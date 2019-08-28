2019-08-28T14:13:20+03:00
Общество

«Домашнее» предприятие производит продукцию, напоминающую детство

Сотрудники ТД «ОКА- РЕКА» рассказали о производстве, секретах приготовления натуральных продуктов и трудовом коллективе
Павел АВЕРИН
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Екатерина Танцевило и Татьяна Жукова обсуждают нюансы производственного процесса.Екатерина Танцевило и Татьяна Жукова обсуждают нюансы производственного процесса.Фото: Павел АВЕРИН
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С детством у каждого связаны самые лучшие воспоминания в жизни. Многих на лето отправляли к бабушке в деревню. А там раздолье! Набегаешься вдоволь, а потом любимая бабуля нальет кружку молока. И борщ, приправленный домашней сметаной, и простокваша с творогом остаются в памяти на всю жизнь.

«По воле случая»

Коммерческий директор ТД «ОКА- РЕКА» Екатерина Танцевило работала в советские времена в столичном министерстве по линии белорусского «Гомсельмаша». Как сама говорит, «по воле случая», оказалась в Новоселках Рыбновского района. Екатерина Михайловна купила домик, но возникли бытовые проблемы. Решила она их с руководителем СПК «Новоселки» - так завязалась дружба:

- Через полгода, а было это в 2002 году, Владимир Валентинович Зюба стал меня уговаривать: «В Новоселках здание такое хорошее есть, может, займетесь молоком?». Я ему: «Какое молоко, я всю жизнь с железками работаю».

Но руководитель СПК «Новоселки» все-таки сумел настоять на своем, а Екатерина Танцевило уговорила своего партнера Владимира Донского. И сразу определились со стратегией: все только натуральное, никакой «химии».

Хотя становление небольшого завода было трудным, Владимир Зюба помогал, чем и как мог. Нашел оборудование, помог с его установкой, отыскивал необходимые запчасти. Главное, Зюба не дал опустить руки в начальный период. Екатерина Михайловна вспоминает:

- Нам сделали проект, мы установили оборудование, и вдруг оказалось, что вместо молочных кранов – водопроводные. Первые пастеризаторы тоже не пошли. Спотыкались на каждом шагу, делали много ошибок. Но с первого дня выпускали только 100% натуральную продукцию – Владимир Валентинович тоже на этом настаивал.

Сейчас продукцию ТД «ОКА- РЕКА» можно найти не только в рязанских, но и в московских магазинах: продукция небольшого предприятия зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Юлия Шепель повернет ручку крана, и потечет... уже качественная продукция. Фото: Павел АВЕРИН

Юлия Шепель повернет ручку крана, и потечет... уже качественная продукция.Фото: Павел АВЕРИН

Без «химии»

Благодаря ароматным травам экологически чистого района коровы дают богатое витаминами сытное молоко. На заводе мастерски превращают природный напиток в полезную и вкусную продукцию. Предприятие - «домашнее», перерабатывает до 10 тонн молока в сутки.

- Сырье закупаем качественное. Выбрали проверенных поставщиков – СПК «Новоселки» и ООО «Вакинское Агро». В рязанских магазинах нашу продукцию можно приобрести и по программе «Забота», обеспечиваем ею детсады и школы, - рассказывает Екатерина Танцевило.

Здорово выручает выездная торговля, особенно летом. В дачный период покупатели из окрестных сел буквально сметают весь ассортимент «ОКА РЕКА» с прилавков автолавок.

- Мы работаем по традиционным технологиям. Молоко сначала охлаждаем в специальных емкостях – танках,- поясняет главный технолог Татьяна Жукова.- Затем очищаем, сепарируем, гомогенизируем и пастеризуем – доводим до 95 градусов. Держим в таком режиме 20 секунд и резко охлаждаем. Сроки реализации 7 суток — пастеризация необходима высокая.

В руках Натальи Харченко - "домашний" творог. Фото: Павел АВЕРИН

В руках Натальи Харченко - "домашний" творог.Фото: Павел АВЕРИН

И все, никакой «химии»! Потом все так же по традиционным технологиям производят сметану и творог, кефир и сливочное масло двух видов. В ассортименте ТД «ОКА- РЕКА» также творожная масса и йогурт, изготовленный на всемирно известной датской закваске. Мы, что вполне естественно, продегустировали продукцию. И сразу мелькнула мысль: «Вкус из детства». Особенно это почувствовалось, когда мы пробовали сливочное масло. Мы провели символический соцопрос среди рязанских покупателей – именно этот продукт производства «ОКА- РЕКА» пользуется у них повышенным спросом.

- Мы выпускаем два вида сливочного масла: «Крестьянское» (72,5%) и «Традиционное» (82%). Для его производства используем пастеризованные сливки без каких-либо добавок, - подчеркнула Татьяна Жукова.

Главному технологу Татьяне Жуковой есть, чем гордиться. Фото: Павел АВЕРИН

Главному технологу Татьяне Жуковой есть, чем гордиться.Фото: Павел АВЕРИН

На предприятии работает 41 человек. Текучки кадров здесь нет. Работает небольшой и очень дружный коллектив , который во главу угла ставит одну важную задачу - производство высококачественной продукции.

Андрей Жуков отвечает за хранение продукции. Фото: Павел АВЕРИН

Андрей Жуков отвечает за хранение продукции.Фото: Павел АВЕРИН

Так при помощи неравнодушного человека, Владимира Зюбы, было создано и укрепило свои позиции на рязанской земле предприятие, которое производит натуральную продукцию. Много ли еще найдется подобных людей, способных не словом, а делом поддержать местного товаропроизводителя?

ИСТОЧНИК KP.RU

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