Управляющая организация «Горожанин» подарила детям праздник

Директор УО «Горожанин» Александр Кулаев 1 сентября подарил детям, проживающим в домах, которые обслуживает компания, настоящий праздник. Два веселых и совершенно разных по своему содержанию представления прошли возле комплекса «Петр и Феврония», а также на улице Кальной, во дворе домов №44 и №44 корпус 1.

«ОТ БОЛЬШОГО ДОБРОГО СЕРДЦА»

Современный благоустроенный дом, построенный компанией «Капитал», передан в надежные руки. В этом мы убедились 1 сентября, когда побывали на празднике, посвященном Дню знаний. Он прошел на удивительно красивой многофункциональной детской площадке дома, который сейчас носит милое каждому рязанцу название «Петр и Феврония».

Отметим одну немаловажную деталь – застройщик так спланировал организацию придомовой территории, что стоянка для автомобилей только с одной стороны дома. Другая, засаженная диковинными травами и цветами, один клевер – только нескольких видов, отдана в полное владение юным жителям. На ней установлены многочисленные аттракционы, горки, качели и карусели – глаза разбегаются, в нашем детстве такого не было. Как раз на ней 1 сентября и прошло праздничное представление.

Организаторы праздника сделали все, чтобы никто не скучал в стороне и не был равнодушным сторонним наблюдателем. Кто в детстве не пускал мыльные пузыри? Устроители создали из этого целое шоу.

"Обезьянка" напомнила детям, что завтра в школу.Фото: Павел АВЕРИН

«Обезьянка» учила детишек школьным премудростям, напоминая, что завтра они пойдут учиться. Детишки под руководством волшебных героев даже собрали все бумажки на площадке. Немаловажная деталь: в самый разгар праздника одна из организаторов подошла к Александру Кулаеву и с горечью сказала, мол, все гортензии потоптали.

– Новые посадим – это же дети, – с улыбкой ответил Александр Борисович.

Дети охотно участвовали в многочисленных конкурсах и эстафетах, получая за это сладкие призы. Одна из изюминок – «Крио-шоу», научные фокусы с жидким азотом. Многие родители сфотографировали своих детишек после того, как они побывали в искусных руках художников по аквагриму студии «Веселые мордашки».

На празднике появились очень симпатичные рожицы.Фото: Павел АВЕРИН

– Мы живем рядышком, специально пришла сюда с дочерью и сыном, – поделилась впечатлениями Елена Сухорукова. – Валерии – три годика, Тихону – восемь, завтра идет во второй класс – это праздник, конечно больше для него. Но и Валерия не отстает от брата. Для детей всегда праздник, когда есть эмоции, движение, как здесь. Для них это важно. Тот, кто подарил детям такой праздник, считаю, делает это от большого доброго сердца, ведь нами должна двигать любовь и доброта, тем более – к детям.

«ГОРОЖАНИН» С НАМИ НЯНЧИТСЯ»

Дома №44 и №44 корпус 1 построены раньше, чем «Петр и Феврония», поэтому детская площадка в общем дворе этих домов несколько хуже, но оборудование, установленное на ней, изготовлено, как говорят, «по последнему слову техники». Так что отбоя от детей, гуляющих с родителями в солнечный день 1 сентября, уже не было. Надо отметить, что у юных рязанцев, живущих по соседству в 77-м доме, эта площадка тоже пользуется популярностью. А тут еще громкая музыка зазвучала, так что желающих поучаствовать в празднике было немало, пришли детишки и из соседних домов, имуществом которых управляют другие организации – никто для них вход не закрывал.

Старший Совета дома №77 Сергей Коваль сам захотел сказать несколько слов об УО «Горожанин» и о празднике:

– Мы недавно перешли в эту управляющую компанию. Прежняя организация считала, что с нами можно общаться по минимуму, а нам – потребителям – нужно, чтобы с нами нянчились. «Горожанин» с нами нянчится. Вот и вся формула, за что ему большое спасибо. По поводу сегодняшнего праздника: во-первых, я удивляюсь; во-вторых – он состоялся по доброте душевной того, кто его организовал. Всех денег не заработаешь, а видеть благодарные лица, это, поверьте, немало.

Даже на празднике решают насущные вопросы: Кулаев и Коваль.Фото: Павел АВЕРИН

На этот раз детишек развлекал рыжий клоун и веселые аниматоры. Ребятня собирала огромный шар из маленьких, участвовала в шоу гигантских мыльных пузырей. И, конечно, была масса движения: конкурсы и эстафеты. Сластены разгулялись вволю – сладкая вата и такие же подарки достались многим.

Клоун, словно магнит, притянул к себе малышей.Фото: Павел АВЕРИН

НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИКИ

Александр Кулаев не только праздники для подрастающего поколения устраивает, но и вовлекает его в трудовые будни. Второе лето подряд в компании «Горожанин» трудится Яков, как он сам представился, Денисов. Теперь уже десятиклассник наравне со взрослыми выполнял самую разную работу.

– Нормально парень работал, влился, можно сказать в коллектив, – дал ему характеристику руководитель управляющей организации. – Жаль, что это пока исключение из правил. Понимаю, что подросток не может полностью включиться в функционал, но то, что он не болтается по улице, прося деньги на развлечения у родителей, а сам зарабатывает деньги, уже говорит о том, что парень серьезно относится к жизни. Он собирается поступать в военное училище – основу жизненного пути уже закладывает сейчас, хотя сам, может быть, этого не понимает.

Яков Денисов (сидит второй слева) стал своим в рабочем коллективе.Фото: Павел АВЕРИН

Заработанные деньги «юнга», как его называют в компании, тоже потратил с умом – на мечту. А мечтал паренек купить себе щенка мопса. Мечту Яков собственным трудом осуществил – теперь у него есть четвероногий друг по кличке Брэд.

– День знаний буду праздновать на свои деньги, – смущаясь, рассказал наш юный собеседник.

Р. S. Мы ехали с Кулаевым в его машине после того, как праздник остался позади. Молчали, и вдруг Александр Борисович озвучил свои мысли:

– А ты видел, какие глаза были у детишек? Разве это можно купить за деньги…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шестопалов, житель дома 77 по улице Кальная:

– Александра Борисовича знаю давно, более 20 лет. Человек порядочный, готов всегда прийти на помощь людям – когда и кто бы ни пришел, выслушает, разберется в ситуации и поможет. До пенсии он боролся с преступностью, и сейчас не остается в стороне от людских невзгод. Когда встал вопрос о смене управляющей организации, я сказал, что знаю Кулаева как порядочного человека, значит, и дела он так ведет. Перешли в «Горожанин» – пока все довольны, ситуация поменялась в лучшую сторону. Раньше такого праздника, как сейчас проходит, не было. Люди довольны, что День знаний детишки встретят в такой праздничной обстановке. Мы сами когда-то были маленькими, но в наше время такого не было – дадут конфетку, и уже приятно. Память о сегодняшнем дне у них останется надолго: и песни, и танцы, и сладостей наедятся. Внучка мне уже сказала: «Дедушка, как здесь все здорово!»