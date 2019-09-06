2019-09-06T14:05:52+03:00
Политика

В «Единой России» предложили министерству просвещения унифицировать формы отчетности для учителей

Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии «Благополучие человека»
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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4 сентября на федеральной дискуссионной площадке партии «Единая Россия» «Благополучие человека» были заслушаны предложения регионов на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». В резолюцию по итогам заседания были включены рекомендации министерству просвещения Российской Федерации унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов.

— Подавляющее большинство педагогов отмечают одной из главных проблем в своей работе составление различных отчетов, анкет и другой документации, - отметил заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. — Это бесконечная бумажная волокита, под гнетом которой оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия» решила организовать дискуссионную площадку «Благополучие человека» и обсудить эту серьезнейшую проблему.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по ее словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остается лишь 13%.

Фото: "Единая Россия".

Фото: "Единая Россия".

— В «Единой России» уверены, что учитель должен заниматься только педагогической работой, своим прямым делом и своим призванием — обучением детей. Для бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я уверена, что путем законодательной работы, в том числе депутатов фракции «Единая Россия», проблема загруженности учителей «бумажной» работой будет решена, — заключила она.

Алена Аршинова подчеркнула, что партия будет принимать решение на основе мнения педагогов.

В работе федеральной дискуссионной площадки «Благополучие человека» приняла участие депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Парламентарий отметила, что несколько лет назад министерством образования и науки РФ совместно с общероссийским профсоюзом образования были разработаны и направлены в регионы методические рекомендации для снижения бумажной отчетности учителей школ, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования.

— В большинстве регионов рекомендации не были приняты во внимание, — заметила Елена Митина. — Поэтому сейчас необходимо на законодательном уровне закрепить право министерства просвещения и министерства науки и высшего образования на издание приказов, устанавливающих исчерпывающий перечень материалов, которые должны заполнять педагогические работники.

Фото: "Единая Россия".

Фото: "Единая Россия".

Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчетных документов для педагогов, в который должны войти: учет успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала), поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается минимизировать количество отчетов и их формы.

В августе в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Участие в обсуждениях, посвященных мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества. По результатам региональных дискуссий в Центральный исполком партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению «бумажной» нагрузки на преподавателей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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