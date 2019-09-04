Итоги проверки работы администрации Заборья: Втрое раздули штат и бесплатно раздали строительную технику

Заборьевское сельское поселение включает в себя земли, популярные у рязанцев как места отдыха – от Агропустыни до Ласкова и Деулина. Как развивается территория, зависит от того, кто и как ею управляет. Действующий глава местной администрации совсем скоро слагает свои полномочия. Позади пять лет руководства поселением – достаточный срок для того, чтобы заработать репутацию. Какова же она? Ответ на этот вопрос можно получить с самых разных сторон. Например, весьма конкретную картину деятельности администрации показывают результаты проверки ее работы контрольно-ревизионными органами, а с другой стороны – мнения жителей поселения.

Итак, несколько типичных мнений сельчан о деятельности заборьевской администрации с комментариями из результатов проверки официальными органами.

Родственные души

О ситуации двухлетней давности, прославившей сельское поселение в масштабах страны, знают все в Заборье. Тогда пятеро местных жителей записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались, что их лишили возможности попадать в свои дома. По их словам, еще в 2007 году дорога к их участкам была продана санаторию «Старица». К решению вопроса пришлось подключаться губернатору и областному прокурору. Глава местной администрации Виктор Сидоров тогда удивлялся: «Ко мне никто из жителей не обращался. Если бы они к нам пришли, никаких проблем бы не было». Губернатор и президент решают вопрос уровня главы сельского поселения, а он даже не знает о проблеме. Это был как раз тот случай, который наглядно показал приоритеты в работе властей: зачем решать вопрос на местном уровне, если проблема касается лишь небольшой части населения села и совсем не затрагивает интересы самой администрации?

А какие интересы могут быть у администрации? Ну, например, трудоустройство родственников и близких знакомых. Эта тема – одна из самых обсуждаемых среди местных жителей. В самой администрации числится в штате 19 человек при предельной штатной численности муниципальных служащих не более 5 человек для муниципалитетов с похожей численностью населения, из них 4 (четыре!) специалиста по связям с общественностью! Чем занимаются эти специалисты? По-хорошему – созданием позитивного имиджа администрации путем освещения событий из жизни поселения. Зайдите на сайт администрации – за лето там размещено 3 новости (все – в конце августа). Четыре специалиста – и три новости за три месяца. При этом все четверо, наряду с другими сотрудниками администрации, получают премии из муниципального бюджета «за выполнение особо важных и сложных заданий». Кстати, премии, не предусмотренные положением об оплате труда. Это только одно из целой череды нарушений, выявленных в ходе плановой проверки.

Распродажа лесных угодий

Еще один громкий скандал разгорелся уже в текущем году и широко освещался в СМИ. Администрация Заборьевского поселения выставила на продажу через аукцион несколько земельных участков, непосредственно граничащих с рекой Старицей. Нетрудно догадаться, для каких целей могут быть предназначены такие лакомые кусочки: конечно не для благоустройства и обустройства мест отдыха сельчан. Экономическую выгоду может принести только коммерческая застройка с последующим ограничением доступа жителей села к водоему. Опять подключились общественники (чем занимались в это время пресловутые специалисты администрации по связям с общественностью?), вопрос дошел до областного правительства, Рязанский районный суд признал торги незаконными. Любопытна реакция главы администрации на протесты сельчан: он предложил недовольным скинуться и выкупить участки. Результат: торги подвисли, степень токсичности местной администрации в глазах и общественности, и руководства региона выросла еще больше.

Между тем, подоспели и официальные результаты проверки по земле. Выяснилось, например, что при принятии к бухгалтерскому учету ряда земельных участков их стоимость была завышена по сравнению с кадастровой в несколько раз! Так, стоимость одного из участков (кадастровый номер 62:15:0000000:19) по бухгалтерии – более 25 миллионов рублей при кадастровой стоимости чуть больше трех миллионов. Вряд ли такую разницу можно объяснить технической ошибкой.

Если в бухучете стоимость участков завышается, то при продаже – наоборот, существенно занижается. Участки в Полково, например, продавались, согласно документам, просто по бросовым ценам – за 12 соток в казну поселения поступало всего-навсего две тысячи (!) рублей. Это раз в 20 ниже рыночной цены! Всего за год было продано около 70 участков, в бюджет поселения при этом поступило чуть более 3 миллионов рублей!

Бизнес-хватка

У каждого времени – свои нравы. На смену лихим 90-м пришли более спокойные, но не менее доходные для отдельных категорий граждан 2000-е. Получить хорошую должность, да еще и с доступом к бюджетным средствам считалось большой удачей. Своеобразный бизнес на государстве. Эти времена тоже уходят, но некоторые привычки остаются. В полной мере, как оказалось, это относится и к руководству Заборьевским сельским поселением.

