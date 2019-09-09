Кандидаты от «Единой России» одержали убедительную победу на выборах ОМСУ

В Рязанской области подвели итоги Единого дня голосования. 8 сентября выборы прошли в 12 районах и в городе Касимове. Жители выбирали депутатов местных представительных органов власти и глав поселений.

Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 100% кандидатов на все 372 вакантных мандата. По итогам Единого дня голосования единороссы заняли 334 мандата.

В Касимовском районе выбирали глав 14 администраций муниципальных образований. В 13 из них убедительную победу одержали кандидаты от партии: Елена Химушина, Гусевское сельское поселение — 84,68%, Владимир Каблов, Булгаковское сельское поселение — 58,24%, Владимир Трубочкин, Гиблицкое сельское поселение — 92,34%, Елена Белякова, Дмитриевское сельское поселение — 80,48%, Михаил Борисов, Ермоловское сельское поселение — 78,25%, Татьяна Штукина, Ибердусское сельское поселение — 79,44%, Наталья Стрельцова, Китовское сельское поселение — 64,77%, Сергей Лысяков, Клетинское сельское поселение — 91,53%, Олег Бороненко, Новодеренское сельское поселение — 66,67%, Наталья Трусова, Погостинское сельское поселение — 86,58%, Василий Ершов, Савостьяновское сельское поселение — 83,98%, Виталий Симуков, Токаревское сельское поселение — 91,49%, Наталья Блинова, Шостьинское сельское поселение — 81,33%.

В Вакинском, Кузьминском, Пионерском и Селецком поселениях Рыбновского района, в которых выбирали глав, жители также оказали наибольшую поддержку кандидатам от партии «Единая Россия». Лидерами в своих муниципальных образованиях стали: Андрей Шустов — 91,37%, Александр Гудков — 84,46%, Григорий Колотилин — 85,22%, Михаил Адров — 86,36%.

В Заборьевском сельском поселении Рязанского района главой избиратели выбрали Ирину Копылову. Кандидат от «Единой России» набрала 40,6% голосов.

В Елинском сельском поселении Захаровского района, Кочуровском сельском поселении Милославского района, Поярковского сельского поселения Михайловского района, Песочинского сельского поселения Путятинского района, Березниковского сельского поселения Сапожковского района, Желобовского сельского поселения Сараевского района, Ильинского и Полянского сельских поселениях Скопинского района на выборах главы большинство голосов получили кандидаты от партии «Единая Россия».

В этих муниципальных образованиях с большим отрывом победили Алексей Мотягин — 94,27%, Дмитрий Фатин — 87,94%, Светлана Сафронова — 96,52%, Владимир Кондрашов — 93,31%, Александр Клочков — 89,86%, Любовь Кузнецова — 93,57%, Вячеслав Затяжных — 72,66% и Александр Маслов — 59,06%.

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