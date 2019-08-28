Сделаем нашу область лучше и краше! О спорах вокруг личности В.И. Ленина

20 августа первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров направил письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову в связи с разрушением памятника В.И. Ленину в Касимове. Лидер рязанских коммунистов попросил главу областного правительства «дать поручение главам администраций районов области произвести анализ состояния находящихся на их территории всех памятников и бюстов Ленину, поставить их на баланс в реестр муниципальной собственности и при необходимости провести их ремонт».

Напомним, ранее в Касимове рухнул памятник вождю мирового пролетариата, длительное время находившийся в аварийном состоянии. Это произошло несмотря на обращение касимовских коммунистов в районную администрацию.

Обращение Сидорова не осталось без внимания некоторых одиозных фигур. Так, руководитель фракции ЛДПР в гордуме Дмитрий Панкин назвал Ленина «террористом» и заявил, что «коммунистическая идеология должна быть приравнена к фашистской и навсегда запрещена на территории Российской Федерации».

В рядах коммунистической партии и ее сторонников миллионы россиян и тысячи ветеранов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч коммунистов и комсомольцев отдали на этой войне свои жизни, но разве кто-нибудь мог подумать, что спустя десятилетия кто-то поставит их в один ряд с фашистами, которые насиловали и зверски убивали детей, женщин, стариков.

Считаем необходимым дать понять либералам, что такие экстремистские высказывания разрушают и без того хрупкое единство в России и коррелируют с лозунгами лидеров Майдана на Украине. К чему это привело, уточнять не нужно.

В связи с этим коммунистами направлено заявление в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности Дмитрия Панкина за подобные публичные призывы.

Днем позже, 23 августа, на пресс-конференции губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя обращение Сидорова, предложил рязанским коммунистам поддерживать памятники и бюсты Ленина на собственные средства. Глава региона добавил, что даже не все памятники участникам и героям Великой Отечественной войны находятся в удовлетворительном состоянии и «сначала надо привести в порядок что-то более значимое, чем бюсты вождя».

Нельзя не согласиться со словами губернатора о том, что память участников, героев и жертв Великой Отечественной войны дорога для всех. Но почему же тогда к 75-летию Великой Победы до сих пор не нашлись деньги, чтобы «привести в порядок» мемориальные объекты, зато находятся сотни миллионов на музей антикоммуниста, предателя и русофоба Солженицына в Рязани? Этих двухсот миллионов с лихвой бы хватило на постройку нескольких школ или детских садов, десятка ФАПов, сотен детских площадок, не говоря уже о реставрации памятников и обелисков.

Не стоит также забывать, что личность В.И. Ленина по результатам множества опросов положительно оценивает порядка 50% граждан России, и это не только сторонники КПРФ. Не считаться с такой огромной группой населения абсолютно недопустимо.

К этим двум юбилейным датам 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и 75-летия Великой Победы необходимо подойти достойно. Если не в рамках благоустройства, то, возможно, в контексте другой программы провести реставрацию и ремонт нуждающихся в них объектов.

Рязанский обком КПРФ готов оказать содействие в этом вопросе – привлечь коммунистов местных отделений партии, общественность и неравнодушных жителей области к анализу находящихся в районах памятников, обелисков, мемориальных комплексов и т.д., связанных с событиями, участниками и героями Великой Отечественной войны, личностью В.И. Ленина и другими историческими фигурами.

Давайте вместе сделаем нашу область лучше и краше!

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