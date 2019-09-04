«Спожинки – 2019» вновь порадуют и удивят рязанцев и гостей города

Ставший уже традиционным фестиваль «Праздник урожая – Спожинки - 2019» в этом году отмечает юбилей – он проходит уже в пятый раз. Праздник по традиции пройдет на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени академика П.А. Костычева. Участие в фестивале примут 150 сельхозпредприятий и фермеров Рязанской области. Основная цель фестиваля – продемонстрировать горожанам современный уровень развития агропромышленного комплекса региона и воздать дань уважения труду земледельцев.

Сельское хозяйство – это не только производственные показатели, конкурентоспособная продукция, а иной уклад жизни, сохранение национальных истоков. У современного российского села особая миссия – развивать высокотехнологичное производство и, одновременно, оставаться духовным центром нации, где помнят и чтят свои истоки, где люди ближе к земле, природе, друг к другу.

Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

На Руси праздник «Спожинки» заканчивал повсеместно жатву хлебов – последний сноп или как его еще называли – пожинальник, вязали молча, чтобы не беспокоить духа поля. По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть несрезанных колосьев, связывали их тесьмой и взвивали перепелицу или, как говорили в народе, бороду языческому богу плодородия.

Сегодня фестиваль «Спожинки», - это хорошая возможность продемонстрировать потенциал нашего АПК. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Рязанский агротехнологический университет организуют 12 площадок, на которых рязанцам и гостям области будут представлены все отраслевые направления. Причем пришедшим на праздник рязанцам будет предоставлена возможность не просто смотреть на достижения, но и активно участвовать в их оценке.

- В прошлом году наш фестиваль посетили около десяти тысяч человек. Надеемся, что фестиваль «Спожинки-2019» будет еще более интересным для рязанцев, - рассказывает министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, - Мы расширили каждую площадку, стараемся не повторяться. К тому же сейчас стоит хорошая погода, благоприятная проведению праздника. Кроме того в этом году окончание уборочной как раз совпадает с проведением фестиваля.

Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Одной из центральных на фестивале станет площадка «Рязанский каравай - 2019», на которой свои творения – караваи, пироги, калачи, кулебяки, торты, бисквиты и кексы – на суд гостей фестиваля представят все районы. По итогам народного голосования в номинации «Пироги от души!» будут выбраны лучшие хлебобулочные изделия.

Все районы Рязанской области покажут, кто чем богат. Муниципальные образования в этот день подготовят свои площадки, на которых посетители смогут угоститься как продукцией небольших фермерских хозяйств, так и крупных предприятий переработки. Помимо дегустаций и продаж, посетителей праздника урожая ждут выставки изделий традиционных ремесел и промыслов, выступления творческих коллективов и различные интерактивные мастер-классы.

Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

На региональном фестивале «Праздник урожая – Спожинки - 2019» рязанцы и гости города увидят всё разнообразие животноводства: молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство и рыбоводство. Всех животных – коров различных пород, овец, коз, свиней, кур, уток, гусей, цесарок, индеек, основные виды выращиваемых рыб – карпа, осетра, белого амура, толстолобика и клариевого сома – можно будет не только хорошенько рассмотреть, но и потрогать, погладить.

Растениеводы тоже не останутся в стороне. На стенде регионального филиала Госсорткомиссии можно будет увидеть лучшие сорта зерновых и масличных культур, картофеля, яблонь и груш, получить консультацию специалистов-агрономов. Совместно с региональным отделением Союза садоводов России пройдет выставка рязанских садоводов и огородников. Кроме того, все рязанские садоводы и огородники смогут стать участниками конкурса. Для этого надо прихватить с собой на фестиваль продукт собственного подсобного хозяйства – помидор, тыкву, картофель, морковь, яблоко и т.д., отличающийся большими размерами. Возможно, именно ваш овощ или фрукт станет самым крупным на празднике и победит в своей номинации.

А на выставке сельскохозяйственной техники все желающие смогут оценить современную сельскохозяйственную технику, которая работает сегодня на рязанских полях. Помериться ростом с огромными колесами трактора или «порулить» на необычной машине – ну как тут пройдешь мимо?

Студенты агротехнологического университета подготовят к фестивалю свои площадки – расскажут гостям о профессиях сельскохозяйственного профиля, которым можно обучиться в их университете.

Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста будет организована интерактивная детская площадка, где волонтеры проведут различные мастер-классы, познакомят юных гостей праздника с традиционными народными играми.

Молодые ученые из Рязанской области и соседних регионов представят инновационные разработки в сфере АПК, а участники проекта «Агрошкола» - продукцию, выращенную на пришкольных участках.

Гостей праздника 7 сентября ждут уникальные фотозоны в агарной стилистике. А на главной сцене фестиваля выступят лучшие творческие коллективы области.

Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Основные площадки фестиваля:

- «Рязанский каравай - 2019»;

- выставка сельскохозяйственной техники;

- выставка животных «Сельское подворье»;

- выставка-конкурс «Рязанский каравай»;

- тематические площадки: «Аграрные кулибины», «Агромолодежь», «уДачный урожай», «Рязанская горница», «Стряпучая изба»;

- выставка победителей конкурса любительской фотографии «Вот так село-2019!»;

- фотозоны;

- детская площадка с бесплатными мастер-классами и аква-гримом;

- катание на пони.

Программа проведения V регионального фестиваля «Праздник Урожая «Спожинки»:

7 сентября 2019 года, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, территория стадиона Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева.