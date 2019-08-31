2019-08-31T15:13:56+03:00
Общество

В Рязани попрощались с летом на празднике «Волшебная страна знаний»

На улице Почтовой и Лыбедском бульваре школьников ждали более 30 сцен и представлений
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Лыбедский бульвар был заполнен юными рязанцамиЛыбедский бульвар был заполнен юными рязанцамиФото: Владимир ФРОЛОВ
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Попрощаться с летом и встретить новый учебный год в центре Рязани 30 августа пришло больше тысячи детей и подростков. Праздник «Волшебная страна знаний» проходил на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.

Фотографирование с персонажами сказок никогда не перестанет быть интересным Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фотографирование с персонажами сказок никогда не перестанет быть интереснымФото: Владимир ФРОЛОВ

Это был последний праздник в рамках «Фестивального лета на Почтовой», хотя развлекательные мероприятия на пешеходной улице наверняка будут продолжаться.

Последний летний фестиваль посещали представители разных субкультур Фото: Владимир ФРОЛОВ

Последний летний фестиваль посещали представители разных субкультурФото: Владимир ФРОЛОВ

Две сцены расположились у Рязанского почтамта и около Брессюирского моста. На них выступали в основном детские коллективы Дворца молодежи и Муниципального культурного центра.

Главная сцена перед почтамтом и памятником Евпатию Коловрату Фото: Владимир ФРОЛОВ

Главная сцена перед почтамтом и памятником Евпатию КоловратуФото: Владимир ФРОЛОВ

Кроме того, вдоль всей празднично-фестивальной зоны гости смотрели выступления спортсменов, коллективов учреждений образования и культуры.

Множество площадок расположилось вдоль улицы Почтовой Фото: Владимир ФРОЛОВ

Множество площадок расположилось вдоль улицы ПочтовойФото: Владимир ФРОЛОВ

Отдельно можно было побывать в «Лаборатории безопасности», на ярмарке современной глиняной игрушки, в фотозонах. Фотографироваться юные рязанцы, как известно посетителям интернет-сообществ, обожают.

На выставках можно было увидеть много интересного Фото: Владимир ФРОЛОВ

На выставках можно было увидеть много интересногоФото: Владимир ФРОЛОВ

Участников праздника развлекали ростовые куклы Фото: Владимир ФРОЛОВ

Участников праздника развлекали ростовые куклыФото: Владимир ФРОЛОВ

Гуляющим предлагалось поучаствовать в мастер-классах, презентациях, написать картину, пройтись по улице в рамках экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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