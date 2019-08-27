Александр Буданов: «В РНПК я уже четверть века чувствую себя на своем месте»

Одно из крупнейших предприятий нашей области – Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Тысячи людей, работающих на этом предприятии или связанных с ним, будут принимать поздравления. Не забывает их и государство, наградив к празднику самых достойных. Почетная грамота министерства промышленности и экономического развития Рязанской области будет вручена слесарю аварийновосстановительных работ цеха водоснабжения и водоотведения АО «РНПК» Александру Буданову.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – УСТРАНЯТЬ АВАРИИ, ВОССТАНАВЛИВАТЬ РАБОТУ

Александр Иванович работает в Рязанской нефтеперерабатывающей компании уже 24 года. Устраиваться на нефтезавод 27-летний слесарь пришел еще в 1995 году – сложное время, когда предприятие, пережившее эпоху рыночных реформ, толькотолько начинало возрождаться.

– Работала тогда всего одна установка, – вспоминает Буданов. – Много было аварий. Мы их устраняли, ремонтировали трубопроводы.

Слесарь аварийно-восстановительных работ ремонтирует насосы и трубопроводы – очень важные коммуникации, протянувшиеся на нефтезаводе (без преувеличения!) на тысячи километров. Передвигается на цеховом автотранспорте: территория-то у РНПК огромная. За четверть века содержание работы не изменилось. Только присвоенные разряды и уважение коллег повышаются с годами.

– Пятый разряд у нас считается максимумом, дальше расти некуда, – улыбается Александр Иванович. – В общем, чувствую себя на своем месте. Еще сейчас, кроме всего, я выполняю обязанности и уполномоченного по охране труда и ношу зеленую каску в отличие от других работников РНПК. Консультирую коллег по вопросам охраны труда, проверяю условия их работы.

СЕМЬЯ, РЫБАЛКА, ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Из дома в микрорайоне Дашково-Песочня каждое утро Александр Иванович добирается до проходной предприятия. На вопрос о бытовых условиях на рабочем месте коротко говорит:

– Условия хорошие, начальство о нас заботится. Но это не слишком важно, ведь мы на предприятии не сидим на месте. Почти все время есть чем заняться. А отдыхаем после работы, с семьей. Или в отпуске.

Семью Александр Буданов создал еще до трудоустройства в РНПК, почти сразу после возвращения со срочной службы в армии. Жена работает медсестрой в 11-й клинической больнице. Вырос сын.

Любимое занятие у слесаря в свободное время – рыбалка. Раньше ему случалось ловить на Оке, но в последнее время в свободные дни занят ремонтом загородного дома в Шацком районе, и поэтому рыбачит рядом, на реке Цна.

– Прекрасные места! – отмечает Александр Иванович. – Восхитительная природа, мы там много где бывали, недалеко от Вышенского монастыря. Этой весной в отпуске я там хороших окуней наловил…

А в основе сложившейся жизни Буданова – стабильная зарплата и любимая работа, за которую он теперь еще и станет обладателем почетной грамоты от регионального министерства.

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