2019-09-09T12:54:48+03:00
Общество

Зачем рязанским детям имитировать голоса животных и запоминать их следы?

«Комсомолка» побывала на занятиях юных охотников, чтобы разобраться, как стрельба по зверям помогает им любить природу
Роман КАРПОВ.
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По окончании обучения ребята получат билет Рязанского областного общества охотников и рыболовов.По окончании обучения ребята получат билет Рязанского областного общества охотников и рыболовов.
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С сентября 2017 года на базе Рязанского областного общества охотников и рыболовов проводят курсы юного охотника. Здесь на протяжении учебного года юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет могут абсолютно бесплатно пройти обучение основам охотничьего мастерства. А сами занятия в рамках курсов в первую очередь направлены на воспитание у молодого поколения такого понятия, как культура охоты.

УЧИМ НЕ БРАТЬ ЛИШНЕГО

– Традиции русской охоты насчитывают сотни и сотни лет. И мы здесь как раз пытаемся их возродить, передав опыт новому поколению, – рассказывает заместитель председателя правления Рязанского областного общества охотников и рыболовов Константин Куценко. – Мы хотим, чтобы дети выросли ни какими-то браконьерами или убийцами, а наоборот, защитниками нашей природы. Главный акцент в обучении делается на защиту животных и экологии. Ведь охотник – это совсем не браконьер. Он заинтересован, чтобы в лесу была дичь. Ведь без нее не будет и самой охоты. Поэтому дети должны знать, как следует вести себя в лесу, и понимать, что ни в коем случае нельзя брать лишнего.

Занятия у юных охотников проводятся два раза в неделю в вечернее время. Для того чтобы всем учащимся было удобно добираться до Дома охотника на улице Фирсова после школы, расписание согласовывают заранее.

В ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ

– На курсах изучаются все виды оружия, начиная с примитивного метательного и заканчивая огнестрельным, – рассказал Андрей Курдюмов, охотовед, проводящий занятия. – Изучаются все манки для того, чтобы человек умел имитировать голоса животных. Их повадки и следы. Также в сопровождении родителей мы выезжаем на стенд, где ребята получают первые навыки стрельбы.

О птицах ребятам рассказывает орнитолог из РГУ Елена Фионина.

О птицах ребятам рассказывает орнитолог из РГУ Елена Фионина.

Для занятий привлекаются как опытные охотники и охотоведы, так и специалисты со стороны. Например, о птицах ребятам рассказывает орнитолог из РГУ Елена Фионина. А на занятия, которые проводят специалисты, досконально знающие, например, охоту на гусей или искусно владеющие духовыми манками, в очередь выстраиваются даже взрослые и опытные охотники – настолько уникальные знания здесь можно получить.

По окончании курсов ребята сдают экзамены, после которых прошедшим испытание выписывается билет Рязанского охотничьего общества. Он выдается им бесплатно, но при достижении совершеннолетия.

Записаться на курсы юного охотника можно до первых чисел октября, поэтому все желающие еще могут успеть. Для этого необходимо обращаться в Рязанское областное общество охотников и рыболовов по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 24а или по телефону: +7 (910) 575-77-75.

СПРАВКА «КП»

Сегодня Рязанское областное общество охотников и рыболовов – самый крупный охотпользователь региона. Приоритетным направлением в работе общества является выполнение биотехнических и природоохранных мероприятий. Необходимость охраны животных связана не только с возможностью получить от них продукцию, но главным образом из-за их участия в поддержании стабильности экосистем, участия в естественном отборе среди самых разнообразных организмов. Несомненно, и научно-культурное, воспитательное и эстетическое значение диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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