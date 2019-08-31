В Рязани попрощались с летом на празднике «Волшебная страна знаний»

Попрощаться с летом и встретить новый учебный год в центре Рязани 30 августа пришло больше тысячи детей и подростков. Праздник «Волшебная страна знаний» проходил на улице Почтовой и Лыбедском бульваре.

Фотографирование с персонажами сказок никогда не перестанет быть интереснымФото: Владимир ФРОЛОВ

Это был последний праздник в рамках «Фестивального лета на Почтовой», хотя развлекательные мероприятия на пешеходной улице наверняка будут продолжаться.

Последний летний фестиваль посещали представители разных субкультурФото: Владимир ФРОЛОВ

Две сцены расположились у Рязанского почтамта и около Брессюирского моста. На них выступали в основном детские коллективы Дворца молодежи и Муниципального культурного центра.

Главная сцена перед почтамтом и памятником Евпатию КоловратуФото: Владимир ФРОЛОВ

Кроме того, вдоль всей празднично-фестивальной зоны гости смотрели выступления спортсменов, коллективов учреждений образования и культуры.

Множество площадок расположилось вдоль улицы ПочтовойФото: Владимир ФРОЛОВ

Отдельно можно было побывать в «Лаборатории безопасности», на ярмарке современной глиняной игрушки, в фотозонах. Фотографироваться юные рязанцы, как известно посетителям интернет-сообществ, обожают.

На выставках можно было увидеть много интересногоФото: Владимир ФРОЛОВ

Участников праздника развлекали ростовые куклыФото: Владимир ФРОЛОВ

Гуляющим предлагалось поучаствовать в мастер-классах, презентациях, написать картину, пройтись по улице в рамках экскурсии.