В 2015 году Заборьевской администрацией было учреждено МУП ЖКХ «Заборьевское» – свой подрядчик для проведения работ в жилищно-коммунальном хозяйстве. В 2017 году этой же администрацией учреждается МКП ЖКХ «Заборьевское» с теми же функциями, тем же директором Дмитрием Халамцевым и фактически тем же персоналом. Трудоустроена в «Заборьевском» и супруга Халамцева Екатерина, фактически являющаяся домохозяйкой. Нормально? Это уже бизнес-подход к эксплуатации государственных (в нашем случае, муниципальных) структур. Можно предположить, что скоро мы узнаем о банкротстве первого из этих предприятий, погрязшего в долгах. Одних только неоплаченных обязательных платежей в бюджет насчитывается более трех миллионов рублей. Не исключено, что в будущем планируется создание еще одного, уже третьего ЖКХ «Заборьевское», взамен второго, также набирающего задолженности – они также перевалили уже за три миллиона. А выплачивать долг придется, видимо учредителю – администрации поселения.

Подконтрольная и полностью зависимая структура удобна еще и тем, что позволяет вести хозяйственную деятельность администрации и ЖКХ «Заборьевское» как бы совместно, не заморачиваясь на юридических и экономических тонкостях. Например, находящийся в собственности администрации экскаватор передается в безвозмездное пользование «Заборьевскому», а расходы на ГСМ списываются по путевым листам администрации. При этом, по выводам проверочной комиссии, не подтверждена необходимость и обоснованность работы экскаватора, а также достоверность списания топлива на его работу. Что это, как не превышение полномочий?

Дети своего времени

Чиновников-управленцев принято ругать, причем независимо от результатов их работы. Это вполне объяснимо: народ ждет от тех, кого он выбирает, улучшения качества своей жизни. Это, во-первых, не всегда выполнимо по объективным причинам, а во-вторых, оценка работы по этому критерию во многом субъективна. Наверняка в работе Виктора Сидорова на должности главы Заборьевского сельского поселения много положительных моментов и достижений. Но при оценке его деятельности они фактически не принимаются во внимание: это все сделано в рамках его обязанностей и полномочий, как само собой разумеющееся. А вот различные нарушения и превышения этих полномочий, естественно, вызывают негативную реакцию. Здесь действует правило: все, что хорошо – это нормально, это в рамках обязанностей, все, что плохо, – крайне негативно, и за это надо отвечать.

Мы привели лишь незначительную часть нарушений в работе администрации и верхушку айсберга тех процессов, которые вызвали общественный резонанс. По большому счету, глава – дитя своего времени, и действует по неписанным правилам, установленным еще до него и, возможно, под влиянием его окружения. Другое дело, что правила стремительно меняются, а в таких условиях уповать на старые кадры с традиционным мышлением просто неразумно. Отрадно, что это понимает партия власти – на предвыборных праймериз Виктор Сидоров проиграл другому кандидату – школьной учительнице Ирине Копыловой. Неудивительно, что партия выдвинула именно ее кандидатом на должность главы администрации поселения. Удивительно другое – Сидоров, вопреки партийному мнению, не только самостоятельно выдвинул свою кандидатуру, но и попутно решил продвинуть на выборах своего подчиненного – главного специалиста по пресловутым связям с общественностью администрации Анну Зенкину. Видимо, глава администрации без партийной поддержки не уверен в своей победе и рассчитывает провести на должность подконтрольного себе человека, оставшись тем самым теневым хозяином Заборья. Прошлое не сдается и всеми силами пытается бороться против будущего – будущего Заборьевского сельского поселения.

БУДЬ В КУРСЕ

Выборы главы администрации Заборьевского сельского поселения 8 сентября 2019 года, кандидаты:

Зенкина Анна Викторовна, 30 лет, главный специалист по связям с общественностью администрации Заборьевского сельского поселения, самовыдвижение;

Копылова Ирина Григорьевна, 33 года, учитель МБОУ «Заборьевская средняя школа», выдвинута отделением партии «Единая Россия»;

Модин Николай Юрьевич, 34 года, консультант Министерства природопользования Рязанской области, выдвинут отделением ЛДПР;

Сидоров Виктор Григорьевич, 64 года, глава администрации Заборьевского сельского поселения, самовыдвижение;

Сидоров Игорь Иванович, 53 года, индивидуальный предприниматель, самовыдвижение;

Юдаева Марина Анатольевна, 36 лет, мерчендайзер ООО «ВИНОР», выдвинута отделением КПРФ.

По данным избирательной комиссии Рязанской области.

В ТЕМУ

По сообщениям жителей Заборья, представители одного из кандидатов на должность главы, как и 5 лет назад, применяют уже подзабытые технологии подкупа избирателей – раздают сахар и другие продукты, даже водку – в обмен на обещание голосовать за него. Но обещать – «не значит жениться». В конце концов, сахар и водку можно взять, а голосовать стоит все-таки по совести. А в ситуации с подкупом разберутся избирательная комиссия и правоохранительные органы.

В день сдачи материала в печать мы пытались дозвониться до главы администрации Виктора Сидорова, чтобы услышать его комментарий. Однако, как нам сообщили в приемной, начальник в отпуске, а разглашать его мобильный телефон они не имеют права.