 часов ночи приглашает бар Alter Brauch на Почтовой, 54.

В программе фестиваля: пиво, медовуха, сидр, а также живая музыка, огненное шоу, конкурсы для знатоков пивоварения с очень «крутыми» призами, азартная игра «12 бутылок пива», игра «Угадай мелодию», интерактивы «Меню Alter Brauch bar», «Любитель дегустаций», «Черный ящик» и другие.

На конкурсах разыгрываются ценные призы от организаторов – сувенирная продукция, сертификаты на товары и услуги и сюрпризы от спонсоров фестиваля.

Для участия необходимо приобрести купоны. Они продаются в баре Alter Brauch и в фирменных торговых точках.

Бронирование по телефонам +7 (930) 877-27-28 и +7 (903) 878-55-35.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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